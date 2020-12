El dolor del taiwanés que tuvo que devolver la PlayStation 5

Gaming - Quiso engañar a su mujer diciendo que la PS5 era un purificador de aire #Gaming

En Taiwán, un hombre compró la PlayStation 5 y quiso engañar a su mujer diciéndole que era un purificador de agua, pero no lo logró. Luego trascendió que fue obligado por su esposa a venderla, a un precio menor del que la compró. La historia, que apareció por primera vez en Facebook, explicaba que quien le compró la consola al arrepentido fue Jin Wu. Lo hizo a través de Pchome, un importante mercado en línea taiwanés.

Según trascendió, finalmente fue la mujer del arrepentido la que llevó a cabo la venta de la PS5, a un precio muy por debajo del mercado. Jin Wu, el comprador de la consola de la discordia, señaló respecto del hombre: “Cuando fui a recogerla, podía sentir su dolor”.

Un youtuber destruye una PlayStation 5 (Mega64)

Esta historia se suma a otras poco felices vinculadas a la nueva consola de Sony. En Reino Unido, según información de IGN UK, hubo serios problemas con los envíos ya que muchas consolas fueron robadas.

La periodista Bex April May, por ejemplo, recibió una freidora en lugar de una PS5. En ese momento comenzó a indagar sobre la cuestión. Según investigó, muchos de los envíos de Amazon fueron reemplazados por productos de menor costo. Los cambios no se producen dentro de los depósitos de la compañía, en donde existen estrictos procesos para que no suceden este tipo de incidentes, sino que sucede luego.

Los paquetes llegan a los compradores con una cinta de embalar distinta a la de Amazon. La empresa de Jeff Bezos Amazon habría encaminado su propia investigación aunque no brindó información al respecto.

El mercado de reventa de la PS5 crece (SONY)

Por otro lado (o en el mismo sentido), el mercado de reventa de la nueva consola está creciendo en la últimas semanas. Según informó Business Insider, un grupo de revendedores consiguió casi 3.500 consolas PlayStation 5, y el mercado de reventa podría ser el único lugar para conseguir una consola después de que se agotó su venta en línea.

Además, señalaron que en la aplicación de chat Discord, grupos de revendedores con miles de miembros se están organizando para comprar tantas consolas como fuera posible para revenderlas. Desde que fue lanzada la consola, grupos de revendedores, como por ejemplo CrepChiefNotify, han comprado miles de consolas, no solo PlayStation 5 sino también Xbox Series X, para revenderlas.

Según información de Reuters, existe un grupo de revendedores que usa un software denominado Scalper bot, que puede realizar pedidos más rápido que un humano. Cuando logran comprar una cantidad significativa de consolas, las revenden en sitios como eBay, Amazon o Wallapop, a un precio mayor. En Europa, en lugar de 399 euros y 499 euros, es posible encontrarla a valores que van desde 1.000 hasta 2.000 euros.

A través de la app Discord diferentes grupos se organizan para comprar tantas consolas como fuera posible para revenderlas.

Las compañías están trabajando para eliminar esta práctica. “Ya que los scripts de bots están en constante evolución y se están reescribiendo, hemos creado, implementado y actualizado continuamente nuestras propias herramientas de detección de bots que nos permiten bloquear con éxito la gran mayoría”, señaló un vocero de Walmart a Reuters. Además, indicó que el lanzamiento de las nuevas consolas ha generado un volumen de tráfico y patrones que nunca antes vistos.

Por su parte, la cadena norteamericana BGR ya ha bloqueado más de 20 millones de intentos de bots que trataron de comprar una PlayStation 5. Este tipo de bots monitorean las tiendas online para, inclusive, saber cuándo hay stock y se reponen unidades.

Otras compañías, han optado por métodos más artesanales. Por ejemplo, GameStop Corp. le pidió a sus empleados que no le avisen a los consumidores sobre la disponibilidad de la PS5 hasta la hora anterior a su puesta a la venta.

