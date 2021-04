20 cosas que aprendimos de Age of Empires IV y cómo participar en la beta cerrada

Age of Empires IV se anunció en agosto de 2017, cuando recién comenzaban las charlas entre los desarrolladores para continuar una de las más populares franquicias de estrategia de la historia de los videojuegos. Después de un pequeño trailer lanzado hace unos años, este fin de semana se realizó un evento para los fans donde finalmente se dieron a conocer muchas novedades de lo que se viene.

Además, el director Quinn Duffy, el director de arte Zach Schlappi y la directora de Voz del Cliente Emma Bridle hablaron en exclusiva con Infobae para detallar algunos de los elementos en los que todavía siguen trabajando. Estas son 20 novedades que aprendimos de Age of Empires IV:

Fecha de lanzamiento

Lamentablemente, todavía no hay una fecha exacta definida, pero en el evento de este fin de semana se confirmó que el título estará llegando durante el verano estadounidense. En un año lleno de retrasos por la pandemia y otras cuestiones, todo puede cambiar de un día para el otro, pero el equipo se adaptó al trabajo remoto para cumplir con los plazos y asegura que tendremos un nuevo Age en 2021.

Age of Empires IV contará con los mapas más grandes de la franquicia (Foto: Xbox)

Periodo de tiempo

Las nuevas campañas cubrirán un periodo histórico más extenso que las de juegos anteriores, aunque también volverán a contar historias de batallas ya conocidas por los fans de la saga. Uno de los puntos de partida, por ejemplo, será la Batalla de Hastings del año 1066, donde se enfrentaron los ejércitos franco-normando y anglosajón.

Modo Historia

Los desarrolladores anticiparon que Age of Empires IV llegará a nuestras manos con cuatro campañas largas para el modo para un solo jugador.

Nueva Narrativa

Una de las características más relevantes de la franquicia es que muchos de sus jugadores lograron aprender más historia jugando que yendo a la escuela. Para continuar con la tradición, en Age of Empires IV habrá pequeños documentales entre algunas misiones, para poner en contexto las diferentes misiones y hacer avanzar la historia de la manera más entretenida e interesante posible.

Age of Empires IV contará con ocho civilizaciones desde su lanzamiento (Foto: Xbox)

Detrás de escenas

Para lograr este tipo de trabajo, los responsables del título hablaron con una gran cantidad de historiadores, realizaron viajes a los lugares donde se llevan adelante las misiones del juego y las cunas de las diferentes civilizaciones que aparecerán en el juego. Además, también se empaparon de conocimiento sobre armas y diferentes tecnologías de guerra para lograr una captura de movimiento más fiel para las diferentes unidades.

Aprender Jugando

Así como los fans aprendieron de historia, los propios desarrolladores también lo hicieron durante el desarrollo de Age of Empires IV. “Cuando llegué por primera vez, me mostraron lo que estaban haciendo con Age of Empires IV y algunos de los videos de las campañas –contó Emma Bridle-. Soy inglesa, me mostraron la campaña de los Normandos y aprendí cosas de la historia inglesa que no conocía. Incluso aprendí algo nuevo sobre el pueblo donde nací (risas). Nos enseñan sobre la Batalla de Hastings, pero no te enseñan sobre lo que pasó después, creo que niños, adolescentes y adultos van a aprender cosas nuevas sobre la historia con este juego”.

“Hay un balance entre educación y jugabilidad – explicó Quinn Duffy-. Hay veces en las que modificamos ciertas civilizaciones para beneficiar a la jugabilidad, pero hicimos un esfuerzo consciente para ser lo más precisos posibles en los documentales que acompañan al juego. Consultamos historiadores y fueron hechos por documentalistas profesionales”.

