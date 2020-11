Neo: The World Ends With You fue anunciado para PlayStation 4 y Nintendo Switch

El título tendrá como protagonista a Rindo, personaje del que se sabe poco hasta el momento

En medio de un momento financiero delicado por culpa de las flojas ventas de Marvel´s Avengers, Square Enix decidió golpear la mesa y anunciar NEO: The World Ends with You, la secuela del exitoso rpg de 2007. Este título, que llegará a mediados de 2021 para PlayStation 4 y Nintendo Switch, invitará a los jugadores a volver a sumergirse en las calles de Shibuya para formar parte del oscuro Reapers’ Game, una batalla mortal donde se deberá sobrevivir como se pueda.

Square Enix está buscando terminar el 2020 lo mejor que pueda, tanto de forma interna como externa para el público. Una de las productoras más importantes de la industria de los videojuegos viene de unos meses malos, donde los informes financieros indican que las cosas no están tan bien como se pensaban. Esto está ligado en gran parte a la apuesta que hicieron en su buque para este año, Marvel´s Avengers, título que por el momento no está rindiendo en el mercado como se esperaba para un producto de tan grande franquicia.

No obstante, la productora ya está mirando más allá y programando cosas más que interesantes para el público, como es el caso de Neo: The World Ends With You, la continuación del título de 2007, que cuando aterrizó en el mercado logro conseguir una gran base de adeptos. En esta ocasión, la secuela aggiornará las calles de Shibuya, Tokyo, lugar que le da contexto al juego, para que sean más modernas y únicas, ya que están inspiradas en un estilo tipo cómic.

El título ofrecerá un diseño integramente 3D

Según indicó Square Enix, los jugadores tendrán la posibilidad de explorar al máximo esta peculiar ciudad y disfrutar tanto de las vistas, de la cultura y los sonidos que salgan de ella. No obstante, el usuario, que tomará el control de Rindo, el protagonista, deberá ir avanzando en la trama, algo que hará al superar misiones y enfrentar distintos tipos de monstruos, algo que podrá hacer tanto en solitario como con aliados. Cabe destacar que Rindo suplantará a Neku, quien fue el actor principal del título original.

No obstante, el tráiler permite ver otros de los personajes que aparecerán en el juego como Fret, Nagi y Sho Nimamimoto. Además, también aparece la chica misteriosa que tuvo su participación en el epílogo de la primera entrega para Switch. Los shinigamis serán otros de lo que darán el presente para darle el contexto ideal a este videojuego ya de culto para los seguidores.

A su vez, otro de los puntos interesantes que ofrecerá esta secuela será su diseño, el cual ahora pasará a ser 3D en su totalidad, algo nuevo para la saga. Esto se puede ver en el tráiler de lanzamiento del juego, el cual permite observar, por ejemplo, como se moverán los personajes por las calles de la ciudad de Tokio y como se es que se darán las dinámicas batallas dentro de este contexto.

Los combates frente a los monstruos podrán ser tanto en solitario como con aliados

Sin dudas, 14 años después del lanzamiento del título original, los fanáticos de TWEWY estarán más que contentos. No solo por el retorno de una franquicia de culto al mercado y a las consolas modernas, sino por lo auspicioso que parece ser el juego en cuanto a lo que ofrecerá. Neo: The World Ends With You por el momento no tiene fecha de lanzamiento y se estima que aterrizará a PlayStation 4 y Nintendo Switch a mediados del 2021.

