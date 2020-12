Los 10 mejores jugadores argentinos de esports del 2020

Liga Latinoamérica de League of Legends

En el 2020 la pandemia frenó lo que prometía ser el año ideal para que los deportes electrónicos den un gran salto a nivel deportivo. Pese a todo, muchos videojuegos supieron reinventarse: lo hicieron de manera online y pocos pudieron destacarse en torneos internacionales. De todas maneras, las competencias no frenaron y lograron enriquecer los certámenes locales y regionales. Una vez más hubo muchos argentinos que se consagraron como figuras y que dieron de qué hablar. A continuación repasamos diez de los jugadores que más se lucieron.

Josedeodo

El League of Legends es uno de los videojuegos que más ventaja pudo sacarle a la pandemia, ya que tanto la máxima categoría de Latam (Liga Latinoamérica) como la segunda división se disputaron de manera online. Además, Worlds 2020 se llevó acabo en China bajo estrictas medidas de sanidad y hubo un argentino que destacó ante los ojos del mundo: Brandon “Josedeodo” Villegas. El oriundo de Hurlingham, Buenos Aires tiene apenas 20 años y se convirtió en el jungla estrella de la región.

Finalizó el 2019 en un gran nivel con Furious Gaming, lo que posibilitó que Rainbow7 se fije en él. Emigró a México junto al resto de la LLA y disputó el torneo Apertura mostrando un rendimiento bastante regular. Si bien no destacó, tampoco desentonó con el resto del equipo que finalizó tercero en la fase regular y escaló al segundo puesto en el Pentágono. Disputó las semifinales ante Isurus, equipo ante el que cayeron por 3-1. José culminó el torneo con un KDA de 6.60.

R7 terminó la fase regular en el segundo puesto junto a Gillette Infinity e Isurus con ocho victorias y seis caídas, y en el pentágono acabó tercero. Debió disputar los playoffs desde los cuartos de final, en donde superó 3-2 a Azules Esports, y en semis se tomó revancha contra el Tiburón, a quien dejó en el camino. La final fue ante el vigente campeón All Knights y tuvo un desenlace para el infarto. Los Caballeros se impusieron con categoría en los dos primeros juegos y parecía que se encaminaban al bicampeonato, pero Rainbow7 se despertó y dio vuelta la serie para coronarse campeones. El jungla fue elegido el MVP de la gran final.

Con el título a cuestas, viajaron a China para disputar los Play In de Worlds 2020. Integraron el Grupo B, en el que no tuvieron un buen comienzo, con dos caídas ante V3 Esports de Japón y PSG Talon de la PCS. Sin embargo, lograron una histórica victoria ante LGD de China y ante Unicorns of Love y avanzaron como terceros de la zona. Era turno de enfrentarse a LGD en un mejor de cinco, pero cayeron 0-3. Pese a la derrota, redondearon una digna actuación, con Josedeodo como gran figura. El jungla fue el jugador más destacado, por lo hecho en las partidas y porque llegó al rango de Challenger en el SoloQ de China.

El gran año de José no culminó ahí, porque su buena actuación provocó que un equipo de Estados Unidos se fije en él: FlyQuest. En noviembre se convirtió en el primer jugador surgido de Latam en ser fichado para un equipo de NA, una de las regiones más importantes del mundo.

Por si fuera poco, en diciembre formó parte del All Stars de la LLA, que superó al equipo de NA. El jungla logró un cuadrakill y la cuenta de twitter de G2 Esports bromeó con ficharlo. Su 2020 fue espectacular y se espera que el 2021 sea aún mejor.

Josedeodo en Rainbow7 - Lolesportsla

Nozwerr

En medio de la pandemia, Riot Games lanzó VALORANT, el esperado shooter táctico que fue furor apenas llegó al público. Poco a poco se comenzó a formar un sistema competitivo, y si bien la escena aún está en pañales, varios jugadores dieron muestra de su nivel y se encaminan como figuras del título. Agustín “Nozwerr” Ibarra fue uno de los más destacados a nivel local, ya que además de mostrar una gran performance se quedó con la gran mayoría de títulos.

