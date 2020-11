The Game Awards 2020: los candidatos a los premios más importantes de la industria gamer se anunciarán el 18 de noviembre

A través de la cuenta oficial del evento, los The Game Awards anunciaron que el próximo miércoles 18 de noviembre a las 14 horas en Argentina, se darán a conocer los nominados por categoría para la edición de este año, la cual se celebrará el 10 de diciembre vía streaming. Esto se podrá seguir en vivo, ya que se realizará una transmisión especial en su página web, en la cual el público se enterará quienes son los candidatos a llevarse las estatuillas.

Al igual que en cada una de sus ediciones, la entrega de premios más importante de la industria de los videojuegos, The Game Awards, se encargará de dar un cierre al año. Este será un poco más especial que en los últimos años, dado que coincidirá con el fin de la actual generación de consolas y con el inicio de la nueva, la cual estará liderada por PlayStation 5 y Xbox Series X/S. A su vez, también será peculiar por el contexto pandémico, el cual obliga al espectáculo a reinventarse.

El evento, que se celebrará el próximo 10 de diciembre, cambiará su formato a una transmisión a distancia, dado la imposibilidad de celebrar junto a los nominados. Para que esta experiencia sea interesante, se transmitirá desde tres localizaciones del mundo, Los Ángeles, Londres y Tokyo. Esto será simultáneo a través de 45 plataformas de vídeo y con la posibilidad de reproducir en calidad 4K.

The Last of Us 2, el exclusivo de PlayStation desarrollado por Naughty Dog, es el gran candidato de este año

Según Keighey, los grandes candidatos a llevarse el máximo galardón este año son títulos como Fall Guys, Ghost of Tsushima, The Last of Us Part II y Animal Crossing: New Horizons, todas franquicias que disfrutaron de un gran éxito durante 2020. Más allá de estos, también señaló a Cyberpunk 2077, el título de CD Projekt RED, el cual, luego de varios retrasos, no podrá competir debido a que debutará en el mercado el mismo día del evento.

No obstante, el público espera que otros nombres también se posicionen en lo más alto de la velada como Final Fantasy VII Remake, Demon´s Souls, Dreams, Doom Eternal y Nioh 2. Lo cierto es que la gran cantidad de categorías con las que cuenta la celebración permitirá que muchos tengan la oportunidad de posicionarse como el mejor del año en su segmento.

El crecimiento de la entrega de premios hizo que muchas categorías vayan apareciendo y tomando más relevancia con el pasar del tiempo, como el segmento mobile y el de los esports. A su vez, se introducirá un nuevo premio a la mejor iniciativa de accesibilidad en hardware o software. Este buscara reconocer a los desarrolladores que están impulsando la innovación en el área tecnológica para así generar una mejor experiencia para el usuario.

Sekiro: Shadows Die Twice fue el ganador a juego del año en 2019

Por otra parte, esta nueva edición continuará apostando a la celebración del Games Festival, iniciativa que comenzó en 2019. Este tiene lugar en la plataforma de Valve, Steam, donde se suben una gran cantidad de demos para que los usuarios puedan disfrutar. “The Games Festival está diseñado desde cero para ser un evento sin barreras, extendiendo los beneficios de un evento físico a la comunidad de gaming global que mira The Game Awards”, explicó Keighley el año pasado, cuando debutó este nuevo formato.

Sin dudas, esta nueva edición de los TGA será infaltable, tanto por los condimentos especiales que tendrá, como por sus novedades y los grandes títulos que competirán para llevarse el galardón de juego del año.

Seguí leyendo

La actualización de mitad de temporada de Fall Guys introduce nuevos desafíos, disfraces y rondas modificadas

Todo lo que tenés que saber sobre “Devil May Cry 5: Special Edition”, cacerías de demonios en la nueva generación

Ya se encuentra disponible la nueva expansión de “Destiny 2”: conocé los detalles de “Más allá de la Luz” y su llegada a las nuevas consolas