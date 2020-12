La tercera temporada de Fall Guys tendrá a la nieve como protagonista

La próxima temporada arribará el 7 de diciembre

Luego de su repentino y explosivo éxito logrado en el mes de agosto, Fall Guys está intentando volver a tomar las riendas de su segmento, del cual, en su momento fue desplazado por Among Us y que hoy tiene que discutir contra producciones gigantes como Fortnite, por ejemplo. Es por esto, que el lanzamiento de una nueva temporada significa mucho para el battle royale, el cual no puede dar pasos en falsos. En este contexto arribará el próximo 15 de diciembre la tercera season al juego: Winter Knockout.

La segunda temporada de Fall Guys, que contó con una temática medieval, no consiguió volver a poner al juego en la cúspide de ventas. Incluso tuvo un efecto negativo, dado que según reportaron los datos de Steam, el título cayó un 95% su tasa de usuarios en PC. Esto seguramente encendió las alarmas de su desarrolladora, Mediatonic, la cual hace tan solo unos meses se había sentado en el trono de los battle royale, al menos por un momento.

Es por esto que la tercera temporada de Fall Guys llega con una presión extra. Anunciada a través de la cuenta de Twitter oficial del juego, esta se llamará Winter Knockout y tendrá como contexto principal la nieve, clima que se desarrolla en la otra parte del globo durante esta época del año. Cabe destacar que este anuncio se realizó luego de que la comunidad de usuarios resolviera un puzzle que propuso la desarrolladora en su canal de Discord.

La segunda temporada tuvo una temática medieval

La imagen presentación no dice mucho y solo se encarga de presentar algunos de los skins que tendrán los personajes durante esta época invernal, dejando atrás las armaduras y demás de contexto medieval. Seguramente en estos días la desarrolladora presente algún gameplay que permita ver un poco de lo que serán las pruebas de esta season y con que elementos pretenden darle una vuelta de rosca.

Cabe destacar que hace tan solo unas semanas, el título introdujo la actualización 2.5, la cual incluyó nuevos desafíos, disfraces y rondas modificadas. Para darle un poco de frescura al juego, Mediatonic decidió realizar cambios en los obstáculos, con el fin de complicarle la vida a los jugadores. Estas fueron algo más difíciles y divertidas, ya que como habían informado en la previa, se equiparon con “el arsenal más absurdo en la historia del juego”. A su vez, como era de esperarse, la mid-season update también incluirá nuevos disfraces para el regocijo de los usuarios.

Además, en esa ocasión, la desarrolladora anunció la creación del Fall Guys Public Issue Tracker. Este es un tablero de Trello, donde los jugadores pueden ir publicando los problemas que tengan en el juego. Esta acción busca generar unufeedback más fiable y efectivo para las próximas actualizaciones del battle royale y así evitar bugs que tomen protagonismo a la hora de jugar.

Durante la temporada pasada, el título incorporó skins de personajes clásicos como Godzilla

Habrá que esperar a ver un poco más de lo que será esta tercera temporada para comenzar a ver cual es el futuro cercano de este batlle royale, el cual debe estar con las alarmas encendidas por la gran cantidad de usuarios que perdió en PC, su plataforma base.

Fall Guys: Ultimate Knockout puede conseguirse a través del store de PlayStation 4 o en la plataforma de Valve, Steam. Su llegada a Xbox es inminente, pero aún no tiene fecha de lanzamiento confirmada.

