Primeras impresiones de “The Black Heart”: el juego de peleas argentino con temática de terror

The Black Heart, videojuego argentino desarrollado íntegramente por Andrés Borghi. (Foto: Saibot Studios)

The Black Heart (“El Corazón Negro” en español) es un título independiente desarrollado enteramente por el argentino Andrés Borghi. Distribuido por Saibot Studios, este videojuego de peleas llegó a Steam el día jueves 22 de octubre . A continuación, se compartirán unas primeras impresiones sobre el título en cuestión.

Al iniciar The Black Heart, lo primero que se observa es una breve cinemática. Ésta presenta el conflicto central y la razón por la cual seres de diferentes mundos pelearán entre sí. Además, es un primer vistazo apropiado a la estética y al tono general: se está en presencia de un título que se nutre todo lo que puede del género terror, con personajes diseñados completamente en dos dimensiones.

Dichos personajes son creaciones originales, más allá de que en todos puedan observarse referencias al género en cualquiera de sus medios . Por ejemplo, Noroko es un espectro que recuerda mucho a la cultura japonesa y a películas como Ringu (la versión original de “El aro” o “La llamada”). Otros como Animus recuerdan mucho al personaje Pyramid Head de la franquicia Silent Hill, ya sea por su silueta, por el vestuario o por su relación con los maniquíes.

Lo mismo puede decirse de los escenarios . Estos consisten en recurrentes locaciones como áticos, hospitales y prisiones. Además, también existen creaciones más libres y fantasiosas, como “El Último Muro” o “El Gran Árbol”. Todos ellos contienen detalles especiales para quien les preste atención .

The Black Heart no solo es un título sangriento y lleno de violencia, como los reconocidos Mortal Kombat. También deja espacio al humor , con expresiones de personajes inesperadas, las cuales se roban una sonrisa. Hashi, una especie de “hombre de madera”, festejará algunos rounds que gane tomando un mate, lamentándose porque el mismo está amargo.

Con respecto a su sistema de combate, The Black Heart recuerda a varios títulos clásicos en 2D, como el ya mencionado, el primer Marvel VS. Capcom y, por sobre todo, a la saga Darkstalkers. Esta última es una saga clásica de la compañía Capcom, la cual presentaba combates entre diferentes tipos de criaturas y cazadores.

Siguiendo la esencia de estos títulos, se utilizan dos botones para los golpes con puño y otros dos botones para las patadas. Solo con ellos cuatro y las direcciones que se presionen, se realizarán todos los movimientos . Entre ellos, movimientos especiales únicos para cada personaje, además de otros más poderosos que gastarán las medidas de una barra especial, situada debajo del indicador de vida. Estas son habilidades muy vistosas y atractivas, las cuales generarán una cantidad importante de daño en muchos casos .

Para quienes estén acostumbrados a jugar videojuegos de pelea, The Black Heart podrá parecer un título “simple”, con pocos botones y mecánicas para aprender. No obstante, lo anterior no significa que resulte aburrido en ningún sentido. Al contrario, cada personaje tiene un catálogo de movimientos distintivos y con la necesaria cantidad para mantener los combates interesantes . Este título parece tener elementos para entretener a cualquier tipo de jugador, además de resultar ideal para quienes estén dando sus primeros pasos en un género tan complejo como el de los videojuegos de pelea.

En cuanto a modos disponibles, se encuentra un modo historia, el infaltable modo versus, un modo supervivencia y también uno de “observación” . El primero, como su nombre lo indica, permite enterarse más acerca de la trama del título, dividida en capítulos según los personajes. Cada uno iniciará con una cinemática especial y habrá que vencer a todos los personajes para poder llegar al jefe final, con la conclusión del capítulo. Al momento de escribir estas líneas, solo dos personajes (Hashi y Noroko) cuentan con sus capítulos correspondientes.

El modo versus permite combatir contra la inteligencia artificial o con otro jugador de manera local. Además, aquí se observan variantes importantes, como la posibilidad de jugar con dos personajes a la vez o intercambiarlos durante el combate. También existe la oportunidad de hacer enfrentamientos individuales de tres personajes contra otros tres, como popularizó la saga The King of Fighters .

Por su parte, el modo supervivencia propone disputar combates hasta que la barra de vida llegue a cero. Por otro lado, el último modo permite mirar enfrentamientos entre personajes controlados por la inteligencia artificial. Ideal para quienes quieran descubrir movimientos y combos nuevos o simplemente observar peleas sin participar.

Algo importante para aclarar con respecto a The Black Heart es que el mismo se encuentra en Early Access (“Acceso Anticipado”). Esto quiere decir que el título todavía está en continuo desarrollo . Se irán lanzando parches y actualizaciones que puedan producir cambios en cualquier apartado, corregir problemas y errores que la comunidad descubra, además de agregar contenido como, por ejemplo, los capítulos del modo historia restantes.

Después de unas horas de prueba, se puede afirmar que las primeras impresiones son positivas. The Black Heart resulta un título muy divertido y directo, lleno de detalles y especial para esta época . Se encuentra disponible en PC, en la tienda de Steam, con un precio especial de $61,19 hasta el 29 de octubre.

