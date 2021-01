Fortnite: Terminator y Sarah Connor se suman al capítulo 2 de la temporada 5

Las skins podrán encontrarse en la tienda de objetos

El battle royale más exitoso del mercado, Fortnite, continúa sumando personajes a los Cazarrecompensas, el eje de su quinta temporada. En esta ocasión, la productora del título, Epic Games, realizará una alianza con la franquicia popularizada por Arnold Schwarzenegger, The Terminator, algo que introducirá una skin del mítico T-800 y de Sarah Connor. Estos atuendos, que podrán conseguirse en la tienda de objetos, estarán acompañados por otros accesorios, como es el caso de gestos, mochilas y picos.

La quinta temporada de Fortnite está dejando sin respiro a los jugadores. A lo largo de esta, la productora del juego logró generar alianzas con grandes franquicias tanto del cine como del gaming para introducir skins de los personajes más queridos por la gente. Hasta el momento, el battle royale sumó a Din Djarin y Grogu de The Mandalorian, Michonne y Daryl de The Walking Dead, el Jefe Maestro de Halo y a Kratos de God of War, entre otros. Esto no solo les sirve para ampliar las posibilidades dentro del juego, sino para también llamar la atención de otros públicos.

En esta ocasión, quienes se sumarán al juego serán los Sarah Connor y el T-800, míticos personajes de la franquicia de The Terminator, que debutó en los cines en 1984, dirigida por James Cameron. Estos , que llegarán para unirse a la caza, el eje de la quinta temporada del capítulo 2, le darán un toque retro al juego y también una dosis de nostalgia a los jugadores de mayor edad.

El brazo endoesqueleto T-800 será uno de los accesorios de Sarah Connor

Según informó Epic Games, ambos traeran accesorios especiales. En el caso de Sarah Connor, a quien la desarrolladora describe como una expermentada a la hora de tratar con tormentas inminentes, se podrá encontrar una skin con dos variaciones. A su vez, para completar su look, los usuarios podrán conseguir el brazo endoesqueleto T-800, protagonista principal de una de las escenas más famosas de la saga, y el cuchillo de combate tan usado por ella.

Por su parte, el T-800, el robot que se camufla debajo de la piel de Arnold Schwarzenegger, llegará al battle royale con un look interesante y un gesto incorporado. Además, los jugadores podrán adquirir la mochila retro Enlace ascendente de Cazador-Asesino de Skynet y el pico de hacha de tecnoagarre. Seguramente esta skin sea una de las más utilizadas en las próximas semanas, dada la popularidad de la misma y la diversión que puede generar estar en la isla con ella.

El día de ayer, Fortnite presentó la skin de El Depredador

La llegada de esta skin da más fuerza aún a la de Depredador, la cual arribó ayer al juego. En tan solo dos días, Epic Games puso a disposición de los usuarios contenido fuerte, el cual seguramente continúe llegando en las próximas semanas. Según lo filtrado, es inminente el arribo de la skin de Lara Croft, la famosa protagonista de la saga Tomb Raider.

No obstante, la llegada de los personajes de The Terminator también pone en perspectiva las intenciones del estudio detrás de la saga cinematográfica, la cual cada vez la acerca más a los videojuegos. Vale recordar que el personaje también aparece en Mortal Kombat XI, donde tuvo una gran aceptación por parte de los fans. Además, en 2019 se lanzó Terminator Resistance, un título oficial de la saga que pasó sin pena ni gloria.

Fortnite, el exitoso battle royale de Epic Games, puede descargarse de forma gratuita para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y para PC, a través del launcher de la desarrolladora.

