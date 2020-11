Diego Maradona y su paso por el mundo de los videojuegos: el 10 siempre el más codiciado

Maradona en eFootball PES 2020 como ícono del Barcelona

El 25 de noviembre dejará de ser un día más para los argentinos, ya que pasará a formar parte de la conciencia colectiva de la sociedad debido al fallecimiento de Diego Armando Maradona , una de las figuras más icónicas que tuvo la historia de este país y del deporte en todo el mundo. El mejor jugador de fútbol de todos los tiempos pudo transgredir su figura a todos los ámbitos posibles, incluido el de los videojuegos, en el cual supo participar en varias producciones a lo largo de su vida.

La primera aparición de Diego en un videojuego fue en 1986, en Peter Shilton’s Handball Maradona. Esta fue una producción para Commodore 64 que tenía como protagonista a Shilton, el arquero de la selección inglesa. A su vez, el título hacía referencia en su nombre a la mano de Dios, el inolvidable gol que anotó Maradona a Inglaterra en el mundial de México de ese mismo año.

Su primer aparición fue en el juego de Peter Shilton, el arquero de la selección inglesa de 1986

Al arribar la década de los noventa, la industria de los videojuegos supo crecer de la mano de los arcades y el lanzamiento de las primeras consolas, algo que brindó más oportunidades a los juegos deportivos en los cuales Maradona podía hacer su aparición. Primero lo hizo en 1991, en Seibu Cup Soccer, donde pese a no estar su nombre, aparecía su imagen con su inconfundible en cabellera. Posteriormente lo hizo en 1993, en AWS Pro Moves Soccer, un juego para SEGA Génesis donde figuraba como Donadona, debido a la falta de licencias.

En 1995, Konami lanzó su gran apuesta International Superstar Soccer Deluxe, un título que llegaría para comenzar a cambiar un poco la perspectiva de los juegos de fútbol. En este, la selección nacional hacía su aparición con un plantel lleno de nombres alternativos, como era el caso de Redonda, el jugador que portaba la casaca número 10 y simulaba al oriundo de Villa Fiorito.

En el International Super Star Soccer de 1995 apareció como Redonda

A su vez, los usuarios de PC que descubrían por aquellos años el PC Fútbol, podían encontrar al Diego en los planteles de la selección argentina y Boca Juniors, club donde dio sus últimos pasos en el deporte rey antes de su retiro. También tuvo su momento en FIFA Soccer 96, juego donde aparecía como suplente en el seleccionado nacional.

El comienzo del nuevo milenio trajo una gran cantidad de juegos de fútbol, segmento que estuvo liderado por Pro Evolution Soccer, título en el cual Maradona supo aparecer con nombres alternativos como Malgani en los planteles clásicos de Argentina. No obstante, fue recién en 2010 cuando se pudo disfrutar de su nombre e imagen de manera correcta, cuando apareció en la edición del mundial de Sudáfrica de FIFA 2010 como director técnico de la selección.

En el rol de técnico de la selección argentina en FIFA 10

En 2017, sin embargo, Maradona dio un revés ante los videojuegos y amenazo a la desarrolladora japonesa a cargo de Pro Evolution Soccer: “Konami, te vas comer un juicio millonario”. La entrega de ese año de la franquicia de fútbol había utilizado la imagen del astro para introducirlo en el juego, algo que, según explicaron los japoneses, fue gracias a que el Barcelona pasó a ser un club partner y le había cedido sus derechos.

Esto fue totalmente repudiado por Maradona en su momento, quien, enojado, dijo: “A mis 56 años ya no me estafan, ni me usan más…”. Esto terminó en una demanda judicial por parte del abogado del Diego, algo que, años después, concluyó en un arreglo con Konami y en un millón de dólares a su favor que donó a una ONG de Tandil. Además, esta solución permitió que Maradona cediera sus derechos para aparecer en la versión 2019 de la franquicia, tanto como director técnico como jugador ícono.

Maradona debutó como icono jugable de la modalidad Ultimate Team en FIFA 18

En la vereda del frente, en FIFA, Diego no tuvo tantos problemas de imagen. El eterno capitán de la selección argentina supo comenzar a aparecer en la modalidad ultimate team a partir del 2019, con sus cartas ícono.

Malgani, Redonda, Donadona… no importaba el nombre, Diego fue inconfundible en cada videojuego en el que salió, tanto por su característico look como por portar la 10 del seleccionado argentino. Ojalá los próximos años de FIFA y eFootball PES, las franquicias más grandes del deporte, continúen apostando a sumar al inolvidable diez en sus entregas.

Luego de su demanda a Konami, Maradona apareció en eFootball PES tanto en el rol de jugador como el de técnico

