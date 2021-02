Nuevos descuentos de PlayStation durante febrero: Dark Souls, Metal Gear Solid V y más

PlayStation lanzó la promoción “Éxitos en Japón” que incluye diferentes títulos de estudios japoneses con un valor reducido. Los usuarios van a poder acceder a los precios especiales con descuentos que llegan al 75% hasta el 24 de febrero a través de PlayStation Store y abarca juegos AAA, cooperativos y DLC ́s. A continuación una selección de los mejores títulos para seleccionar de esta tanda.

Dark Souls Remastered (50% de descuento, de US$39,99 a US$ 19,99)

Hace más de 10 años salió la primera versión de este juego que fue mejorado para las consolas de la generación anterior: Xbox One, PS4, PC y Nintendo Switch. Esta edición remasterizada introdujo cambios en los gráficos y elementos visuales, pero también incorporó modificaciones con respecto a los modos de juego. Dentro de la promoción también está disponible el tercer título de la franquicia: Dark Souls 3 (75% de descuento, de US$59,99 a US$ 14,99)

Resident Evil Revelations 1 & 2 (60% de descuento, de US$ 39,99 a US$ 15,99)

Dos títulos de una de las franquicias más exitosas en el mundo de los videojuegos que se focalizan en el género Survival Horror. El primer título se ubica temporalmente entre el Resident Evil 4 y el 5 y se centra en Chris Redfield y Jill Valentine. La segunda entrega ocurre entre el Resident Evil 5 y el 6 y trae a Claire Redfield como su personaje principal. El descuento es de hasta 60% de descuento.

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (70% de descuento, de US$ 19,99 a US$ 5,99)

Un juego de mundo abierto desarrollado por Kojima Productions y que se lanzó al mercado en el 2015. Esta quinta entrega de la saga se destaca por la amplitud de los escenarios en los que se desarrolla la trama, la multiplicidad de decisiones y objetivos que puede tomar el jugado y una gran variedad de opciones de personalizaciones.





Code Vein (67% de descuento, de US$ 59,99 a US$ 19,79)

Este RPG, desarrollado y distribuido por Bandai Namco Entertainment, presenta un planeta en el que la mitad de la población murió, con el contexto de un evento catastrófico llamado El Gran Hundimiento. El personaje, que se despierta sin recordar nada, va a tener que recorrer ese mundo post apocalíptico y sobrevivir a las diferentes criaturas que lo habitan.

Dragon Ball Z: Kakarot (60% de descuento, de US$ 59,99 a US$ 23,99)

Este RPG de acción presenta la historia que va a resultar conocida para todos los que vieron Dragon Ball Z. Los jugadores tienen la posibilidad de controlar a Gokú, pero también a Gohan, Vegeta, Piccolo o Trunks. Además personajes como Ten Shin Han y Krilin aparecen para dar apoyo al protagonista. Esta propuesta de mundo abierto también permite recorrer diferentes espacios icónicos de la saga mientras se completan la misión principal y tareas secundarias.

Trailer de lanzamiento Dragon Ball Z: Kakarot

Devil May Cry Definitive Edition (75% de descuento, de US$ 39,99 a US$ 9,99)

Este juego, desarrollado por Ninja Theory y distribuido por Capcom, es una remasterización del Devil May Cry original que llegó a la PlayStation 3. La nueva edición, lanzada en su momento para PlayStation 4 y Xbox One, incorporó mejoras gráficas acordes a la generación de consolas con la que coincidió, nuevos niveles y sumó tres modos de juego: Gods Must Die, Must Style y Hardcore.

Los usuarios, además, tienen disponible hasta el 17 de febrero la promoción “Aclamados por la crítica”, que incluye juegos como Red Dead Redemption 2 (US$ 29,99), FIFA 21 Champions Edition (US$ 19,99), Overwatch: Legendary Edition (US$ 19,79), The Sims 4 (US$ 9,99), Doom Eternal Standard Edition (US$ 19,67) y Assassin’s Creed Valhalla (US$ 40,19), entre otros.