“Mi año a nivel competitivo arrancó con incertidumbre, ya que era todo nuevo, y a medida que fue avanzando el juego, empezaron a ir apareciendo torneos y luego oficiales” , contó el main Sova. Jugó para Nocturns y 9Z, pero luego pasó a competir para Estral Esports, en donde obtuvo múltiples títulos: “Fue intenso. Con el equipo logramos buenas cosas y dedicamos muchas horas desde el inicio del juego que dieron su recompensa durante el año”.

Se coronó del Twitch Rivals: VALORANT Launch Showdown - LATAM #2, del TopHard Invitacional, del WClick Pro Series Invitational, de GGTech VALORANT Invitational 2 - LA, de la Aorus League, de la No Tilt Cup y del First Strike South America. Además finalizó segundo en VALORANT Versus.

Nozwerr tiene una extensa trayectoria en videojuegos competitivos, ya que previamente había disputado tres mundiales de Smite y uno de Apex Legends. Su 2020 fue intachable y se espera que Riot Games presente un calendario competitivo de primer nivel para el 2021. Con la posible vuelta de los torneos presenciales, la temporada promete ser muy interesante.

Noktse

Si de Counter Strike hablamos, es imposible no hacer referencia al histórico Nicolás “Noktse” Dávila. Es uno de los emblemas del CS:GO en Argentina y hace años viene demostrando todo su nivel ante los rivales más importantes de la región. El 2020 estuvo plagado de buenas actuaciones, que fueron acompañadas por varios éxitos, todos con la camiseta de Isurus.

El Tiburón compitió durante todo el año en Brasil, lo que le posibilitó ser parte de los torneos y las qualys más importantes de Latinoamérica. La temporada comenzó con grandes resultados porque finalizó primero de la Flashpoint 1 South America Closed Qualifier y se ganó un lugar en el torneo presencial que iba a disputarse en Los Ángeles junto a equipos de primer nivel.

Pese a que significó un gran logro para la institución, debieron bajarse de dicho torneo ya que priorizaron participar en el Americas Minor South America Closed Qualifier - ESL One Rio, que daba dos slots al Minor, el evento previo al Major, que este año iba a disputarse en Rio de Janeiro. El Major es el equivalente a la Champions League de CS:GO y, tras un gran papel el equipo liderado por Noktse, finalizó tercero.

Debido a la pandemia, ESL decidió postergar el Major para noviembre y cambió el sistema de clasificación. Por eso surgió el Road to Rio, una serie de competencias que entregaba puntos a lo largo del año. En el primero, que se disputó en marzo, Isurus mostró un gran papel y finalizó segundo detrás de BOOM. Más tarde se llevó acabo el Tribo To Major y alcanzaron el tercer lugar.

Ya en junio el Tiburón cosechó una nueva alegría: se clasificó a la ESL Pro League Season 12 tras vencer a DETONA en la final de la qualy. El evento iba a ser presencial junto a los mejores equipos del mundo, pero una vez más la pandemia frustró los planes. El torneo finalmente reunió a varios equipos de Sudamérica y el conjunto argentino finalizó en la cuarta posición.

Además, Isurus disputó la FlowFiReLEAGUE y, tras salir segundo de las South Finals, se clasificó a las qualys de la BLAST Premier. Las mismas daban, por primera vez en la historia, un slot directo de Sudamérica a uno de los campeonatos más importantes del mundo, que se disputó en Europa. El Tiburón venció a 9Z en una serie para el infarto y se ganó su lugar en la BLAST Premier Fall 2020 Showdown.

