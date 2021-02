Milla Jovovich protagoniza otra adaptación de un videojuego en Monster Hunter: “No estaba segura de aceptar el papel, iba a pasar de cazar zombies a cazar monstruos”

Entrevista a Paul W.S. Anderson y Milla Jovovich - #Gaming

Hace casi 20 años se estrenaba la primera de las películas de Resident Evil. Con Paul W.S. Anderson como director y Milla Jovovich encarnando el rol de Alice, la protagonista, dieron inicio a una de las sagas más exitosas en cruzar las fronteras entre el mundo del cine y los videojuegos. Este jueves se vuelven a juntar profesionalmente en Monster Hunter: La Cacería Comienza e Infobae conversó con la pareja antes de su estreno.

Ahora la dupla vuelve a unir ambos universos con la llegada a la pantalla grande de Monster Hunter. “La gente ama Resident Evil y es un juego que nosotros dos también amamos. Yo jugaba ese juego con mi hermano menor, así que soy una gran fan. Ambos -junto a Monster Hunter- fueron desarrollados por Capcom, lo que es increíble. Paul descubrió Monster Hunter hace muchos años, ya hace una década. Y creo que la gente va a tener expectativas altas”, destacó Jovovich en videollamada con Infobae.

Paul W.S. Anderson conoció el juego durante un viaje a Japón, lo que le permitió familiarizarse con ese universo incluso antes de que se popularizara en otros mercados, como Estados Unidos o Europa. Por lo que desde ese momento comenzó a pensar en cómo trasladar todo ese mundo a una versión cinematográfica.

“Me enamoré de este juego cuando lo jugué por primera vez hace 10 años. Tiene estas criaturas increíbles y paisajes hermosos. Cuando lo vi pensé “esto es perfecto para llevarlo a la pantalla grande del cine”. Pensé que si le daba vida a esto iba a crear un mundo en el que la gente va a querer sumergirse ”, explicó el director.

En el inicio de la película vemos como la capitana del ejército Artemis y su escuadrón de soldados de élite quedan envueltos en una tormenta que los traslada a otro mundo donde rápidamente van a tener que lidiar con criaturas que les resultan desconocidas y, especialmente, peligrosas. Durante esos enfrentamientos van a contar con aliados que van a resultar reconocibles para los fanáticos de la franquicia, como The Hunter o Admiral, a cargo de Ron Perlman.

Artemis es el personaje al que Milla Jovovich le da vida y, de la misma manera que ya ocurrió con Alice en la adaptación de Resident Evil, es la figura central en esta propuesta cinematográfica. Y el director encontró en su esposa la inspiración para escribir su historia: “escribo sobre lo que conozco y me inspiré en una mujer increíble y poderosa”.

Desde el momento en el que conoció el juego Anderson comenzó a trabajar en un guión, pero no fue un proceso inmediato e implicó muchas idas y vueltas hasta alcanzar la versión final. “Es curioso porque Paul escribió diferentes versiones del guión a lo largo de los años y nunca estaba 100% satisfecho con ninguno. Escribió uno más y me preguntó si podía leerlo. Y me dijo “pero te aviso que este lo escribí para vos”. Yo no estaba segura, iba a pasar de cazar zombies a cazar monstruos. Le dije “no sé, esto es bueno, deberías trabajar con otras personas, ¿no querés trabajar con otra actriz?”, explica Milla Jovovich sobre la etapa previa al rodaje.

Monster Hunter World

Para la actriz el universo de Monster Hunter no era ajeno y antes de ponerse en el papel de Artemis pudo experimentar en primera persona ese mundo. Esa instancia fue clave para poder definir qué armas iba a usar durante la película. “Me gustan las Dual Blades y la Insect Glaive. Con las Dual Blades me siento más rápida, siento que puede hacer más daño en menos tiempo. Y la Insect Clave me encanta porque podés hacer todos estos giros increíbles. Pero hablando con Paul él me dijo que en la película mi personaje pertenece al ejército y hubiese necesitado entrenamiento de gimnasta para poder hacer piruetas. Así que nos decidimos por las Dual Blades”, relata la actriz sobre el desarrollo de su personaje.

Una de las prioridades del director al momento de realizar la película fue la necesidad de que el mundo que presenta se viera real. Por razones obvias no existe una forma realista de crear monstruos, pero sí se pudo poner ese énfasis en los escenarios en los que se desarrolla la trama. Anderson explicó que los paisajes “son todos reales, no hicimos nada con una pantalla verde de fondo”.

La elección de las locaciones combinadas con esa forma de registro aportaron el impacto visual que sirvió como marco para aportar realismo a las criaturas. De esa forma el mundo que construyó el juego se trasladó a la pantalla de una forma fiel a lo que ya conocen los seguidores de la franquicia. “Todo fue hecho de una forma real para poder recrear todo el increíble ecosistema del juego”, destacó el director.

Otro aspecto fundamental para lograr fidelidad en la adaptación fue la participación de los equipos a cargo del juego durante la producción de la película. Fue fundamental para todos los involucrados que los fans vieran reflejados en la pantalla a sus monstruos favoritos con todos los detalles con los que ya están familiarizados.

Ese objetivo se expresó en horas de trabajo en conjunto y Paul W.S. Andersons destaca que los creadores del juego “estuvieron involucrados en cada paso y aportaron su mirada sobre las criaturas, sobre la forma en la que se movían. Hasta en la forma en la que se veían las garras”.

Esa convivencia dinámica y la necesidad de que el juego y la adaptación transmitan las mismas sensaciones se trasladaron a un crossover en Monster Hunter World: Iceborne. Durante el mes de diciembre pasado Capcom incorporó dos nuevas misiones al título que le permitía a los jugadores acceder a recompensas basadas en la película.

Los seguidores de la franquicia tuvieron la posibilidad de controlar al personaje de Artemis en este universo virtual, al que la misma Milla Jovovich le dio voz. Quienes alcanzaron los objetivos en estos dos eventos por tiempo limitado pudieron desbloquear ítems especiales.

Monster Hunter se va a estrenar en cines el jueves 4 de marzo. El elenco está integrado por la actriz Milla Jovovich en el rol de Artemis. Tip “T.I.” Harris, Diego Boneta, Meagan Good, Josh Helman y Jin Au-Yeung integran el escuadrón que la acompaña. Tony Jaa es The Hunter, Ron Perlman se puso en el papel de Admiral. El resto del cast lo completan el actor aleman Jannik Schümann, la brasilera Nanda Costa y la actriz japonesa Hirona Yamazaki como Handler.