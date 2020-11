“Legends of Runeterra”: todas las novedades que introduce el último parche del juego de cartas de League of Legends

Legends of Runaterra es un juego por turnos en el que cada carta simboliza a un campeón del mundo del LOL.

Riot Games no saca el pie del acelerador y continúa apostando fuerte al gigante universo que formó alrededor de su juego estrella, League of Legends. Esto puede verse, por ejemplo, en la actualización de contenido que genera constantemente para el título de cartas virtuales de la franquicia, Legends of Runeterra. Esta semana el título recibió el parche 1.14, el cual, entre otras cosas, introduce el modo Espectador para amigos y el Laboratorio experimental.

Según informó la desarrolladora, este parche de actualización será muy importante para el título, ya que será la última planeada antes del primer torneo de temporada que se realizará en diciembre. Es por esto, que las cartas de campeones llegarán con ajustes y balanceos. Esto podrá verse sobre todos con los que estén en el set de Fundamentos y en algunos de El Llamado de la Montaña.

Cabe destacar que campeones como Lucian y Jinx, gracias a esta nueva actualización, obtendrán beneficios a la hora de subir al nivel 2. Lo mismo ocurrirá con Shyvana, quien recibirá un punto extra de poder en cada uno de sus niveles. El vampiro Vladimir, por su parte, podrá alcanzar otros niveles más fácilmente y modificar el funcionamiento de su pasiva.

La nueva actualización introduce cambios de balance en siete campeones

A su vez, Trundle, el rey de los trolls, bajará un punto de salud en cada uno de sus niveles, debido a que era muy difícil de matar. Ezreal también tendrá una nueva versión con este nuevo parche. Al explorador pródigo se le eliminó todo su potencial de velocidad para así tener más posibilidades de contraataque.

El otro gran pilar de este parche será el Laboratorio Experimental. Gracias a esta nueva actualización de LoR, los usuarios tendrán la oportunidad de realizar uno de los cuatro experimentos disponibles al crear un mazo. Estos podrán ser de restricciones únicas o de los prediseñados por Heimerdinger.

No obstante, la gran novedad del parche 1.14 será la introducción del modo Espectador para amigos. Este permitirá ver las partidas de otros con todas las funcionalidades habituales, como el Ojo del Oráculo, los detalles de las cartas y la posibilidad de acariciar a su Guardián.

Legends of Runeterra es un juego de cartas virtuales que se desarrolla en el mundo del LOL

Vale destacar que al ser una característica nueva, Riot Games avisa que puede presentar errores que se irán corrigiendo con el paso de los días. A su vez, la desarrolladora indica que en la próxima actualización habrá una opción para desactivar este modo, el cual ahora está disponible solamente en Desafiar amigos, en versus jugador y en versus IA y expediciones.

El parche también incluye novedades destinadas a las expediciones. Estas podrán verse en el Descenso del Dragón, la Guardia Carmesí y Toque Reparador. Esta última dará acceso permanente a su condición de victoria alternativa, Manantial Estelar.

Las novedades de la actualización concluyen con una renovación en la interfaz de la tabla de posiciones, la posibilidad de nombrar de inmediato los mazos importados y en la capacidad de inspeccionar las cartas de recompensa durante las ceremonias.

El título puede jugarse tanto en computadoras como en celulares

Para quien aún no lo conoce, debe saber que LoR tiene un aspecto similar al Hearthstone o al Magic. Es un juego por turnos en el que cada carta simboliza a un campeón del mundo del LOL. Los jugadores deben pre armar un mazo con los personajes que crean convenientes, alternando las distintas habilidades de cada uno para tener un mejor balance. Los mismos están divididos en las diferentes regiones del universo del League of Legends. El objetivo es eliminar las cartas rivales y dejar sin vida al enemigo.

El juego llegó al mercado con una gran base de fans por parte del universo del League of Legends, por lo que tuvo la gran chance de explotar y posicionarse como un deporte electrónico masivo. A comienzos de año, cuando fue su debut, Andrés Varela, Latam Esports Manager en Riot Games, explicó cuales eran las intenciones con el título “Queremos que el LoR sea altamente competitivo. Vamos a ir viendo cómo se desarrolla. Va a depender de la industria de los esports en juegos de cartas, que es un poco distinta a otros géneros”.

Estas intenciones de que sea un juego con peso dentro de la industria de los esports, ya pudo empezar a visibiliarse con los Torneos de Temporada que comenzaron con Monumentos de Poder en octubre y continuaron con el ascenso en las clasificatorias. Esto culminará el 6 de diciembre, momento en que iniciará el torneo de la expansión.

