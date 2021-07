“Queremos ser un ejemplo de equipo de esports”, aseguraron desde Globant Emerald tras clasificar a semifinales de LVP

El equipo de LoL de Globant.

La Liga Master Flow de League of Legends es el torneo competitivo más importante de Argentina, y está llegando a sus instancias definitorias. Esta semana se disputaron los primeros cruces de playoffs, y ya se definieron a los cuatro semifinalistas que lucharán por el título: New Pampas, Undead BK, Savage Esports y Globant Emerald Team. Entre todos, el principal candidato es Globant, no solo por su funcionamiento, sino porque finalizó como único puntero de la fase regular, con 17 victorias y cinco caídas.

Es una organización relativamente nueva, que llegó de la mano de la compañía de desarrollo de software del mismo nombre. Dio sus primeros pasos en el mundo de los esports a principio de año, cuando debutó en el certamen Apertura de LVP. Por el momento cuenta con solo un equipo competitivo de LoL , repleto de figuras. El roster titular está compuesto por Nate en la toplane, Follow en la jungla, Plugo en la midlane, Fix como tirador y Bardito como soporte. Los coaches son los experimentados Lesmart y Misa. Pero el plantel no termina ahí, porque cuentan con Epika y Valuxitax como jugadoras suplentes, un psicólogo deportivo y una analista. Todos fueron engranajes que funcionaron a la perfección para que Globant hoy sea el principal candidato a quedarse con el título y el pase a la Promoción/Relegación por un lugar en la máxima categoría del continente: La Liga Latinoamérica.

Pero mejor vayamos a las bases que fundaron el buen presente de Globant. En charla con Infobae Gaming, el manager del equipo, Patricio Spallatti, explicó los puntos en los que buscaron hacer foco cuando desembarcaron en los esports: “Nuestra ideología era la de romper el status quo. Fuimos con esa idea pero sabiendo que teníamos que ser humildes porque llegábamos a un ambiente donde éramos nuevos. Nuestro objetivo era salir lo más arriba posible, y lo que hicimos fue contactarnos con diferentes personas que ya tenían experiencia en los esports en Argentina, como abogados, directores deportivos, ex jugadores, etc. Nos fuimos asesorando respecto a contratos, sueldos, sabíamos que había muchos problemas con respecto a eso en el ambiente. Buscamos pagar sueldos decentes para que los chicos no tengan preocupaciones y que simplemente se concentren en jugar. También queríamos darles un espacio para que se sientan cómodos, por eso trabajamos la idea de la gaming office y armamos un piso en Saavedra”.

El roster de Globant en su gaming office.

El equipo entrena seis días a la semana en unas modernas oficinas de CABA. Los jugadores y el staff (a excepción de Plugo que se encuentra en Chile) se acercan en Taxi o Cabify, y tras analizar partidas de las principales ligas del mundo (LCK de Corea del Sur, LPL de China y LEC de Europa), comienzan los scrims. Usualmente son bloques de cinco juegos ante distintos rivales por la tarde, y a veces bloques de tres games por la noche.

“La mayoría son contra equipos de Brasil, de la CBLOL (Primera división) y Academy. Son muy competitivos. Obviamente los de la CBLOL nos suele sacar más juegos, pero contra el resto estamos iguales o los aplastamos. Por eso me siento confiado. Los coaches tienen buenos contactos e intentan conseguir buenos rivales que nos empujan siempre al límite. Se practica con un objetivo. No se juega a ganar, sino que se busca plantear una estrategia y llevar a cabo composiciones y probar campeones. No importa tanto el resultado, podemos perder todos pero capaz es un buen entrenamiento si probamos lo que queríamos. No sirve practicar lo de siempre, queremos mejorar”, agregó Spallatti.

Una de las claves de cualquier gran equipo es la sinergia entre los jugadores, y Globant tiene de sobra. Nate, Fix y Pierre fueron compañeros en Kaos Latin Gamers varios certámenes, y además de salir campeón disputaron torneos internacionales como el Mid-Season Invitational y Worlds. Además varios trabajaron juntos en Isurus Academy: “Disfrutan jugar entre ellos. Se divierten y la pasan bien. Se conocen y tienen esa confianza para criticarse y marcarse errores sin que nadie se ofenda. Me parece que eso es clave”

El próximo miércoles Globant disputará la semifinal de LVP ante Ualá New Pampas, el equipo de Guillermo Coria. Será un duelo al mejor de cinco juegos, y el ganador accederá a la gran final. Los Zorros finalizaron cuartos en la temporada regular, con 14 triunfos y ocho caídas En cuartos dejaron en el camino a San Lorenzo, el último campeón, en una durísima serie en la que se impusieron por 3 a 2. Acerca del duelo que se avecina, el manager comentó: “Me parece que es un equipo fuerte, le acaba de ganar al campeón. Siento que va a ser emocionante, pero creo que somos mejores. El dominio del macrogame es superior al de ellos. Si bien tiene jugadores excelentes, todos son buenísimos, la diferencia está en el coaching staff. Les enseña no solo a pelear, sino a controlar el mapa y la visión”.

Los jugadores entrenan seis días a la semana en la gaming office del equipo.

“Nuestro objetivo es llegar a la LLA. Todo el equipo que armamos tiene el nivel suficiente para llegar e incluso competir. Hay equipos que quizás no están pasando un buen momento, y creo que tenemos nivel para pelearle a los mejores. Ni siquiera quiero pensar en no llegar. Estamos apuntandi todo a eso, y por ahora vamos bien encaminados”, aseguró.

