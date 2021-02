Estos son los videojuegos gratuitos de PlayStation Plus de marzo

Se termina febrero y Sony ya dio a conocer cuáles serán los juegos que van a disfrutar los suscriptores al servicio de PlayStation Plus durante el mes de marzo. Las buenas noticias tienen que ver con que sigue la tendencia de juegos de altísimo nivel, tal como sucedió en febrero, donde los juegos que se habilitaron fueron fenomenal Control Ultimate Edition, Concrete Genie y un estreno para PlayStation 5, Destruction All Stars.

Pero antes de repasar cada uno de los juegos de marzo, cabe mencionar en qué consiste PlayStation Plus. Se trata de un servicio de suscripción que, además de habilitar las funciones online para la gran mayoría de los juegos de la consola, también te permite guardar el progreso de tus juegos en la nube, recibir una cantidad de juegos de forma mensual y, para los usuarios de PlayStation 5, el acceso a la PlayStation Plus Collection: una selección con los mejores juegos de PlayStation 4 en formato digital -y en algunos casos, con mejoras para PlayStation 5-, entre los que podemos mencionar a Uncharted 4, God of War, Days Gone, The Last of Us Remastered, Persona 5 y más.

El costo de la suscripción es de 60 dólares el año, los cuales suelen amortizarse con el tendal de juegos incluidos mes a mes, a los cuales podrás acceder siempre y cuando tengas el abono activo. Para los usuarios de PlayStation 5 se suma también el agregado de PlayStation Plus Collection. Dicho esto, repasamos los juegos de PlayStation Plus del mes de marzo.

Farpoint

El primer juego del que vamos a hablar es Farpoint. Se trata de un título que va a servirles a aquellos que posean el kit de realidad virtual de PlayStation, el PlayStation VR. Dentro del amplio catálogo de juegos compatibles con el casco de Sony, Farpoint es uno de los que mejor fue recibido tanto por el público como por la crítica especializada. Se trata de un juego de acción en el que estamos varados en un planeta desconocido, amenazados por una enorme cantidad de enemigos alienígenas que despachar con diversas armas de fuego de lo más ocurrentes. Como punto fuerte, cabe mencionar que se ve realmente bien con el casco de primera generación de Sony, como también el hecho de que está claramente inspirado en reconocidas películas de ciencia ficción.

Remnant: From the Ashes

Por lo general, cuando se menciona el término “soulslike” se hace referencia a un juego que anda por los rieles de la acción, el rol, combate cuerpo a cuerpo, con una elevada dificultad y en tercera persona. Pues bien, Remnant: From the Ashes reúne todos esos requisitos y agrega un elemento poco frecuente a la fórmula: el uso de armas de fuego. Ubicado en un setting post-apocalíptico, Remnant: From the Ashes te invita a eliminar a una entidad multidimensional conocida como The Root, que destrozó prácticamente toda la faz de la Tierra. Para hacerlo, debemos abrirnos paso a través de distintos niveles para llegar a una isla que se presenta como el origen de la invasión. Es un juego ideal para jugar en solitario, pero mejor aún para compartir con amigos, ya que se puede jugar cooperativamente de a cuatro jugadores. Una gran ocasión para aprovechar ahora que todos tendrán su copia a través de PlayStation Plus.

Final Fantasy VII Remake

¿Qué puede decirse de Final Fantasy VII Remake? Es por lejos uno de los mejores juegos exclusivos de PlayStation en la actualidad, además de la reimaginación de uno de los clásicos más queridos por la comunidad gamer en todo el mundo. El trabajo realizado por Square Enix es sobresaliente en todo sentido, de principio a fin de este primer gran capítulo: el libreto, los personajes, su profundidad, la pericia técnica con la que se le dio vida a los niveles que en tiempos de la primera PlayStation eran imágenes estáticas. Cabe mencionar que la actualización a PlayStation 5 recientemente anunciada en el State of Play no estará disponible para aquellos que accedan a Final Fantasy VII Remake a través de PlayStation Plus, sino para quienes compren -o ya hayan comprado- el juego desde la PlayStation Store.

Maquette

Maquette es el estreno de PlayStation 5 que será incluido en PlayStation Plus para marzo. Se trata de una aventura narrativa que se concentra en la historia de una pareja de enamorados. Lo novedoso del asunto es que, por fuera de ese relato, el juego se mueve en los márgenes de un elaborado escenario de puzles que resolver, que estarán íntimamente relacionados a la historia que Maquette tiene para contarnos. Será publicado por Annapurna Interactive, uno de los sellos de publicación independiente más reconocidos del momento, no sólo en el ámbito del videojuego sino en otros medios como el cine. Promete ser uno de los grandes títulos independientes de esta primera mitad del año.

Seguí Leyendo: