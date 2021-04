Pac-Man 99 lleva la franquicia al terreno battle royale, pero sin innovar demasiado

(Foto: Captura)

Diferentes clásicos de la historia gamer están haciendo su incursión en la modalidad battle royale para refrescar sus fórmulas con nuevos desafíos y mecánicas. El ejemplo más reciente es Pac-Man 99, lanzado por Bandai Namco exclusivamente para Nintendo Switch. ¿Logra reavivar la llama de la franquicia?

En vez de tener una enorme cantidad de jugadores en un mismo mapa, Pac-Man 99 sigue la fórmula de Tetris 99 o Super Mario 35, donde cada jugador tiene como objetivo llegar lo más lejos que pueda en su propia partida. Al mismo tiempo, otros 98 jugadores estarán haciendo lo mismo, pero sólo uno ganará. Eliminar fantasmas los envía en forma de obstáculos y peligros a los contrincantes, por lo que la acción se intensifica cada vez más hasta llegar al final.

El juego base sigue siendo el mismo: como Pac-Man, hay que sumar puntos, eliminar fantasmas y evitar morir. Una de las novedades son pequeñas copias de Pac-Man que lo frenan un poco cuando lo tocan, pero que más adelante pueden ser letales. Esto hace que los expertos en la franquicia tengan que repensar sus clásicas estrategias, porque el objetivo ya no es sumar la mayor cantidad de puntos y dejar el escenario limpio, sino simplemente sobrevivir. Que los contrincantes envíen obstáculos y ataques hace que cada partida se vuelva impredecible, más allá de que el comienzo suele ser siempre igual.

Pac-Man 99 enfrenta al jugador contra 98 contrincantes de todas partes del mundo (Foto: Captura)

Pac-Man 99 no cuenta con ningún tipo de tutorial y sus opciones son muy limitadas. La única manera de aprender los diferentes estilos de juego que se pueden activar durante la partida es usándolos e intentando descifrar las diferencias entre cada uno mientras se esquivan fantasmas y se está atento a la cantidad de jugadores que quedan. No es imposible, pero no es lo ideal. Lo mismo se ve en las opciones del juego, que son mínimas.

El encanto de Pac-Man 99 viene de la saga Pac-Man Championship Edition, donde la música electrónica tiene un rol fundamental y por momentos la pantalla se llena de fantasmas azules para generar combos de puntos muy altos. Lo cierto es que podrían haberse sumado más elementos de estos juegos, como esas bombas que pueden salvar una partida en el último segundo, pero Pac-Man 99 queda a medio camino en términos de innovación. Es un clásico que no tiene que modificarse demasiado para seguir siendo exitoso y entretenido, pero tampoco suma elementos que lo salven de estancarse en una fórmula repetitiva.

Por ejemplo, en la historia de Pac-Man se han visto todo tipo de estéticas y escenarios, pero este battle royale tiene un solo mapa que se comporta siempre de la misma manera y no tiene ninguna sorpresa. Lo impredecible que se mencionaba antes llega de la mano de ataques enemigos, pero no inclinan la balanza hasta los últimos momentos de la partida.

Pac-Man 99 tiene una enorme variedad de estilos visuales basados en otros grandes clásicos de Namco (Foto: Captura)

Lo mismo sucede con los modos de juego: son todos iguales. Usuarios suscritos a Nintendo Switch Online pueden descargarse el juego de manera gratuita y jugar su modo principal con jugadores de todo el mundo. El resto del contenido se puede comprar, pero casi no modifica la experiencia. Los otros modos de juego son un battle royale contra 98 jugadores controlados por la máquina, un desafío para superar la puntuación más alta y otro para superar niveles en determinado tiempo. Ninguno de estos modos es algo novedoso que no se haya visto antes en cualquier otro Pac-Man de los últimos años.

Sin ir demasiado lejos, Super Mario 35 tenía un modo especial que se actualizaba periódicamente, donde se cambiaban un poco las reglas y todo era más entretenido y con mejores recompensas. En Pac-Man 99 lo máximo que se puede hacer para tener una partida diferente a la anterior es modificar el apartado visual, para lo cual se necesita el contenido pago, pero incluso ahí hay muchas más opciones de las que realmente se necesitan.

No habría ningún problema si la premisa fuera jugar un Pac-Man infinito, con pequeñas innovaciones aquí y allá. Sin embargo, entre que se puede tardar un tiempo considerable en encontrar jugadores y algunas partidas se vuelven extremadamente largas, Pac-Man 99 necesita agitar un poco la fórmula para mantener a su audiencia enganchada.

Pac-Man 99 tiene cuatro estilos de juego y otras cuatro maneras de atacar enemigos, pero el juego no se molesta en explicarlos (Foto: Captura)

Al ser un videojuego gratuito – siempre y cuando se tenga la suscripción a Nintendo Switch Online- es una experiencia más que agradable para sumar a la biblioteca. Los conceptos que hicieron grande a Pac-Man siguen ahí y la adrenalina sube con cada partida, donde los jugadores saben que se puede sobrevivir en el último segundo incluso estando rodeado. Por otro lado, la innovación quedó para otras entregas de la saga, por lo que en Pac-Man 99 no hay una experiencia muy diferente a la conocida por casi todo el mundo.

Posiblemente por eso las partidas se sientan todas iguales - y demasiado largas en algunos casos-, porque la fórmula no fue pensada exclusivamente para el concepto de battle royale, sino que busca adaptar lo conocido en un nuevo terreno sin demasiados ajustes.

Desarrolla: Arika

Distribuye: Bandai Namco

Fecha de lanzamiento: 7 de abril de 2021

Plataformas: Nintendo Switch