Su paso fue corto, pero intenso. Se enfrentó a FURIA en octavos de final y tras caer 1-2 se despidió del torneo. “Fue una excelente experiencia. Realmente lo necesitábamos después de un año tan difícil. No nos quedamos contentos porque podríamos haber ganado, pero dadas todas las circunstancias, el hecho de haber jugado y dar un buen papel frente a uno de los mejores equipos del mundo nos dejó satisfechos ”, le contó a Infobae.

El 2020 lo cerraron con una sonrisa, porque se disputaron en La Plata las finales regionales de la FlowFiReLEAGUE y, tras superar 2-0 a Gillette Infinity Esports y a Furious Gaming, se coronaron campeones. Si bien se quedaron con el título, no pudieron festejar en las Global Finals, porque cayeron 0-2 ante BOOM de Brasil.

“Para nosotros fue una alegría muy grande terminar el año con un título. Nos hubiese gustado llevarnos ambos, pero dadas las circunstancias y el cansancio que acarreábamos, nos sentimos muy contentos de haber terminado la temporada con el campeonato y el segundo puesto”, agregó.

Noktse fue la voz de mando y el capitán de un Isurus que una vez más dio de que hablar en todo el continente. A sus 27 años, es el líder del Tiburón y tras cerrar un gran año irá por más en el 2021.

Noktse - Jugador de Isurus | Agustín Rodríguez del Sel - @adelselphoto

Luken

Luca “Luken” Nadotti disputó los torneos más importantes de la región en uno de los equipos que dio pelea todo el año. A sus 23 años es una de las grandes figuras del CS:GO argentino y fue uno de los estandartes de Sharks Esports, un conjunto compuesto por jugadores brasileños.

Sharks culminó 3°/4° en el CBCS The Rising 2020 que se disputó en mayo y se coronó subcampeón de la CLUTCH Season 3 ante los mejores equipos de Brasil. Cayó 2-3 en una ajustada serie ante RED Canids. La mejor participación del equipo fue en los Tribo to Major, ya que tras vencer en la qualy, superaron 2-0 a Isurus en las semifinales y luego cayeron 0-2 contra BOOM en la serie decisiva. De igual manera recolectaron 2344 RMR Points.

El último certamen que disputó el argentino fue la ESL Pro League Season 12 South America. Los Tiburones le ganaron 2-1 a Isurus en semis y 2-1 a BOOM en el Upper final y se clasificaron a la gran final. Si bien tenían una ronda de ventaja, no pudieron ante BOOM y cayeron 1-3.

Luca fue una de las figuras del equipo y sobre el final de la temporada decidió dar un paso al costado. Se tomó un periodo de descanso y no competirá con el equipo el año entrante.

“La verdad es que este año jugó muy en contra la pandemia. Personalmente me influyó mucho porque yo quería concentrarme 100% en jugar afuera e intentar romperla. Ese era mi objetivo. Entonces cuando pasó todo esto me quería matar. Pero después pasaron muchas cosas que me hicieron olvidarme del CS y disfrutar más acá”, le contó a Infobae. “En 2021 voy a descansar. Sino seguiría jugando en Sharks y no hubiera pedido que me cambien. Es una decisión que ya venía pensando y es lo que más feliz me va a hacer. Quiero descansar un rato, disfrutar el stream, amigos y familia”, cerró.

Ragn4r

RainbowSix fue uno de los deportes electrónicos que más creció en los últimos dos años, y durante el 2020 destacó a nivel latinoamericano. Es que Ubisoft, la compañía creadora del videojuego, fue la organizadora del Campeonato Sudamericano, que reunió a los mejores equipos de la región.

Ivan Federico “Ragn4r” Dal Molin se consolidó como el mejor support de la región y se ganó un lugar en esta lista. El jugador de 22 años comenzó el 2020 vistiendo la camiseta de Undead Gaming y en febrero participó de la LATAM Masters que se disputó en Ciudad de México. El torneo reunió a las finales de la Giant Showdown de Sudamérica y de la Mexico Challenger del norte.

