7 grandes videojuegos independientes en oferta en PlayStation

No todo en la industria son los juegos de presupuestos millonarios: los juegos independientes forman una parte fundamental del ecosistema. Con la apertura de herramientas de desarrollo y la democratización de las plataformas, hoy es posible que pequeños y medianos estudios puedan publicar sus títulos en consolas como PlayStation 4, algo que en el pasado sólo era posible a través de gigantes como Electronic Arts o Ubisoft, por poner algunos ejemplos.

PlayStation siempre apostó por los títulos independientes, cosa que vuelve a poner en perspectiva al celebrar una promoción que contempla videojuegos independientes de los más recientes hasta clásicos como Spelunky. La cantidad de juegos disponibles en esta oferta es enorme: cerca de 400 videojuegos. Por esto, seleccionamos siete videojuegos independientes que no te podés perder, a un precio sumamente amigable. Cabe destacar que estos precios están expresados en dólares americanos, tal como lo refleja la tienda digital de PlayStation. Los suscriptores al servicio PlayStation Plus gozarán de un descuento extra en títulos seleccionados.

Frostpunk Console Edition (60% de descuento, US$ 11.99)

Probablemente el juego mejor llevado a cabo del fenomenal 11 bit studios. Frostpunk nos plantea ponernos al frente de un grupo de sobrevivientes que debe establecerse y desarrollarse en el contexto de un planeta sumido en el hielo y temperaturas bajo cero. De este modo, tiene lugar un juego de estrategia y desarrollo de ciudades único en su estilo, donde tendremos además que atender las necesidades de los habitantes y tomar todo tipo de decisiones difíciles, todas con pesadas consecuencias. Una auténtica joya.

SOMA (90% de descuento, US$ 2.99)

Los autores de la saga Amnesia se despachan con una inolvidable aventura en primera persona de terror, situada en una base submarina que debemos investigar, puesto que algo parece haber salido muy mal. SOMA plantea de este modo una historia oscura, de ribetes filosóficos, estupendamente escrita y actuada por quienes prestaron las voces para darle vida a los personajes que componen el repertorio. Como rareza para el estudio desarrollador, el juego introduce combate y mucho manejo de inventario, más allá de mantener la narrativa ambiental y los puzzles característicos de Frictional Games.

The Messenger (50% de descuento, US$ 9.99)

Pocos juegos entienden tan bien el encanto de lo retro como The Messenger: un juego de plataformas y acción inspirado en clásicos como Ninja Gaiden, que hace reverencia a la estética de los 8 bits con un giro completamente inesperado que evoca también a otra época en los videojuegos. No sólo se juega increíble, sino que la historia es excelente, requiere muchísima habilidad y como si fuera poco, tiene un sentido del humor que te va a sacar más de una carcajada a lo largo de sus 14 horas de duración. Fue desarrollado por Sabotage Studio y publicado, como no podría ser de otra manera, por el fenomenal publisher conocido como Devolver Digital: The Messenger es una muestra más del buen ojo que tienen para ubicar los hits independientes.

Hollow Knight: Voidheart Edition (60% de descuento, US$ 5.99)

Hollow Knight es una de las mejores aventuras de acción y exploración disponibles en la actualidad. Un título que toma conceptos de Dark Souls y los fusiona con el género de metroidvania: desarrollar al personaje con habilidades que te permiten volver sobre tus pasos y habilitar zonas anteriormente inalcanzables. Todo esto con un tratamiento visual alucinante y una jugabilidad pulida y demandante. La versión Voidheart Edition incluye además todo el contenido descargable disponible para el juego, por lo que vas a tener decenas de horas de acción con un altísimo nivel de calidad.

Outer Wilds (40% de descuento, US$ 14.99)

En Outer Wilds, tu tarea será la de descubrir por qué la pequeña galaxia en la que transcurre el juego desaparece tras los efectos de que el sol se vuelva una supernova cada 22 minutos, en un loop de tiempo que se repite sin cesar. El truco: cada vez que todo vuelve a comenzar, retenés la información de lo que venís investigando. Outer Wilds es una excepcional aventura de exploración sumamente cálida y humana, repleta de ideas geniales y una narrativa con giros y momentos emocionantes. Una obra maestra del videojuego independiente a un precio insuperable.

Spiritfarer (25% de descuento, US$ 22.49)

Spiritfarer te pone en la piel de Stella: la tripulante de una barca cuya principal función es la de acompañar a los espíritus de distintos fallecidos para llegar al más allá. Se trata de juego en el que debemos gestionar recursos y mejorar nuestra propia barca, pero que también pone foco en las historias que cada uno de estos espíritus tiene, de cómo los ayudamos a sanar y por supuesto, de cómo decir adiós. Es un juego atrapante desde lo audiovisual pero también desde lo narrativo, en una experiencia de esas que tienen la fuerza para dejarte algo, como también hacerte humedecer los ojos.

Kentucky Route Zero: TV Edition (40% de descuento, US$ 14.99)

Cardboard Computer es el estudio responsable de Kentucky Route Zero: TV Edition, la versión final y multiplataformas de una aventura episódica que empezó a gestarse en 2013 y que recibió su quinto y último episodio en enero del año pasado. Una historia que se apoya en distintos elementos como inspiración: la obra de David Lynch, García Márquez, el lenguaje visual del teatro, las novelas visuales. Todo puesto en una coctelera que da como resultado el mejor exponente del desarrollo independiente contemporáneo. Un juego imperdible.

Seguir Leyendo