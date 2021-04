Crece el mercado de los deportes electrónicos en Argentina

De izquierda a derecha: Wiz, Cepted, Aquasonic, Genthix y Nothing (Crédito: prensa Burger King)

Los esports dieron un salto enorme en los últimos años y se convirtieron en una de las principales disciplinas deportivas a nivel público. El hecho de que las competencias puedan verse de manera gratuita a través de cualquier dispositivo, y que abarque decenas de títulos diferentes, amplía mucho más el espectro. Esto abrió las puertas no solo a marcas endémicas, sino a muchas otras que cubren distintos rubros, pero que apuestan a los deportes electrónicos. En los últimos días un anuncio sacudió la escena nacional porque la cadena de comida rápida Burger King se convirtió en nuevo sponsor de Undead Gaming, uno de los equipos que más ha crecido en los últimos años, que ahora pasó a llamarse Undead BK.

Cambiar el nombre de una institución por acuerdos comerciales es una práctica común en los esports. En la región hay varios ejemplos similares, como es el caso de Gillette Infinity, Stone Movistar o Intel New Indians.

Infobae Gaming dialogó con Nicolás Iribarne, Director de Marketing de Burger King Argentina, quien contó sus sensaciones tras desembarcar en los deportes electrónicos: “Estoy muy contento con el ingreso de la marca a este mundo. Me parece que es estar donde el consumidor está, y escuchar lo que es importante para ellos. Tenemos muchas expectativas con esto. Lo trabajamos desde principio de año y fue un proyecto que nos fue superando. Arrancamos de menos a más y -en lo personal- estoy súper contento con lo que logramos con los chicos”.

Undead es una organización multigaming formada en 2018. Su principal actividad es el League of Legends, y es uno de los mejores representantes del país. Salió campeón de los Circuitos Nacionales a pocos meses de su fundación, y en 2020 se coronó en la Liga Master Flow, la primera división de Argentina. También logró clasificarse a la Promoción/Relegación por un lugar en la Liga Latinoamérica (el certamen más importante de la región). Disputará la misma a finales del año.

Recientemente, los No Muertos disputaron el Apertura de la Liga Master Flow 2021, donde llegaron hasta semifinales. Si bien el objetivo era ganar, realizaron una impecable primera fase en la que terminaron con 21 victorias y tan solo una derrota. Su fanbase se concentra principalmente en Argentina, y crece cada vez más.

“Evaluamos alrededor de 15 propuestas distintas. Desde agencias que nos han presentado algunos equipos o clubes que vinieron de manera directa. Pero a Undead lo fuimos a buscar nosotros. Conversé con Jonathan Grispo (CEO de la organización) de manera personal para saber si estaban interesados en el proyecto y, a raíz de eso, lo empezamos a trabajar juntos”, comenta.

Por su parte, Grispo aseguró: “Que una de las marcas más reconocidas del mundo se una a nosotros es indicador de la dirección en la que vamos como organización. Nuestro equipo y fanáticos conocen BK, por lo que esta alianza se tratará realmente de combinar y servir dos de los mayores puntos de pasión: la comida y el gaming, de la manera más conveniente y emocionante posible”.

Acerca del acuerdo entre ambas empresas, Nicolás explicó que esto no es un simple sponsoreo: “No es que Burger le paga a Undead para estar en la camiseta, o para que nos mencione. Esto es una alianza estratégica para apoyarlos en su desarrollo y crecimiento. En lo deportivo no nos vamos a meter porque ellos son los especialistas. Sí queríamos construir una marca junto con un club que sea lo más abarcativo posible. Sí acordamos con ellos ampliarnos a VALORANT, FIFA, torneos amateurs, y convertir a los esports en una actividad de inclusión. Vamos a tener clínicas deportivas para clientes que quieran aprender a jugar o a perfeccionar sus habilidades en lo que son los esports. La idea es llevar la virtualidad a lo físico y lo físico a lo virtual. Cómo llevamos a los jugadores a nuestros locales y nuestros clientes a conocer la Gaming House, a entrenarse con ellos o aprender mejores tácticas para competir. Queremos construir juntos y llevarlo lo más lejos que se pueda”.

Entre todas las opciones que manejaban apuntaron por un proyecto que se destaca en su nivel de profesionalismo: “Queremos un club que esté enfocado en lo deportivo. No un club que piense en el marketing, lo comercial o que solo le interese Burger por un tema económico. Queremos una organización que represente nuestros valores y que nosotros representemos los valores de ellos. Que haya un match cultural entre Burger King y el equipo. Eso vimos en Undead. Es un club ganador. También nos representa porque somos una marca irreverente, canchera, que juega al límite, y creemos que como club representan eso. Hasta ahora lo que se vio es la punta del iceberg. Ya estamos trabajando con los chicos para construir un calendario multiplataforma y multijuego a lo largo de todo el año”.

