Fallout 76, uno de los videojuegos más importantes de Bethesda Softworks, recibirá una expansión gratuita a mediados de diciembre

El título de Bethesda Softworks se puede probar gratuitamente hasta el 26 de octubre

Una de las franquicias más exitosas de Bethesda Softworks, Fallout 76, anunció que a los usuarios la llegada de una nueva actualización gratuita, la cual se llamará Steel Dawn y que tendrá como protagonista al grupo de la Hermandad del Acero. Esta llegará a mediados de diciembre y se encontrará disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC, a través de la plataforma de Valve, Steam.

Sin dudas, el 2020 fue un año donde Bethesda Softworks apuntó sus cañones a darle contenido a Fallout 76, juego que debutó en el mercado a finales del 2018. Esto comenzó con el lanzamiento de la expansión Wasterlands en abril, la cual fue la más grande hasta el momento, y ahora con el anuncio Steel Dawn, una nueva actualización que, por ahora, no tiene fecha fija de estreno, pese a que se sabe que será a mediados de diciembre.

El teaser de Steel Dawn inicia con una persecución en Wasteland, donde un humano es perseguido por un mutante, quien es aniquilado por servoarmadura instantes después. Una vez concluida esta secuencia, la presentación muestra breves imágenes y presentaciones de lo que será la Hermandad del Acero dentro de este peculiar universo.

La facción de la Hermandad del Acero tomará el protagonismo de esta expansión

Esta expansión tendrá como particularidad la presencia de la Hermandad del Acero, sobre la cual hace referencia el título. Hasta el momento, este grupo no tenía una relevancia significativa en el juego, dado que llegaron en julio mediante una pequeña actualización

Por otro lado, como con cada nueva actualización que presentó Fallout 76 hasta el momento, el usuario podrá obtener nuevos personajes y disfrutar de escenarios inéditos, como el bunker de la Hermandad del Acero, el cual se puede observar al final del adelanto.

Los que aún no hayan tenido la oportunidad de jugar Fallout 76, deben saber que el título se encuentra para descarga gratuita hasta el 26 de octubre en PS4, Xbox One y PC. Cabe destacar que una vez pasada esta fecha límite, no podrán utilizarlo más, pero si comprarlo con un descuento del 60% , algo más que interesante para sumarlo a la biblioteca de videojuegos. A su vez, quienes lo adquieran post prueba, tendrán la posibilidad de guardar su progreso.

Fallout 76 es el último capítulo de una saga longeva dentro de la industria de los videojuegos, que debutó en 1997. Esta entrega ahonda al usuario en la trama del Refugio 76, el cual se ambienta en el estado de Virginia Occidental, Estados Unidos, en el año 2102. La historia comienza cuando el personaje principal del juego decide abandonar el refugio, con el fin de realizar una misión encargada por la Supervisora.

Cabe destacar que Fallout 76 funciona como una precuela para el resto de los títulos que integran la franquicia. Este se ubica 185 años antes a Fallout 4 y 25 años antes de la Gran Guerra. Esto permite ahondar la experiencia de la saga y vivir en otras perspectivas este mundo que se encuentra en medio de un apocalipsis.

Sin dudas, la franquicia de Fallout es uno de los pilares donde Bethesda hará pie en sus próximos años, sobre todo teniendo en cuenta la espalda que podrá desarrollar la empresa gracias a que fue comprada semanas atrás por Microsoft. Es por esto que no sería raro ver en los siguientes meses más actualizaciones y contenido para este interesante rpg, que pese a no haber comenzado muy bien en el mercado, aún tiene camino por delante y batallas para dar.