El nuevo apartado visual permitirá diferenciar a las distintas civilizaciones en sus unidades, edificios y más (Foto: Xbox)

El Equipo

Ensemble Studios fue la empresa responsable de la trilogía original de Age of Empires, pero esta cuarta entrega está desarrollada por Relic Entertainment. Se trata del estudio detrás de otras sagas de estrategia como Company of Heroes o Warhammer 40K, cuyas mecánicas y jugabilidad buscan diferenciarse bastante de los elementos clásicos del Age. En esta ocasión, sin embargo, muchos miembros del equipo son fans de los títulos desde antes de poder trabajar en la nueva entrega.

Algunos de ellos crecieron con la saga y ahora que tienen hijos la ven con otra perspectiva y con ganas de compartirla con ellos. Esas cuestiones las tuvieron en cuenta a la hora de hacer el juego apto para el mayor público posible, tanto desde la jugabilidad, las mecánicas y lo visual hasta las opciones de accesibilidad que tendrá y mucho más.

Efecto Nostalgia

Age of Empires II es considerado uno de los mejores videojuegos de estrategia de todos, por lo que los responsables de la nueva entrega no pueden darle la espalda por completo para crear una experiencia completamente nueva. Uno de los grandes desafíos del equipo fue mantener lo que funcionaba en ese título y agregarle novedades que expandan las posibilidades todavía más. Así, el resultado será un juego donde los fans de la saga se sentirán como en casa al comenzar, lo que es un genial punto de partida para probar todas las mecánicas nuevas que se sumaron.

El combate naval dirá presente en Age of Empires IV, aunque no se anticiparon más detalles (Foto: Xbox)

La Tecnología al servicio de los Videojuegos

Pasaron más de 15 años desde el lanzamiento de Age of Empires III, la última entrega de la saga principal. La industria gamer cambió muchísimo y pasaron varias generaciones de videojuegos, lo que significa que el salto gráfico con Age of Empires IV será más grande que nunca. Como se ve en los trailers e imágenes, todo tiene mucho más detalle, especialmente los escenarios.

Arte

Pero no solo los gráficos mejoraron, sino que los encargados del apartado visual buscaron un estilo que se entienda mejor, que se vea bien y que no confunda a los jugadores. Cada civilización ahora mostrará claras diferencias visuales en las unidades y los edificios, con la arquitectura de cada lugar y periodo mucho más presente que en entregas anteriores

Música para nuestros oídos

En ese sentido, la música también servirá para diferenciar civilizaciones. Cada una tendrá su música particular e irá aumentando su potencia a medida que se avance a través de las eras. Por otro lado, los idiomas que se escucharán serán los propios de cada civilización, pero también se irán modificando como fue ocurriendo a lo largo de la historia.

Los escenarios explotarán al máximo las capacidades gráficas, mientras que las unidades fueron hechas con menos detalle para no abrumar a los usuarios (Foto: Xbox)

Figuras Históricas

Dependiendo de la misión, los jugadores podrán contar con diversas figuras históricas que funcionarán como héroes especiales. A diferencia de otros títulos, donde estos personajes tienen mucho poder o son invencibles, cada figura histórica contará con distintas características que afectarán a las unidades alrededor de diferentes maneras, para que la experiencia sea más balanceada, incluso en multijugador.

Lo nuevo

Como muestra el trailer al principio de este artículo, una de las principales novedades son las mecánicas de asedio y emboscada. Cada una tiene sus particularidades, pero lograrán sumarle elementos impredecibles a las partidas. Por otro lado, otra gran novedad será la jugabilidad asimétrica que propone Age of Empires IV.

Aunque algunas civilizaciones se sentirán similares a las ya conocidas, otras traerán elementos completamente nuevos. Los mongoles, por ejemplo, pueden mover de posición cualquiera de sus edificios y utilizan la piedra de manera muy diferente a los demás. Además, Quinn Duffy explicó: “Usamos historia como guía, vimos las historias culturales de estas civilizaciones, qué las hacía tan efectivas y poderosas en sus era, y tratamos de construir esas mecánicas en el juego, para tratar de hacerlas más diferentes”.