- ¿Qué significa ser uno de los pioneros como marca no endémica en apoyar un proyecto de esports en el país?

- Para nosotros es ser pioneros en el rubro. Significa básicamente estar a la vanguardia de lo que nuestros consumidores quieren y estar donde están ellos: en los lugares que consideran relevantes. Creemos que por el perfil de nuestro consumidor no hay nada mejor que estar en los esports.

- ¿A qué tipo de público apuntan?

- Nuestro público son aquellos jóvenes, adultos o adolescentes que valoran lo que somos como marca y lo que representamos. Somos líderes en calidad, y nos mostramos auténticos, tal cual somos. Bajo ese paraguas queremos ir hacia donde nuestros clientes estén. Creemos que los esports son un ambiente amplio y la idea es estar en la mayor cantidad de juegos posibles, tanto en el ámbito profesional como amateur. ¿Por qué no armar una liga amateur y obtener un equipo que surja con los chicos que estén aprendiendo? No tenemos una restricción.

Los esports son aún una industria que es vista de reojo por muchos sectores. El hecho de compararlo con un deporte, teniendo en cuenta que la actividad física no es significativa, provoca que algunos lo consideren una profesión poco saludable. Sin embargo, desde Burger aseguran que una alianza entre una casa de comida rápida y un club no generará una imagen negativa sobre la disciplina: “Es algo en lo que venimos trabajando hace ya varios años en la compañía. Queremos ser líderes en la calidad de alimentos, y eso representa decir que la comida rápida no es comida chatarra. Queremos que cuando vayan a un Burger a comer lo hagan sin culpa. Queremos representar calidad como exponente. Y estamos trabajando para que a finales de año tengamos el 90% de nuestro portfolio libre conservantes, colorantes ni saborizantes artificiales, y ya estamos dando nuestro primer paso en esta línea con la presentación del Whooper, que se lanzará en los próximos días. La idea es que comas comida auténtica. En el caso de Undead, su autenticidad se comprueba ya que más allá de los esports, día a día los jugadores hacen actividad física y buscan tener una vida sana”.

- Burger ganó mucha popularidad en la escena gracias a la forma de postear y comunicar en Twitter. ¿Creen que eso fue una pata para ingresar?

- Empezamos a hacer todo un proceso de revisar nuestra estrategia y de ser conscientes de lo que representamos como marca, y parte de ese proceso tiene que ver con escuchar al consumidor. Parte de escucharlos es atender todos estos emergentes, y va más allá de los esports o del lenguaje irreverente que vieron en Twitter. Es todo lo que van a ver a lo largo del año, y tiene que ver son ser relevante para el cliente; para ustedes. Es parte de la estrategia, es parte de eso.

Bajo el título “Global & Live Streaming Market Report”, la web Newzoo publicó un informe en el que indica que durante el 2021 las ganancias asociadas a los esports van a crecer un 14,5% con respecto al año anterior. Además la audiencia para las transmisiones relacionadas con videojuegos aumentaría un 10%, hasta alcanzar los 728,8 millones de usuarios a nivel global.

- ¿Qué visión tienen del panorama de los esports actualmente en la región?

- Esto arrancó siendo tendencia y hoy es una realidad. Los esports vinieron para quedarse. En su momento era de nicho pero es cada vez más amplio. Uno cree que solo lo juegan chicos, pero después ves el promedio de edad y son adultos. Dejó de ser un nicho y pasó a ser una industria. Los que estaban ahí se sienten parte, a la comunidad le interesa, no solo está el que juega, sino también el que disfruta viendo, o el que hace tutoriales. Yo me re engancho con eso. Queremos acompañar ahí brindando experiencias. Hoy arrancamos con Undead BK pero queremos llevarlo a los locales. Poder ver una final en alguna sucursal, o tener la posibilidad de cruzarte un cosplay, clínicas en vivo, etc. La idea es darle una experiencia 360° y que disfruten.

- ¿Qué tipo de actividades o campañas planean realizar con Undead?

- Hablamos con Undead para trascender esto. Nuestro objetivo es ser más que una hamburguesa. Queremos trascender el fast food y convertirnos en una marca de experiencias, y ellos también quieren trascender el mundo de gaming y ser mucho más que un equipo de LoL. Queremos aportarle a la comunidad, y pensamos trabajar juntos para combatir el bullying o la presión que sienten todos los jugadores cuando no tienen un buen desempeño en un partido. Es pensar, desde lo social, cómo contribuimos al mundo de los esports. También las próximas semanas van a ver algunas cosas en los locales. La idea es llevar al mundo físico lo virtual y viceversa.