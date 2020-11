Markito Navaja, streamer de KRÜ: “Creo que un stream copado, con risas y con buen humor, te cambia el día”

Entrevista a Markito Navaja - #Gaming

El mundo de Twitch en Argentina está repleto de grandes figuras que, con diferentes estilos y contenidos, van formando su propio camino. Cada vez hay más nombres importantes y durante el 2020 surgió un personaje que promete convertirse en uno de los streamers más grandes de toda la región: Marcos Prez, más conocido por todos como Markito Navaja. En sus directos juega diferentes títulos, como GTA V, Among Us o FIFA, pero se destaca por hacer IRL (In Real Life/Vida Real), en donde cuenta anécdotas, le tiñe el pelo a celebridades o reacciona a videos de internet. Se convirtió en una de las principales estrellas de la plataforma en Argentina, y Sergio Agüero en persona le pidió que forme parte de KRÜ, su equipo de esports, como creador de contenido.

- ¿Cómo fue el contacto con el Kun para formar parte de KRÜ?

- Me acuerdo la situación. La vida streamer está en el medio. Te dormís a las 6:00 y te despertás a las 15:00. Como si fueran las 11:00, sin culpa. Me levanto todo muerto y me llega un Whatsapp. Yo tengo el número filtrado, entonces puede ser cualquier cosa. Eran dos audios. Empiezo a escuchar y me doy cuenta que la voz la conozco. Hola soy Sergio, el Kun, estoy creando un equipo de esports. Escuché 20 segundos y me puse a llorar. No llegué a escuchar la otra mitad. Me sequé rápido y seguí escuchando. Le respondí que sí, fue todo que sí. Llegó mi vieja de laburar y no le dije nada pero le puse los audios. También se puso a llorar, fue una locura. Estuvo épico.

- ¿Fue difícil guardar el secreto hasta la presentación?

- Hace 7 meses estás en la peluquería. Te caen con esa noticia y querés colgar un pasacalle acá afuera y que se entere todo el barrio. Pero no se podía, había que trabajar callado y hacer la sesión de fotos. Yo le decía a la gente de mis streams que se venían cosas épicas. Estuve así dos meses, no me creían nada. Y no podía decir nada hasta que lo comunicamos.

Markito Navaja es el Creador de Contenido de KRU

- Además vos sos muy futbolero. ¿Tiene un gustito especial laburar con el Kun?

- Soy muy fanático del fútbol, y que venga el Kun es otro gustito aparte. Es un jugadorazo. Lo conozco hace una banda, me vuelvo loco. Me encanta el ambiente del fútbol y que venga de parte de él también tiene un plus.

-¿Cuál va a ser tu rol exactamente en KRÜ?

- Soy creador de contenido. Estoy para hacer lo que hago. Para crear contenido, para unir al club. Igual me voy a meter en todas, soy re cargoso. No me importa que me metan 11 goles, pero quiero jugar contra un pro player de FIFA en un stream. Así también lo conocen y su ambiente me conoce a mí. Compartir con KRÜ y crecer todos juntos.

- ¿Qué es lo que más te gusta del Kun como streamer?

- Viste la inocencia que tiene a veces. Es muy inocente. Eso le causaba mucha gracia a todos, y ahora le encontró la vuelta y lo lleva por su lado del humor y la está rompiendo, me encanta.

Markito tiene 21 años y arrancó a stremear hace apenas nueve meses. Su apodo se debe a la peluquería que tiene con su familia, y que le dio el puntapié inicial para comenzar en el mundo de Twitch. Fue el estilista de varios artistas, y Coscu le recomendó que comience a stremear. Se animó y rápidamente se ganó el afecto de cientos de miles de espectadores.

- Coscu te dijo que tenías pasta para stremear y desde ahí te animaste. ¿Cómo fueron esos primeros streams?

- Fue loco, me acuerdo que Martín me dijo que me veía personalidad para stremear, y yo agarré y entré a preguntar, y todos me decían que sí. Pero un sí fuerte. Pero yo digo: “Son mis amigos, me van a decir que sí todos”. Pero no, me lo decían seguros. Me mandé. Vamos a stremear con onda, sueltos. Si sale bien, sale bien y si sale mal, está la peluquería. Y creció tanto que a la peluquería le tuvimos que pegar un voleo y ahora full streaming.

- ¿Y cuando comenzó a llegar tanta gente?

- Yo stremeaba con tantas ganas que pensaba que algo tenía que pasar. Me miraban 50 o 100 personas. Después me fui a la Play sin cámara. No sabés lo que eran esos streams. Eran tres horas de Markito jugando Fortnite y hablando hasta por los codos. Te juro que terminaba muerto. ¿Sabés lo que es hablar tres horas seguidas sin parar? Es una locura. Después conseguí una cámara y la gente me empezó a mirar porque en el medio de las partidas hacía cualquier cosa. Como no tenía compu no podía hacer pantalla completa o IRL. Estaba jugando Fortnite y en el medio de la partida contaba una anécdota. Cualquier cosa. Y después de tantas boludeces salieron clips en Instagram, y entraron a llamar la atención. Ahí me empezaron a subir los números del stream.

