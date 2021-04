Ackerman, el mejor novato de la LLA de LoL: “Hace tres meses estaba jugando en LVP y ahora voy a jugar contra el campeón del mundo”

Argentina es una cantera constante de grandes deportistas. No solo de las disciplinas más tradicionales, sino que varios de los jugadores de videojuegos más importantes del continente nacieron acá. Si bien son varios los que destacan, hay un player de League of Legends que está en boca de todos: Gabriel “Ackerman” Aparicio. El joven de 18 años es oriundo de Alberdi, Córdoba, y recientemente se consagró campeón de la Liga Latinoamérica en su primer torneo.

Fue una de las figuras de Gillette Infinity Esports, que consiguió el tercer título de su historia ante Furious Gaming en una serie para el infarto. Comenzaron 0-2 abajo, pero lograron un comeback épico y se impusieron por 3 a 2. Por si fuera poco se clasificaron al Mid-season invitational, que reúne a los campeones de todas las regiones del planeta. “Es una locura. Hace tres meses estaba jugando en LVP y ahora voy a jugar contra el campeón del mundo. Es muy flipante. Estaba en shock porque pasar de un 0-2 a un 3-2 es muy poco probable. Tenía una felicidad tremenda”, le comentó a Infobae Gaming.

Gabriel “Ackerman” Aparicio - Jugador de Gillette Infinity Esports - #Entrevista

- ¿Qué se te pasó por la cabeza cuando estaban 0-2 abajo en la serie?

- Sentí que las debilidades que teníamos a lo largo del split se estaban mostrando en la final, pero como que era la única fortaleza que tenía Furious en ese momento. Mateo (Buggax), Mati (Whitelotus) y yo decíamos que la lane se estaban jugando mal; osea bot y top. Y que FG estaba buscando todos los recursos de medio, y que básicamente había que impedir eso. Una vez que impedimos eso logramos sacar la serie completa.

Si bien Gabriel tiene apenas tiene 18 años, sus primeros pasos en el competitivo fueron a sus 16, cuando destacaba en el ranking de SoloQ de LAS. Su performance llevó a que Undead se fije en él, y formó parte del equipo titular en el Apertura 2019 de LVP. El Clausura lo disputó con Cream Esports, y durante todo el año pasado defendió los colores de Flow Nocturns Gaming, con quien se consagró campeón del primer split de la temporada.

El salto entre LVP y la LLA puede ser muy grande, pero Ackerman estuvo a la altura de la liga más exigente de la región, y fue elegido por medios, jugadores, influencers y personal de Riot Games como el rookie del split. El galardón se le otorga al novato que mejor desempeño tuvo, y se decide a través de votaciones anónimas.

“Estaba feliz por el logro. Había muy buenos candidatos como CEO y Gastruks. Los pibes se estaban haciendo conocer, la gente los veía y juegan muy bien la verdad. Que me elijan por sobre ellos es un reconocimiento a todo el esfuerzo que di estos meses. Muy feliz por eso”, aseguró.

Ackerman fue elegido como el mejor novato de la liga.

En pocos días el Infinito viajará a Reikiavik, Islandia para disputar el primer MSI de su historia, que se disputará del jueves 6 de mayo al sábado 22. Integrará el Grupo D, junto a DWG KIA de Corea del Sur (el último campeón del mundial), Cloud9 de Norteamérica y DetonatioN FocusMe de Japón.

- ¿Pensás que es el grupo de la muerte?

- Es el grupo de la muerte. 100%. Va a haber mil muertes en ese juego. Cloud9 es el mejor equipo de NA y DAMWON el mejor de Corea. Japón también, pero es más como una región wildcard. Jugar contra los mejores siempre te motiva a seguir compitiendo y seguir mejorando.

- ¿Qué aspiraciones tenés para el torneo?

- Como jugador aspiro a pasar de fase la verdad. Quiero sacarle un juego a DAMWON, ganarle a Cloud9 y pasar de fase. Creo que son los primeros pasos y mi aspiración. Espero que nos estén apoyando en el internacional. Espero que demos un buen papel todos como Infinity. Que Latam se sienta orgullosa de que tenemos un representante bueno.

Los grupos del MSI hasta la fecha de publicado el artículo.

Los esports son una disciplina relativamente nueva, y para muchos padres aún es difícil entender que es una profesión como cualquier otra. Para su suerte, sus papás ya tenían experiencia en el asunto: “Mis viejos me apoyaron desde el día uno que entré al competitivo. Yo tengo un hermano que también juega”.