Los No Muertos cayeron 0-2 ante Nocturns Gaming y no pudieron competir en la serie decisiva. El soporte fue uno de los puntos más altos de su equipo. “Fue la primera experiencia internacional para un equipo del sur. En lo personal fue un sueño cumplido. Eso me motivó a querer seguir creciendo como jugador”, le contó Iván a Infobae.

Tras la conformación del Campeonato Sudamericano, se convirtió en nuevo jugador de Malvinas Gaming, que prometía ser uno de los candidatos al título. Luego de una gran temporada regular, en la que culminaron segundos con seis victorias, cinco empates y tres derrotas, avanzaron a las semifinales.

El rival de dicha instancia fue 9Z, y el conjunto liderado por Ragn4r venció 2-0. En la final aguardaba Coscu Army, el mejor equipo de la temporada regular y el favorito a quedarse con la victoria. Fue una serie al mejor de cinco para el infarto, que se extendió por casi seis horas. La CA venció 7-4 en Coastline y Malvinas emparejó la historia tras imponerse 7-5 en ClubHouse. El mapa de Villa fue nuevamente para el conjunto de Coscu y estaba a uno de coronarse campeón. Pero el equipo de Ragn4r levantó cabeza y venció en Kafe Dostoyevsky y en Oregon para imponerse 3-2 y quedarse con el título.

“Arrancar un equipo de cero no fue cosa fácil, pero había mucho potencial y ganas de dejarlo todo. Siempre creí que teníamos lo necesario para llegar lejos. Tener el apoyo de una organización como Malvinas y que crea en el proyecto desde el principio nos hizo sentir acompañados. Ganar el campeonato junto a mi equipo fue una de las cosas más gratificantes que me tocó vivir” , añadió el IGL.

Yago Fawaz

El FIFA competitivo fue uno de los deportes electrónicos más golpeados por la pandemia. Si bien los certámenes locales continuaron disputándose, los torneos internacionales que reunían a los mejores jugadores del mundo se vieron cancelados por obvias razones. A pesar de todo, Yago Fawaz se convirtió en el player destacado del año.

El 2020 prometía ser el mejor año para su carrera, ya que había cerrado el 2019 a un muy alto nivel. El primer y único certamen que se disputó fue el FUT 20 Champions Cup Stage IV que se llevó a cabo en París durante febrero. Yago representó al West Ham inglés y culminó la fase regular con tres victorias y dos derrotas. El sorteo para los playoffs no le favoreció, porque en octavos de final se enfrentó al alemán Lukas, con quien perdió 0-2 en el global. El Teutón fue finalista.

EA decidió cancelar la temporada competitiva, lo que significó un duro golpe para el argentino, que en aquel momento ocupaba el 9° puesto del mundo, y que tenía asegurada su participación en la FUT Champions Cup VI y los Global Series Playoffs. Además por primera vez en su carrera iba a disputar el Mundial de FIFA y tenía muchas chances de componer el equipo argentino en la eNations Cup, la copa del mundo por selecciones.

Durante los primeros meses de cuarentena disputó distintos torneos amistosos junto a jugadores de fútbol y estrellas de internet, y en julio llegó la Summer Cup Series - South America, un certamen online que reunió a los mejores ocho de la región: él y siete brasileños. El argentino superó 3-1 a SpiderKong en semifinales y luego venció 4-2 al histórico Zezinho. En la final de ganadores cayó 1-8 con Paulo Neto y en la de perdedores 3-4 con Gabrielpn. Aún así, redondeó un gran torneo y finalizó tercero.

Ya en octubre una noticia sacudió el mundo del FIFA: Sergio Agüero anunció KRÜ, su propio equipo de deportes electrónicos, y Yago Fawaz fue presentado como el primer jugador de la organización. Además de vestir la camiseta del conjunto del Kun, esto significó una gran oportunidad para el argentino, porque viajó a Manchester para poder competir desde Inglaterra. Cerró el año en el Viejo Continente entrenando en las mejores condiciones frente a los mejores rivales del mundo, y se espera que el 2021 sea aún mejor.