El sketch de Carlitos | Foto: Agustín Rodríguez del Sel - @ADELSELPHOTO

- ¿Por qué pensás que creciste tan rápido?

- Por lo natural. Yo me muestro tal y como soy. Cuento cosas personales, tipo de la familia. Creo que muchos se sienten identificados. Cosas normales, que hacemos todos. Cuento que bajo y está mi abuelo a las 12 del domingo escuchando el Chaqueño Palavecino, ¡qué se yo! Y la gente dice: “Mirá que flash, mi abuelo, lo mismo”. Y está esa conexión de que somos tan iguales que creo que la gente toma cariño. Como que somos amigos.

- ¿Por qué pensás que la gente debería ver a Markito?

- Porque es entretenido, porque capaz en algún momento te tira una que te cambia el humor, porque capaz que vos lo alegrás a él. Creo que un stream copado, con risas y con buen humor te cambia el humor a vos, al día y ya lo encarás con otra cara. Así que los invito a reírse conmigo y a cambiar el humor.

Hace pocos días llegó a la increíble marca de un millón de seguidores en tres redes de manera simultánea: Instagram, YouTube y Twitch, y lo celebró a lo grande con un evento que transmitió y que tuvo más de 100.000 viewers. La producción estuvo a cargo de Eric Villalva y Gastón Giordano, y en el escenario dijeron presentes grandes figuras de la escena como Joaco López, Pimpeano, Brunenger, y músicos de la talla de FMK, John-C, Rusher King y Fer Palacios.

- ¿Cómo recibiste el triple millón de seguidores?

- Llegó el tridente junto, o casi junto. La verdad que es una locura porque empecé hace poco y fue super rápido. Es como que no me dejan festejar nada que ya me llega otra tras otra. Obviamente, estoy muy feliz.

Brunenger, Joaco López y Pimpeano en el escenario | Foto: Agustín Rodríguez del Sel - @ADELSELPHOTO

- ¿Te imaginaste alguna vez ser la estrella en un evento así?

- El otro día en pleno streaming estaba con Gasti, miramos para atrás y estaban todos los camarógrafos, todas las compus atrás y dijimos: “¿Vos te das cuenta lo que estamos haciendo? Acabamos de hacer un evento increíble”. No lo creíamos hasta ahí. Estoy viviendo una locura, más que un sueño.

- Ahora lo demostrás en los streams, pero en realidad siempre fuiste un personaje, ¿o no?

- Ya en las juntadas familiares era un quilombero. Estaba llamando la atención, viendo a quien podía hacer reír. Lo mismo en las juntadas con amigos. No soy el típico que está todo el día “mírenme”. Pero sí te meto a cada rato un bocado para cagarnos de risa. Ese soy yo. En un momento había perdido un poco la chispa pero la agarramos de nuevo. Ahora estoy en mi mejor versión.

- ¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta de stremear?

- Creo que no hay nada que no me guste, la verdad es que estoy muy cómodo en el streaming. Y lo que más me gusta es la conexión en tiempo real con la gente. Me encanta reaccionar a un video y ver al chat riéndose. No puedo creer que se estén riendo de lo mismo que yo juntos. Esa conexión es buenísima, y se re siente el amor de la gente.

Markito junto a Eric Villalva y Gastón Giordano, los organizadores del evento | Foto: Agustín Rodríguez del Sel - @ADELSELPHOTO

- ¿Cuál es el siguiente paso en la carrera de Markito?

- ¿Es que ustedes son conscientes de lo que está pasando? No sé, no sé que va a pasar mañana. No sé si estar feliz, si me tiene que dar miedo, no sé. Esto de KRÜ, de Twitch es todo una locura.

- ¿Pensaste en tener tu propia streaming house?

- Obviamente sí, pero tranqui. No mucha gente. Me gustaría tener una streaming house de dos o tres personas, más no. Por una cuestión de conveniencia y comodidad. Depende también de la casa, pero me gustaría tener una ahí de dos o tres para trabajar con más espacio, con más lugar y poder invitar gente.

- ¿Una sala para color tiene que haber, no?

- Yo no puedo creer como la vieron. La vieron. Tenía en mi mente tener mi lugar de streaming, y un cuarto especial, que era solo para hacerle color a los artistas o streamers. Quería situar una silla de peluquería y rodearlo con cuatro cámaras para eso. Y Pedirle también al Kun si me presta el bocho para hacerle un colorcito o algo. Sería épico.

Markito Navaja - Streamer de KRU | Foto: Agustín Rodríguez del Sel - @ADELSELPHOTO

Seguí Leyendo:

Se completó el plantel de FIFA para el equipo de esports del Kun Agüero: el brasilero Gustavo Nascimento es el último integrante

Joaco Lopez, el streamer del momento: “El año pasado nacimos y este año explotamos”

Final histórica: por qué el cruce entre Isurus y 9Z fue una de las mejores en la historia del Counter-Strike argentino