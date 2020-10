Videojuegos: estos son los lanzamientos del 26 al 31 de octubre

Estos son los lanzamientos del 26 al 31 de octubre - #Gaming

La última semana del mes no decae y presenta más de diez opciones para disfrutar en distintas plataformas. Carreras, aventuras, acción, fantasía, mundos abiertos, gestión de recursos y un poco de terror dicen presente en la semana del 26 al 31 de octubre.

Carto es una nueva aventura independiente que desembarcará en PlayStation 4, Xbox One y PC el 27 de octubre . Aparte de un apartado artístico muy bien logrado, la principal novedad de este juego es su mecánica a la hora de resolver acertijos, que invita a modificar la disposición del mapa para poder llegar al objetivo en cuestión.

Hammerting es un nuevo videojuego de gestión que comenzará su etapa de Acceso Anticipado en PC este 27 de octubre. Los jugadores deberán controlar una colonia minera de enanos y administrar los recursos mientras se libra una guerra en la superficie . La demo de Hammerting está disponible de manera gratuita para aquellos que quieran probar parte de la experiencia antes de comprarlo.

Ghostrunner es uno de los tantos títulos de 2020 con estética cyberpunk. La historia llevará a los jugadores a un futuro distópico y los pondrá en la piel de un personaje misterioso con habilidades acrobáticas y una katana futurista . El título paseará a los usuarios por diferentes niveles llenos de enemigos y obstáculos a superar de la manera que crean conveniente. Ghostrunner se lanzará en Playstation 4, Xbox One y PC el 27 de octubre.

Después de dos temporadas de la serie, Cobra Kai lanzará su propio videojuego. Titulado Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues, permitirá a los fans ponerse en la piel de los diferentes personajes de la saga a lo largo de niveles inspirados en el show , con técnicas y ataques visualmente renovados para causar un mayor impacto en el mundo gamer. Llegará a Playstation 4, Xbox One y Nintendo Switch el 27 de octubre.

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV comienza su camino hacia occidente y desembarcará en PlayStation 4 el 27 de octubre . La cuarta entrega de la franquicia continúa la tradición de la saga de rol japonesa que cuenta con una importante base de fans en todo el mundo.

Ubisoft lanzará AGOS: A Game of Space el 28 de octubre. Se trata de una nueva experiencia de Realidad Virtual en la que los jugadores podrán explorar el espacio y recolectar recursos con el objetivo final de salvar a la humanidad. El título estará disponible en Oculus Rift, HTC Vive, Valve Index y otras plataformas VR.

Esta semana contará con otro título cyberpunk: Transient. El equipo de Stormling Studios propone una aventura llena de acertijos en un futuro distópico al mismo tiempo que incluye elementos relacionados a H.P. Lovecraft , sus criaturas y sus dimensiones. Antes de llegar a consolas en 2021, el juego estará disponible en PC a partir del 28 de octubre.

Uno de los lanzamientos más esperados de la semana es Watch Dogs: Legion, la tercera entrega de la popular saga de Ubisoft. A diferencia de las dos primeras partes, en esta ocasión no habrá un protagonista único, sino que prácticamente todos los personajes que son parte de la Londres futurista que propone el juego tienen la posibilidad de sumarse a la aventura y completar misiones . El título estará disponible en PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia y PC el 29 de octubre.

Para los amantes de juegos como WipeOut y F-Zero llegará Pacer. Se trata de un nuevo juego de carreras que propone una gran variedad de pistas, vehículos y opciones de personalización, así como también una gran variedad de armamento para librar las carreras más intensas posibles , tanto en modos para un jugador como en experiencias para varios. Pacer se podrá conseguir en PlayStation 4, Xbox One y PC el 29 de octubre.

Teardown propone una experiencia muy particular en un mundo con gráficos pixelados. Los jugadores podrán adentrarse en diferentes escenarios casi realistas y destruir todo a su paso con una física muy bien lograda . El juego comenzará su etapa de Acceso Anticipado en PC el 29 de octubre, para que los usuarios acompañen el desarrollo del título hasta su lanzamiento oficial más adelante.

Del lado de Nintendo, usuarios de Switch podrán disfrutar de Pikmin 3 Deluxe a partir del 30 de octubre. El juego originalmente lanzado para Nintendo GameCube hace más de 15 años había tenido su versión para Wii U y en esta ocasión incluye todo el contenido extra, así como también algunas pequeñas novedades exclusivas de esta versión.

Para celebrar Halloween, Bandai Namco lanzará la segunda parte de la antología The Dark Pictures, titulada Little Hope. Luego de Man of Medan, esta nueva aventura llevará a los jugadores a un pequeño pueblo fantasma que fue azotado por una tragedia con características sobrenaturales . El elenco de este título estará encabezado por el actor Will Poulter e invita a probar diferentes rutas para obtener distintos finales. Llegará a Playstation 4, Xbox One y PC el 30 de octubre.

El último lanzamiento de la semana y de octubre llegará a Playstation 4 después de volverse muy popular en PC. Auto Chess propone una vuelta de tuerca al clásico ajedrez de la mano de personajes y piezas únicas . Los jugadores deben armar su formación al principio de cada partida a partir de un pozo común de piezas con diferentes habilidades. El juego llegará a la consola de Sony el 31 de octubre.

