América Latina representa el 10% de los gamers a nivel global

El consumo de videojuegos ha tenido un crecimiento exponencial durante la pandemia. En cuarentena, a nivel global, aumentó un 65%. Según un estudio de Newzoo, se estima que en 2023 existan más de 3.000 millones de jugadores, es decir, que se triplique la cantidad que hay hoy. En internet se encuentran aproximadamente 435 millones de latinoamericanos. Más de la mitad (253 millones) son gamers. Así, representan el 10% de los jugadores en el mundo.

Respecto de los esports, la escena competitiva de videojuegos, han crecido como espectáculo y con el nacimiento de nuevos equipos. El 10% de los usuarios manifiesta que ve más esports desde que comenzó la pandemia, según un reporte de McKinsey. Es que, a pesar de que la pandemia de COVID-19 ha interrumpido temporalmente los eventos de esports presenciales, la crisis ha demostrado que su popularidad no solo ha perdurado, sino que ha crecido.

Se proyecta que la audiencia de esports alcance cerca de 500 millones de entusiastas y espectadores ocasionales en 2020. Las cifras reflejan un crecimiento de más del 15% en los ingresos y más del 10% en el tamaño de la audiencia año tras año.

En cuanto a publicidad en el mercado de los deportes electrónicos, se espera que la inversión de las marcas llegue a nivel mundial a más de USD795 millones en 2020, un crecimiento del 23.1% respecto de 2019.

Fortnite es uno de los juegos más vistos en YouTube

Desde YouTube Gaming comunicaron cuáles fueron los videojuegos y creadores de contenido más destacados del 2020. Los títulos Minecraft, GTA V y Fortnite lideran las reproducciones.

Minecraft es el videojuego con más reproducciones en YouTube en 2020. No es algo nuevo, ya que desde hace años lidera esa posición, incluso mejorando año tras año. El juego de Mojang ha tenido más de 201 mil millones de reproducciones, seguido por Roblox con 75 mil millones de reproducciones.

Duplicó el número en comparación con 2019, que era de 100.200 millones. Garena Free Fire es un battle royale desarrollado por 111dots Studio para dispositivos móviles y es el tercer videojuego con más reproducciones. Con más de 80 millones de usuarios activos diarios, es un fenómeno con millones de reproducciones en las plataformas de video. Se encuentra en el segundo lugar en el top 5 de los videojuegos en vivo más vistos en 2020, duplicando el número de 2019.

Los exitosos Grand Theft Auto V (un título de 2013) y Fortnite se encuentran en cuarto y quinto lugar respectivamente. Con 70 mil millones de reproducciones (el doble que el año pasado), para GTA V y 67 mil millones de reproducciones, para el título de Epic Games (que se mantiene en el top, sin subir mucho el número año a año).

Mientras tanto, en Twitch varía cada mes el top 5 de juegos más transmitidos. Según NewZoo, el mes pasado, Dota 2, Counter Strike: Global Offensive y Rocket League lideraban la lista. Por su lado, es el Among Us el videojuego que lideró las tendencias en el buscador de Google, aunque cabe aclarar que no fue el más buscado este año.

Gamers en la Argentina

(Shutterstock.com)

En la Argentina, más del 50% de la audiencia son mujeres y el 48% del total tienen más de 38 años, según datos de PHD Argentina. Está representado por 50.9% de mujeres y 49.1% de hombres, es decir, tiene una pequeña porción más de jugadoras.

La mayoría de los gamers (casi 12 millones de personas) juegan de forma eventual, es decir, son gamers casuales. El 22%, es decir 4.3 millones de personas, son jugadores ávidos. Invierten dinero (en juegos o adquirir una mejor consola, por ejemplo) y tiempo para jugar. El 17% lo toma como su estilo de vida, es decir, transmiten en vivo y ganan dinero con suscripciones, publicidad u otro tipo de apoyo comercial.

