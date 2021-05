Otro juego de altísima calidad, gratis para los usuarios de PC: NBA 2K21 se libera en Epic Store

Epic Games sigue con la estrategia de expansión agresiva de su tienda, conocida como Epic Store. La compañía buscó capitalizar la enorme penetración de Fortnite en la cultura popular al ver en cada usuario una cuenta activa con el potencial de convertirlas en clientes de su tienda digital en el áspero territorio de la PC, ampliamente dominado por Steam pero que también presenta una enorme cantidad de alternativas como EA Play, Uplay, GOG y muchas más. Como para hacer la oferta más tentadora, Epic Games decidió regalar juegos de primerísimo nivel a todos los usuarios registrados en Epic Store, a razón de un juego por semana desde su lanzamiento a finales de 2018.

De este modo pasaron una enorme cantidad de títulos desde su lanzamiento, con joyas como Grand Theft Auto V, Metro Last Light Redux, Watch Dogs 2, Into the Breach, Total War Saga: Troy y una enorme cantidad de grandes exponentes pasando de la industria de más alto presupuesto a geniales superproducciones independientes. Aunque Epic Games siempre fue muy transparente en qué juegos puede esperar a futuro su comunidad, hace días implementa un sistema de “Juego Misterioso” para generar expectativa ante cada revelación.

Así es que en el día de ayer Epic Games dio a conocer el juego misterioso de la semana: ni más ni menos que el prestigioso simulador de basket conocido como NBA 2K21. Se trata de la entrega más reciente de una franquicia milenaria que desde su creación en el año 1999 supo dominar a sus anchas en la industria al plantarse como la mejor propuesta jugable, quitándole protagonismo ni más ni menos que al popular NBA Live. A lo largo de los años fue mejorando su presentación y calidad visual hasta llegar al momento actual, en el que se muestra como uno de los títulos más logrados en cuanto a presentación, codeándose con el fotorrealismo y la calidad de las transmisiones televisivas.

NBA 2K21 incluye la posibilidad de jugar temporadas ficticias, un robusto modo online y un modo carrera donde desarrollamos a nuestro propio jugador, replicando la experiencia de jugar en el basket universitario, ser drafteado por NBA y buscar la gloria, en el marco de una historia familiar con varios vuelcos inesperados: se trata de una de las entregas más completas. El título desarrollado por Visual Concepts estará gratuito para todos los usuarios de Epic Store hasta el 27 de mayo inclusive. Para poder descargarlo, es necesario tener una cuenta activa, descargar el cliente de la tienda desde el sitio oficial y agregarlo al carro de compras, la cual se efectuará sin cargo alguno para el usuario.

Epic Games se encuentra en el centro de atención no sólo por los juegos que generosamente regala a sus usuarios. En estos momentos está atravesando un juicio ni más ni menos que contra Apple, después de la escalada entre las compañías desatada meses atrás, cuando Epic Games decidió incluir en Fortnite un acceso a una tienda paralela que permitía comprar “paVos” directo a Epic sin abonar la comisión que le tocaría a Apple de realizarse la transacción en su tienda. De este modo, Apple decidió quitar Fortnite de la plataforma iOS al igual que quitar el soporte de todas las aplicaciones basadas en software de Epic Games -cosa no menos, dado que son los proveedores del popular Unreal Engine.

En el juicio se están conociendo una enorme cantidad de datos que se desconocían hasta el momento, que van desde mails subidos de tono entre los principales directivos de las compañías más conocidas en la industria, hasta detalles que tienen que ver justamente con la cantidad de millones de dólares que invierte Epic Games en ofrecer juegos gratuitos todas las semanas. Según los documentos revelados, se estima que durante el año pasado, Epic Store operó con pérdidas de hasta 273 millones de dólares. Tim Sweeney, Fundador y CEO Epic Games declaró que “estas pérdidas son necesarias si necesitamos crecer como negocio e incluso así, no se espera que sea redituable hasta 2027”.