Yago Fawaz

Newbie

El soporte Leandro “Newbie” Marcos posee una carrera en la que destacan los buenos rendimientos, pero durante el 2020 alcanzó su punto más alto. Tal es así que consiguió un campeonato de la Liga Latinoamérica, un subcampeonato y fue elegido en ambos certámenes como el jugador más destacado.

El 2019 ya había sido un buen año para el nacido en La Rioja y se auguraba un 2020 mejor. Vistiendo la camiseta de All Knights se convirtió en el estandarte de uno de los equipos que había incorporado jugadores surcoreanos. Los Caballeros finalizaron la etapa regular del Apertura en segundo puesto, con 11 victorias y solo tres tropiezos, y escalaron al primer lugar en el Pentágono.

En la gran final se enfrentó a Isurus, su ex equipo, y se tomó revancha de la serie definitoria del Clausura 2019: All Knights se impuso 3-2 y se llevo el título a casa. Lastimosamente, no pudimos verlo en el Mid-Season Invitational, debido a que Riot decidió cancelarlo. Newbie fue elegido el jugador más valioso de todo el torneo, y finalizó el mismo con un KDA de 9.20.

Durante el Clausura mantuvo su nivel y el equipo se mostró como el conjunto más solido en toda la etapa regular. Finalizó en el primer puesto con 12 triunfos, solo dos partidos perdidos e hizo lo propio en el Pentágono. Culminó en la cima y se clasificó, por segunda vez consecutiva, a la final. Luego de los playoffs Rainbow7 llegó como rival y, en una serie para la historia, el Arcoíris, que caía 0-2, logró darlo vuelta y quedarse con el título.

Newbie se ganó un lugar dentro del equipo ideal del campeonato y fue elegido MVP del torneo. Luego de un gran año fue fichado por Golden Guardians, equipo de la League of Legends Championship Series de Norteamérica. De esta manera se convirtió en el segundo jugador latinoamericano en dar el gran salto a una de las principales ligas del mundo.

Golden Guardians es una es una filial de esports de los Golden States Warriors, el histórico equipo de la NBA.

SzlyzEN

Si bien muchos de los torneos mundiales no se disputaron por la pandemia, los certámenes regionales de Playerunknown’s Battlegrounds mantuvieron su curso, y Nahuel “SzlyzEN” Balseiro volvió a destacar como uno de los mejores jugadores de Sudamérica junto a la organización Meta Gaming.

La temporada comenzó con buenas noticias, porque el conjunto de SzlyzEN consiguió el tercer puesto del Latin America Closed Qualifier y se ganó un lugar en las Americas Finals, que iban a disputarse en Los Ángeles y que servían como clasificatorio al Global Series de Berlín. Lamentablemente, la pandemia llegó y el mismo se vio suspendido.

Meta continuó siendo protagonista en los campeonatos locales y se consolidó como el mejor equipo de la región. A lo largo del 2020 se consagraron en siete torneos: Aorus League, Trofeo CPM Group Stage S1, Trofeo CPM Group Stage S2, Trofeo CPM Finals S1, Trofeo CPM Finals S2, Trofeo CPM Finals S3 y Logitech G Challenge. “Fue uno de los mejores años a nivel regional. Con los torneos internacionales cancelados, lo único que teníamos eran los regionales, de los cuales ganamos casi todos y nos fijamos como el mejor equipo de Latam” , le comentó Nahuel a Infobae.

Por si fuera poco, el equipo termina el 2020 al más alto nivel, ya que se quedaron con el tercer puesto de la DreamHack Winter Showdown - Americas, que juntó a los mejores equipos de Latam y de Norteamérica. Se disputó de manera online en el servidor de NA y, pese a todo, demostraron un gran nivel y lograron formar parte del podio. Tras 18 juegos sumaron 138 unidades y quedaron solo a un punto del segundo lugar.

