“Nosotros rompimos la infraestructura de Sudamérica”, aseguró Reysbull, jugador de Rocket League de True Neutral

El Rocket League es un juego que mezcla el fútbol y los autos en partidos frenéticos y alocados con mucha acción y emoción. El título cobró mucha relevancia en el último año, y su sistema competitivo creció muchísimo. La escena se desarrolló a pasos agigantados, y en Sudamérica hay un equipo argentino que viene arrasando en todos los torneos: True Neutral. El roster, que está conformado por Facundo “SHADD” Vallerino, Lautato “ajg” Gusinksy, el chileno Victor “Reysbull” Duran Parra y Lucas “Aguesome” Rodríguez como coach comenzó a marcar un precedente desde mediados del 2020, ya que rompió con la hegemonía de Brasil y se convirtió en el principal equipo de la región.

True Neutral fue protagonista de la mayoría de los certámenes de los últimos meses, y todo comenzó cuando se coronaron del LATAM Championship - South, y se llevaron $11.000 dólares a casa tras superar 4-1 a Team Renewed de Brasil. Aquel fue el primer gran hito de la organización, que desde entonces no pisó el freno y continuó cosechando títulos. A dicha consagración le siguieron siete Prime Series, tres Grand Series y un Major. La seguidilla los posicionó como el mejor equipo de la región, y por cantidad de puntos se clasificaron al mundial: el Rocket League World Championship. Allí iban a poder enfrentarse a los mejores equipos del planeta, sin embargo la organización decidió cancelarlo debido a la pandemia.

“No es secreto decir que esta fue una temporada diferente para la RLCS, con jugadores, talentos y producción trabajando desde casa. Los players y el staff continúan siendo nuestra principal prioridad, lo que significa que no realizaremos una copa del mundo presencial este año”, anunció la organización este 15 de abril. En su lugar se jugará la RLCS X Championships, que se disputará el sábado 19 de junio de manera regional y online, y enfrentará a los equipos más destacados de cada servidor. Los de Sudamérica serán solamente dos, y por puntos True Neutral ya está clasificado. Aún resta definir quién será su rival, pero quién tiene más chances es FURIA, una de las organizaciones más grandes de Brasil.

Ajg, Shadd y Reysbull - jugadores de True Neutral

- ¿Como hizo un equipo argentino para llegar a la cima de Sudamerica?

Aguesome: Quisimos plantear un objetivo, ir con calma y desarrollar el equipo más que anda. Las individualidades de cada uno y el equipo en grupo, porque todos tenemos que ir para el mismo lado. Nos mentalizamos en nuestra meta, que no era llegar a la cima; era acercarse a la cima. Nos mentalizamos como grupo aprender. Estar tres o cuatro meses aprendiendo y tirando para el mismo lado. Se nos dio lo de la cima y ahora tratamos de mantenerlo.

Pero la sinergia entre los jugadores no se dio de un día para el otro, sino que se fue formando tras años de jugar juntos. “Nosotros somos amigos hace mucho, y eso ayudó porque tenemos todos la misma idea en la cabeza. Eso hace el día más tranqui, es muy llevadero todo”, explicó Shadd. Por su parte, Reysbull profundizó: “Nosotros jugábamos en Play. Pasa que yo llegué a un rango, que era el tercero antes de llegar al máximo, que es Champion. Por un amigo mío conocí a ajg, y empezamos a jugar juntos porque eramos del mismo level. A Shadd lo fuimos conociendo con el tiempo. Él siempre fue buenardo en el juego. Siempre era de los mejores de Argentina. Lo teníamos arriba y llegó para hacer equipo”.

- ¿Estaban convencidos de que se iba a hacer el mundial?

ajg: Para mí es un claro sí. Estaba comparando con otros esports, en donde sí se hacían eventos presenciales. Tenes a Epic Games, a Psyonix. Alguna manera iba a haber de que se haga el mundial, eventos y LAN, pero al final dijeron que no. Cagamos.

Shadd: Yo pensaba que se iba a hacer. Si bien había chances de que se cancele, todo el mundo estaba haciendo eventos. Yo no entiendo cómo no pudieron organizar una LAN, teniendo un año de tiempo para organizarlo. Podes poner a todos una región y que jueguen ahí, sin ser presencial. Hace mucho que no hay una LAN de Rocket league, ¿entendés? Yo pienso que si en un futuro se hace una va a seguir existiendo el COVID. Entonces, ¿por qué no se pudo ahora? Va a ser un tema para discutir. Siento que si no se hace ahora no se va a hacer nunca más.

La cancelación del evento les dolió en el alma a los jugadores, quienes tenían la ilusión de demostrar que en esta parte del mundo hay nivel para competirle a los mejores.

Reysbull: La comunidad de Rocket League sabía de la existencia de Sudamérica, pero solamente nos representaban los brasileños. Eran quienes iban a la Dreamhack, a los mundiales y eso. Nosotros justo clasificamos a un mundial y lo cancelaron. Todas las regiones creen que no sabemos defender ni nada, pero hace dos años que fuimos a representar. Incluso fue Brasil, ni siquiera fuimos nosotros, entonces nos están comparando con gente que no da. Nosotros no jugamos así. Nosotros íbamos con la idea, por lo menos yo, de ir para mejorar. Tratar de aprovechar el tiempo y tratar de acostumbrarnos. Ellos tienen más experiencia, pero también les podemos ganar. Nosotros tenemos la confianza de que algún equipo le ganamos sí o sí. A un NRG creo que le podemos dar pelea.

