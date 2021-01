EA Sports presentó el equipo del año de FIFA 21: Lionel Messi fuera del once ideal

Al igual que cada temporada, EA Sports publicó su TOTY, acrónomi utilizado para el equipo del año de su franquicia estrella FIFA. En esta ocasión, la alineación de estrellas se encuentra poblado por jugadores del Bayern Munich, el conjunto alemán que se coronó como campeón de la última edición de la Champions League disputada en un formato especial. Por su parte, como era de esperarse, la selección cuenta también con el crack portugués, Cristiano Ronaldo, y con la sopresiva inclusión en el banco de suplentes de Lionel Messi, el astro argentino que dominó el mundo del fútbol a lo largo de la pasada década.

La llegada del TOTY a FIFA siempre significa un momento especial para los jugadores, dado que junto a este equipo llegan los sobres especiales que incluyen a los futbolistas que participan de la selección. De esta manera, son más altas las probabilidades de toparse con cartas de alta valoración, como puede ser el caso de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi o Kylian Mbappé.

No obstante, esta selección, que fue armada luego de una votación de la cual participaron más de 10 millones de personas, sirve como termómetro de lo que fue la temporada que pasó. Esto queda claramente en la gran cantidad de jugadores del Bayern Munich que aparecen, los cuales, pertenencen a la Bundesliga, una competencia no tan utilizada en Ultimate Team pero que cuenta con figuras de gran nivel. La obtención de la última Champions League hizo que futbolistas que no estaban en el radar de todos, como Alphonso Davies y Joshua Kimmich, aparezcan en la plantilla.

La cara de la franquicia, Mbappé, fue elegido como uno de los delanteros del equipo del año

El resto de los seleccionados no dan tantas sorpresas, dado que la mayoría son jugadores top que disputan sus partidos en clubes de alta competencia. Tal vez, la única irrupción interesante puede ser la de Bruno Fernándes, el mediocampista portugués del Manchester United, quien, desde su llegada al equipo inglés a comienzos del 2020, se volvió un estandarte gracias a su espectacular rendimiento en Old Trafford.

A continuación, los jugadores seleccionados para el Team of the Year de FIFA:

• Manuel Neuer (Bayern Munich / Bundesliga)

• Alphonso Davies (Bayern Munich / Bundesliga)

• Sergio Ramos (Real Madrid / LaLiga)

• Virgil Van Dijk (Liverpool / Inglaterra)

• Trent Alexander-Arnold (Liverpool / Inglaterra)

• Bruno Fernándes (Manchester United / Inglaterra)

• Kevin De Bruyne (Manchester City / Inglaterra)

•Joshua Kimmich (Bayern Munich / Alemania)

• Cristiano Ronaldo (Juvents / Italia)

• Robert Lewandowski (Bayern Munich / Alemania)

• Kylian Mbappé (Paris Saint Germain / Francia)

El lateral derecho del Liverpool, Trent Alexander Arnold, otro de los elegidos por la gente

No obstante, uno de los batacazos que dio esta selección fue la ausencia de Lionel Messi y también, pero en menor grado, de Neymar Jr. La falta del argentino en el once inicial causa un poco de sensación, dado que pese a que su equipo no tuvo una buena temporada, él si, logrando una cantidad de goles. Tal vez su rendimiento en la Champions League fue uno de los factores claves para que la gente no lo considere. Mismo caso con Neymar, quien entre muchas lesiones no tuvo una temporada destacable.

Habrá que esperar a que FIFA de a conocer lo que será el banco de suplentes de esta super selección de jugadores, del cual seguramente sean parte estos dos últimos mencionados y otras figuras importantes como Karim Benzema, Luis Suárez o Memphis Depay, quien tuvo un gran 2020 en el Olympique de Lyon.

FIFA 21 puede conseguirse para PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y también para PC.