Por si fuera poco, comenzarán el 2021 con un viaje a Corea del Sur para disputar el PUBG Global Invitational 2021, que se realizará entre el 2 de febrero y el 28 de marzo. Habrá 32 equipos y una bolsa de 3,5 millones de dólares en premios.

Gon17

Free Fire fue elegido como esport mobile del 2020 en los Esports Awards y durante la temporada desarrolló una agenda competitiva más que interesante. Hubo muchos equipos destacados y uno de los que más se lució fue Savage Esports. Su figura fue Gonzalo “Gon17″ Aguirre, que comenzó la temporada como suplente y se consolidó como figura.

Fue uno de los jugadores más destacados de la Free Fire League, el torneo más importante de la región. A lo largo de nueve semanas acumuló 62 bajas, 49 headshots y más de 30.000 puntos de daño. Su equipo finalizó segundo en la fase regular del Grupo B y sumó el impresionante número de 11 Booyah. El puesto general le permitió ser parte de las finales regionales, que reunieron a las mejores escuadras de Latinoamérica.

El campeonato reunió a equipos de diferentes latitudes, por lo que cada partida se disputaba en un servidor diferente. Los conjuntos del norte destacaron en el torneo y acapararon el podio, pero los Osos sumaron un Booyah, 118 unidades, y cerraron el torneo en el cuarto puesto, siendo los mejor posicionados del sur.

Tras un buen papel se ganaron su lugar Continental Series, la competencia más importante de todo América. Se reunieron las escuadras más poderosas del Norte, del Sur y de Brasil, y Savage culminó 11°. Fue el mejor posicionado de los equipos del sur y Gon fue el jugador más destacado.

Meyern

Ignacio “Meyern” Meyer hizo historia en el Counter Strike argentino, ya que durante gran parte del 2020 integró las filas de MIBR, uno de los equipos más importantes del planeta. El 2020 prometía ser un gran año, ya que iba a poder competir en torneos Tier 1 y la organización se encontraba clasificada al Major ESL One Rio de Brasil. Sin embargo el COVID-19 arruinó varios planes.

El santafecino de 18 años comenzó el año en Estados Unidos, donde la organización competía. El primer certamen en el que participó fue el clasificatorio de Norteamérica para el IEM Katowice, donde quedó segundo. Más tarde llegó el turno de uno de los torneos más importantes del planeta: la BLAST Premiere Spring Series. El conjunto de Meyern integró el Grupo A, junto a FaZe, NiP y Liquid, y tras dos juegos se volvió a casa en último lugar. Luego quedó eliminado de la Dreamhack Open Anaheim.

Su mejor torneo fue la Flashpoint 1, que reunió a varios equipos importantes de Norteamérica y donde consiguió el segundo puesto tras caer con Mad Lions en la final. Ya en mayo dejó de formar parte del equipo titular y en junio sorprendió a la escena local tras fichar para 9Z. Muchos aseguraban que podía ser un paso atrás en su carrera, pero regresó a su país para estar cerca de su familia. Meyern había comentado que su sueño era formar parte de un equipo argentino y que no iba a parar hasta llevarlo a lo más alto.

Los primeros meses en el país fueron muy buenos y la organización de Frankkaster se quedó con todos los torneos en los que participó: La Liga Pro Trust 2020, la MSI Cono Sur, la Liga DELL de julio y la Aorus League #3. Sin embargo, dejó la titularidad para tomarse un descanso del competitivo y no volvió a formar parte del equipo. Aún sigue bajo contrato con 9Z, pero se encuentra en búsqueda de nuevas ofertas.

Si bien no redondeó un 2020 esperado, fue parte de lo más alto del CS:GO internacional, y se espera que en 2021 vuelva su mejor nivel en un equipo Tier 1.

