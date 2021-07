Ghostwire Tokyo cambia de fecha de lanzamiento: llegará en 2022

Ghostwire Tokyo

Ghostwire Tokyo es un caso atípico en la industria. Originalmente fue concebido como un exclusivo de PlayStation 5 pero por lo distintos avatares de la vida, el estudio desarrollador pasó a formar parte de la familia de Xbox Game Studios junto con otras compañías del grupo ZeniMax como Bethesda, Arkane, id Software y más. Con esto, Microsoft es el propietario y publicador de uno de los exclusivos más esperados de PlayStation 5. Su lanzamiento estaba previsto para octubre de este año, pero el estudio responsable de su desarrollo emitió ayer un comunicado en el que anunciaron un cambio de planes.

“Tomamos la decisión de mover el lanzamiento de octubre de este año a principios de 2022”, empieza la imagen publicada en la cuenta oficial de Tango Gameworks en Twitter. Y agregaron: “Queremos poner en las manos de los jugadores nuestro juego lo más pronto posible, para que puedan experimentar nuestra inolvidable versión de Tokyo en la que hemos trabajado tan duro para construir. Pero al mismo tiempo, también es una prioridad para nosotros cuidar de la salud de todos en Tango. Nuestra nueva ventana de lanzamiento nos dará tiempo de darle vida al mundo de Ghostwire como siempre lo hemos imaginado”.

“Gracias por su paciencia mientras trabajamos en darle forma a una experiencia que no se parace a nada de lo que hemos hecho hasta el momento. No podemos esperar a mostrarles más en los próximos meses”. De este modo, el estudio japonés cerró un mensaje dentro de todo previsible pero que también ha dado lugar a ciertas suspicacias habida cuenta de que ahora el estudio responde a Microsoft. Sin ir más lejos, varios allegados al gigante de Redmond se refirieron a la noticia diciendo que “de este modo, Ghostwire Tokyo no llegará a Xbox hasta 2023”. Esto es una clara referencia a que Microsoft respetará los convenios de exclusividad planteados antes de que se produzca la compra de ZeniMax Media, como es el caso de Ghostwire Tokyo y también de Deathloop.

Lo cierto es que el principal factor para la demora tiene un origen conocido por todos: la pandemia de COVID-19. Tango Gameworks ya ha dado cuenta de lo difícil que le resulta desarrollar bajo estas condiciones de trabajo remoto, algo de lo que otros estudios japoneses se han hecho eco. Esto se debe a que la interacción de los miembros del equipo en persona resulta fundamental para llevar a buen puerto los proyectos, cosa que hace tiempo que resulta impracticable a causa de los protocolos vigentes. En los últimos meses esta situación se volvió todavía más complicada ya que Japón se encuentra en plena crisis pandémica, lo cual derivó en la declaración de estado de emergencia por parte del gobierno de dicho país.

Esto da cuentas de lo poco preparado que se encuentra el país del Sol Naciente para transicionar hacia lo que se conoce como teletrabajo, no sólo a nivel infraestructura de red sino también a la visión corporativa que emplean muchas de las compañías más pujantes de Japón, más allá de la industria del videojuego en sí misma. Como sea, los poseedores de PlayStation 5 tendrán que esperar unos meses más para poder disfrutar de uno de los títulos más prometedores del catálogo, que viene siendo desarrollado bajo la mirada atenta de una leyenda como Shinji Mikami -creador de Resident Evil 4, entre otros títulos míticos.

La propuesta en esta ocasión combinará terror y acción, en el marco de una aventura que llevará a los jugadores a una ciudad de Tokyo completamente desierta, donde su población ha desaparecido y unos espíritus conocidos como “Visitantes” han tomado su lugar. Los jugadores deberán investigar este suceso mientras desarrollan poderes sobrenaturales para combatir a los espíritus, aunque no serán los únicos enemigos a enfrentar: habrá sobrevivientes y también distintos misterios más profundos por resolver. Ghostwire: Tokyo entonces, llegará durante los primeros meses de 2022.