Algunas civilizaciones serán similares a las de títulos anteriores, mientras que otras se apoyarán en mecánicas nuevas (Foto: Xbox)

Duración

Al preguntar por la duración de las cuatro campañas principales, no tuvimos una respuesta concreta, pero sí nos aseguraron que tendremos muchas horas de juego con solo ese apartado para un solo jugador. Lo que sí sabemos es que los documentales que acompañan las misiones suman unas tres horas de material.

Campañas

La razón por la que las campañas serán extensas se debe a la nueva manera de contar la historia que presenta Age of Empires IV. Se tratará de historia que atraviesan diferentes civilizaciones a la vez, con un punto de partida en una batalla o un personaje. Sin embargo, a medida que avanza, continuará con el legado de esa batalla o personaje, su linaje y demás.

Relic buscó que la historia gire alrededor de civilizaciones que hayan dejado un impacto en nuestra actualidad, que hayan sobrevivido de alguna manera o que hayan influido considerablemente. Por otro lado, también buscaron que tengan características únicas o llamativas, como elefantes de guerra, que nunca vienen mal en ningún juego.

Varios sistemas (recursos, eras, etc) vuelven a decir presente, pero todos presentan novedades en mayor o menor medida (Foto: Xbox)

Civilizaciones

Desde el momento del lanzamiento, Age of Empires IV contará con ocho civilizaciones en total, entre las que se encuentran los chinos, mongoles, el sultanato de Delhi y otras que se irán revelando más cerca del lanzamiento. “Estamos pensando en el juego como una plataforma en la que podemos construir. Las Definitive Editions no solo sirvieron para traer de vuelta los juegos, sino también con contenido adicional y toques modernos, algo que sigue evolucionando con el soporte del público”, anticipó Emma Bridle.

¿Quién va a jugar Age of Empires IV?

La gente de Relic Entertainment definió al juego como una especie de sucesor espiritual de AoE II, el más jugado al día de hoy. Lo utilizaron como base para la nueva entrega y los fans van a ser los que más cómodos se sientan a la hora de jugarlo, pero las diferentes novedades, desde lo visual a lo jugable, buscan una experiencia balanceada para cualquier amante de la estrategia y la historia en general.

Por y Para los Fans

Ese balance entre lo viejo y lo nuevo no hubiera sido posible si el equipo desarrollador no tuviera su propio departamento encargado de ver qué es lo que quieren los fans. Emma Bridle, directora de este equipo, comentó: “Algunas de las cosas más especiales que escuché fue: ‘estudié historia en la universidad porque jugué Age of Empires cuando era chico y me abrió los ojos a otras culturas y la mía’, y eso es algo muy gratificante y especial”.

Además, agregó: “Creo que la piedra angular es trabajar con la comunidad y dejar que nos guíen hacia lo que quieren ver. Estamos haciendo los juegos para ellos y son geniales para decirnos lo que quieren y lo que aman y nos encanta tenerlos como una parte del equipo”.

Age of Empires tendrá mecánicas especiales para realizar emboscadas y asedios que pueden cambiar el curso de una partida (Foto: Xbox)

Beta Cerrada

Al finalizar el evento se reveló que Age of Empires IV tendrá una etapa de beta cerrada muy pronto para que los fans prueben algunas civilizaciones y ayuden a pulir los últimos detalles del juego. Aquellos interesados deberán dirigirse al sitio oficial de Age of Empires y registrarse para ser un Insider. Aunque no todos podrán lograrlo, aquellos que se conviertan en un Insider podrán ver y probar novedades del juego antes que nadie, así como también proporcionar feedback a los desarrolladores para mejorar la experiencia, solucionar errores y demás.

A modo de bonus, el productor ejecutivo Michael Mann –que nada tiene que ver con el director de cine-, aseguró a los fans que no se olvidaron de Age of Mythology. Los tres Age of Empires tienen sus Definitive Edition, que siguen sumando contenido periódicamente, por lo que fans se preguntan cuándo harán lo mismo con el título que incluía dioses griegos y criaturas mitológicas. Si bien no están en desarrollo activo, Mann pidió paciencia a los fans y aseguró que habrá novedades eventualmente.