Su hermano es Cristian “Kimi” Aparicio, que tiene 24 años y es profesional en el League of Legends desde 2018. Integró los equipos de Universidad Católica Esports, Legatum, Isurus Academy, 9Z, Intel New Indians, Malvinas Gaming, y recientemente obtuvo el tercer puesto de la Liga de Honor Entel de LVP Chile con Movistar Optix.

“Básicamente todos los problemas que le hicieron a mi hermano no me los hicieron a mí, porque ya conocían el juego o el tema de los viajes. Se lo tomaron súper bien. Sabían que yo tenía futuro en esto y confiaron en mí. Obviamente me dieron consejos y toda la mierda, y me apoyaron”, agregó el soporte.

Pero Gabriel no hubiera alcanzado tan buena performance sin un equipo sólido que lo respalde, y sin un ADC que esté a la altura. Matías “Whitelotus” Musso, quien es considerado el mejor tirador de la región fue su compañero en el carril inferior de Infinity, y juntos se potenciaron: “Con Mati tuvimos sinergia desde el día uno la verdad, cuando empezamos a jugar scrims. Somos dos personas que son muy mecánicas en fase de líneas, y simplemente con hablar y compartir el mismo idioma podemos entender muchos matchups que a la mayoría le cuesta entender o hablar con el support. Por ejemplo Vboy y Gastrucks (la botlane de Estral), que son de nacionalidades distintas. Con Mati los dos somos argentinos, los dos somos cordobeses y es mucho más fácil hablar uno al otro”.

“Pienso que me destaqué porque pude sincronizar bien con el equipo. Entendía bien lo que querían hacer y lo que tenía que hacer yo para que el equipo funcione. Y tuve que tomar un rol de hablar mucho. Yo ya venía haciendo eso y me facilita muchas cosas”, agregó.

Whitelotus y Ackerman: la botlane estelar de Infinity.

El nivel de los jugadores argentinos es de lo más destacado de la región, y el año pasado de hizo evidente cuando tanto el jungla Josedeodo como el soporte Newbie emigraron a la League of Legends Championship Series (LCS) de Norteamérica. Fueron los primeros players surgidos en la región que dieron el salto a una de las ligas top tier, y Ackerman no descarta poder seguir esos pasos: “Creo que es posible la verdad. Depende de cómo me vaya en el internacional y eso. José la re pegó cuando fue a China y jugó SoloQ y era buenísimo, y luego con la actuación en Worlds. Si uno tiene esos resultados o mejores sí tiene esa chance. No creo que sea en este split o el otro la verdad. Quizás en 2022 o 2023, no estoy muy seguro. Pero sí tengo esa ilusión de jugar afuera”.

- ¿Cuál es tu sueño como jugador de LoL?

- Mi sueño es jugar un Mundial la verdad. Es a lo que todos aspiran; a jugar con los mejores del mundo. La verdad que quiero destacar en un Mundial. Quiero ganarle a un equipo que es muy bueno. Son mis principales sueños como jugador de LoL.

Si bien Infinity como organización nació en Costa Rica, lo cierto es que parte de su esencia es Argentina. No solo porque parte de sus jugadores y staff técnicos sean de acá, sino porque tres de sus cuatro dueños también lo son. Nicolás Lescano, Diego Foressi y Damián Szafirsztein conforman un grupo inversor que hace algunos años decidió apostar por el futuro del club, y hoy junto a Paul “Monrrow” Venegas lideran uno de los proyectos más ambiciosos de Latam.

Infinity no es solo League of Legends. El club es una organización multigaming que tiene presencia en gran parte del continente. Cuentan con equipos destacados de Free Fire, VALORANT, Counter Strike: Global Offensive, PUBG mobile, y jugadores de Gran Turismo y FIFA. También son incursiones en materia de sponsors, ya que cuentan con marcas no endémicas como Gillette o BMW. También apostaron por la generación de contenido, y lograron convenios con Booyah (plataforma de streaming), y la red social TikToK.

El equipo de Infinity con el trofeo de la Liga Latinoamérica. De izquierda a derecha arriba: Adrián Vidal (lifecoach), Solidnsnake, Maleco, Whitelotus, Cody y Buggax. De izquierda a derecha abajo: Onur Chiquito, Monrrow, Ackerman y Cobra.