Pero Globant no busca solo un buen roster de League of Legends, sino que quiere marcar una diferencia en la escena regional: “Queremos ser un ejemplo de equipo de esports, tener resultados competitivos y nos propusimos vertir uno de los pilares de Globant, que es la diversidad y la inclusión. Vimos que había pocas jugadoras mujeres, vimos que había ligas femeninas, pero estaba medio marginado. Y decidimos tomar medidas para incluirlas dentro del equipo. El primer split tuvimos jugadoras titulares. Hoy son suplentes pero mantenemos nuestro compromiso de profesionalizar la escena femenina, y ayudarlas a darle más oportunidades. Es uno de los objetivos que tenemos más a largo plazo. A diferencia de otro deporte no hay diferencia física entre hombre y mujer, entonces no hay ninguna razón por la cual una chica no debería estar jugando y ser una de las mejores del mundo. Espero que otros equipos vean el valor que tiene y decidan dar un impulso para adelante y sumarse”.

Epika fue titular durante el Apertura, y disputó tres juegos en el Clausura. Por su parte, Valuxitax, que se sumó para el segundo split, hizo su debut profesional contra Stone Movistar.

Siendo un equipo sin historia, trata de escribirla semana a semana, y a su vez encontrar la manera de llegarle a nuevos fanáticos. Sobre la búsqueda del hincha, explicó: “Estamos en un proceso de descubrir cuál es la identidad única que tiene Globant Emerald. Nosotros al ser parte nos pasan sus valores y cierta identidad corporativa. Pero también entendemos que hay un desfase entre lo que Globant corporativo es y lo que quizás busca un fan de esports. Este año estamos aprendiendo a desarrollar una forma de generar fans. Al día de hoy capaz no te pueda dar una respuesta concreta, pero sí te puedo decir que estamos tratando de descubrir esta identidad, y viendo cómo podemos hacer esta mezcla de Globant y lo que representa sus valores, y lo que la gente espera de un club de esports. Creo que hay una beta única que requiere trabajo pensarla y analizarla pero podemos encontrar una especie de nicho en el cual podremos obtener cosas extra que quizás otros equipos no. Dentro de un mes y medio comienza la Academia de Videojuegos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Globant va a participar, vamos a dar unos cursos de diseño de videojuegos y arte en videojuegos para chicos de secundaria, para demostrar cómo se hacen los juegos. Y también va a haber un torneo de LoL, y uno de los premios van a ser clases privadas con nuestros coaches”.

Con la mira, por el momento, solo en la LLA, desde Globant aseguraron que no tienen en mente ampliar sus horizontes a otros esports: “Estamos usando este año para madurar como equipo, observando y aprendiendo. Sentimos que tenemos mucho para crecer como organización. Cuando nos sentamos más cómodos vamos a querer expandirnos. Pero ahora estamos con un proceso de adaptación y estamos okey”.

El próximo miércoles desde las 18:00 se comenzará a definir el futuro del equipo en la Liga Master Flow, cuando salten junto a New Pampas a la Grieta del Invocador, y uno de los que mostró ser un pilar fundamental en el roster es el soporte Bardito, que también dijo presente en el split Apertura. Poco a poco se fue afirmando y junto a Fix conforman una botlane arrolladora.

Bardito registra 218 asistencias en el torneo.

En la previa al cruce de semis dialogó con Infobae, y resaltó los puntos más fuertes del equipo.

- Considero que la mayor virtud del equipo es la solidez que tiene cada parte que forma el proyecto, desde cada uno de los jugadores, el staff técnico (entrenadores, manager, psicólogo deportivo) hasta la organización en sí, Globant, que cubre todas las necesidades y más.

- Sos uno de los que continuó desde el split pasado, ¿en qué cambió el equipo desde los primeros meses del año hasta ahora?

- Hubo grandes cambios desde el primer split al segundo y también se aprendieron muchas cosas en el proceso. GET mantiene el mismo objetivo de siempre que es ganar, pero en el transcurso de este tiempo cambiaron varios jugadores y eso llevó a que aumente muchísimo el nivel del equipo para lograrlo.

- Formás parte de un roster que tiene mucha experiencia, ¿eso sirve para liberarte de la presión a la hora de los momentos críticos?

- Totalmente, el hecho de confiar plenamente en mis compañeros que van a hacer todo lo que pueda, y más, me da a mí mucha libertad para jugar y me lleva a sentir que cualquier situación puede sacarse adelante.

- Fuiste el player del equipo con más asistencias, y eso da cuenta del sacrificio que hacés desde tu lado. ¿Es el rol que encaja perfecto con el funcionamiento del team?

- Yo creo que el rol de soporte en esta meta tiene mucho impacto en todo el mapa, por lo cual es muy importante que esté siempre consciente de lo que está pasando en el juego y de tomar la mejor decisión.

- ¿Qué tanto beneficia el hecho de que puedan tener una gaming office para entrenar siempre?

- Más que un beneficio diría que es una herramienta necesaria para que los equipos progresen y se vinculen.

- ¿Es un grupo muy unido?

- Sin dudas. Es un grupo que la mayoría ya se conocen, donde muchos ya fueron compañeros de equipo por lo cual ya había relaciones formadas.

.¿Qué es lo que más resaltarías de Lesmart y Pierre?

- Resalto la enorme experiencia que tienen en competencias internacionales como entrenador/jugador. Se complementan a la perfección y están siempre actualizados. Estar con ellos en la oficina es estar siempre absorbiendo información fluidamente.

- ¿Considerás que hay algún equipo que les pueda pelear el título?

- No, considero que con el grupo de trabajo que se armó y los recursos que podemos ganar el ascenso a LLA.