Shadd: Hay muchos equipos con mucha experiencia como NRG. En una LAN cuenta muchísimo. Puede que contra ellos se nos vaya de las manos y nos ganen, pero creo que un TOP 6 de Europa o 6 de NA le podemos llegar a ganar.

Aguesome: Si ganábamos uno nos íbamos felices, pero si ganábamos dos nos íbamos realmente felices. Con dos series ganadas ya era suficiente. Más que eso era un regalo ya.

- ¿Consideran que fueron pioneros en Sudamérica?

Reysbull: Yo tengo en la cabeza que nosotros rompimos la infraestructura de Sudamérica. Antes de nosotros el TOP 4 estaba conformado por brasileños. No les podías ganar, y todos les agarraban miedo. Siempre estaban arriba, hasta que llegamos nosotros y ese TOP 4 se rompió. Yo tuve un cambio de mentalidad. Ahora pienso que somos mucho mejores que ellos y que tenemos más skills. También pienso que podemos motivar a la gente de habla hispana, porque ya el TOP 4 de Brasil no existe.

- ¿Creén que el nivel en la región está subiendo?

Reysbull: Hay jugadores con mucho potencial que pueden llegar a ser muy buenos. Pero es raro, yo a amigos les doy consejos pero se terminan rindiendo o no tienen química. Es difícil mencionar a alguno que pueda ser TOP 1 algún día. Las personas cambian.

Ajg: Es complicado hacer ese click. A nosotros nos costó muchos meses darnos cuenta que teníamos que ponernos en serio las pilas para ganarle a todos. Tenés que pensar que no hay otro roster 100% hispanohablante que sea top.

Aguesome: Creo que lo mas difícil es integrar a las personas al equipo y que tengan buena química. Porque por ahí ganás un torneo pero perdés el que viene y el roster se desarma. Lo más difícil es eso. Acá en Sudamérica hay mucho shuffle, se mezclan entre ellos todo el tiempo. Para mi hay que frenar y probar tres o cuatro meses, no dos torneos.

Ajg: Quiero destacar que en los torneos regiones ahora aparecen muchos más equipos con argentinos y chilenos. Antes anda que ver. Eso está bueno porque se nota que los jugadores le meten ganas.

- ¿Se puede vivir del Rocket League?

Reysbull: Sí sí. Los que son mejores pueden vivir, pero los TOP 6 la tienen difícil. Ganan plata, pero no se si tanto. Nosotros podemos vivir bien y tranquilos,.

Shadd: En Sudamérica tenes que ser el mejor, pero afuera tenes que ser TOP 12. Los sueldos son muy altos en Europa y Norteamérica. Un TOP 12 puede llegar a cobrar, cada uno, 2500 USD. Hay un cambio ahí. Acá no apuestan mucho.

Aguesome: Hay compañeros nuestros que juegan y lo plantean. Ganan plata pero están pensando en dejar el juego y seguir estudiando, porque ganan dinero ahora pero no les deja un ahorro para asegurarse algo. También me gustaría aclarar que el Rocket tiene uno de los prizepools más grandes de Sudamérica a nivel esports. No está tan expuesto y la gente no lo sabe, y por ahí tampoco lo siguen mucho.

Los Prime Series, que son torneos abiertos a los que puede entrar cualquier equipo, reparten más de $2000 dólares en premios. Los 16 más consistentes tras tres torneos clasifican a las Grand Series, que tienen un pozo que supera los $20.000 dólares, diez de los cuales va al campeón. Lo mismo sucede con los Majors. El Mundial, en tanto, iba a repartir $1.000.000 de dólares, y el RLCS X Championships dará $100.000, a dividirse entre los dos finalistas.

La pasión de True Neutral en el competitivo es notable, y en el afán de mejorar se animan a rankear en el servidor de Norteamérica, donde la latencia les juega en contra constantemente. ”En Chile hay 140 de ping. Aj juega con 180 o 200″, cuenta Reysbull, que incluso se atrevió a competir a la distancia: “Una vez jugamos un torneo para ver cómo era y nos fue bien. Casi clasificamos al TOP 8. Estuvimos aun partido de jugar contra Envy, NRG y todos. Desde ese momento lo empezamos a tomar más en serio. Ahora jugamos más con NA, a veces invitamos a los campeones del mundo o los mejores de Norteamérica a una party y nos aceptan. Ya nos toman más en cuenta.

El coach Aguesome es de Córdoba, ajg y Shadd de Buenos Aires, mientras que Reysbull vive en Santiago de Chile. Siempre juegan a distancia, y tienen la ilusión de en algún momento poder contar con una Gaming House. “El primer Major de este circuito decidimos jugarlo juntos con ajg y Ague juntos”, contó Shadd: “Nos juntamos todos un mes en una casa en Capital y te cambia un toque. Las costumbres y todo eso está bueno. Lo pudimos ganar, por suerte funciono la idea”. “Te da ganas de levantarte y ponerte a jugar. Comés bien, porque yo en mi casa como distinto. Es otro aire, y si estaba Reysbull hubiese sido 1000 veces mejor”, agregó Ajg.

Recientemente llegó la Temporada 3 al juego de Psyonix. La misma durará hasta el 11 de agosto, y contará con nuevo contenido interesante para los jugadores, ya que lograron un acuerdo con dos íconos del automovilismo a nivel mundial: Nascar y F1. Esto no solo añadirá los coches de dicha competencia, sino también un rediseño en el DFH Stadium. Estos días también estará disponible el paquete Lamborghini Huracán STO, que costará 2000 créditos en la tienda, y que incluye el vehículo deportivo italiano, su banner, antena y ruedas.