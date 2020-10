Los videojuegos celebran Halloween con eventos especiales

Como sucede cada año, las desarrolladoras apuestan a la temática de Halloween con el fin de sumar nuevo contenido para sus usuarios. En esta ocasión, títulos de la talla de Animal Crossing: New Horizons, Rocket League, Apex Legends, Call of Duty, Pokémon GO y Fortnite darán el presente con eventos especiales durante estas fechas brindando objetos y presentando modos de juego por tiempo limitado .

Animal Crossing: New Horizons (Nintendo Switch) Animal Crossing: New Horizons (Nintendo Switch)

Uno de los juegos que festejará en grande estas fechas será Animal Crossing: New Horizons, el exitoso título de Nintendo. Hace unas semanas, éste presentó la actualización gratuita correspondiente al evento de Halloween, la cual introdujo nuevos objetos, recetas temáticas y mecánicas de agricultura inéditas .

A su vez, los usuarios se encontrarán con la posibilidad de adquirir distintos trajes y opciones de personalización en los personajes, con el fín de darles un look terrorífico. Este festejo culminará a fin de mes con la realización de una fiesta de disfraces que tan solo durará unas horas, por lo que los jugadores deberán estar atentos para participar .

Además, se podrán conseguir semillas de calabazas, las cuales pueden plantarse al igual que se hace con cualquier flor. Una vez hecho esto, esta permitirá recoger las calabazas y con ellas realizar objetos exclusivos para el evento.

Trailer de Halloween Animal Crossing







Apex Legends (PS4, Xbox One y PC) Apex Legends (PS4, Xbox One y PC)

Al igual que sucedió el año pasado, el título de Respawn Entertainment, Apex Legends, brindará a los jugadores un interesante evento temático basado en Halloween. En primera instancia, los usuarios se encontrarán con que varios personajes tendrán trajes de terror , lo que harán las partidas un poco más sombrías.

Por su parte, el juego incorporará modos limitados, como es el caso del Shadowfall, Lucha o Pesadilla y Shadow Royale, el cual hará su debut. Éste ofrece una modalidad en formato trío donde los jugadores que pierdan podrán seguir en la partida, pero en calidad de zombies . Estos tendrán como misión vengarse y defender a quienes se mantienen con vida. Además, el shooter volverá a ofrecer los 24 ítems que se dieron durante estas fechas el año pasado.

Rocket League (PS4, Xbox One y PC) Rocket League (PS4, Xbox One y PC)

Luego de lo que fue el exitoso Llama-Rama, el cual realizó en conjunto con la franquicia de Epic Games, Fortnite, el título de Psyonix busca volver a llamar la atención y aprovechar la celebración de Halloween con el evento Haunted Hallows, el cual tendrá como pilar fundamental a Los Cazafantasmas, la famosa saga que debutó en los cines en 1984 .

En este evento, los usuarios podrán ir consiguiendo objetos especiales tras completar desafíos. Entre los ítems más destacados se encuentran unas ruedas con el logo de los Ghostbusters y un adorno de Slime, el famoso personaje verde quien además contará con un divertido acelerador. Otra figura icónica de la saga, el Malvavisco, también presentará sus rodados y adorno, el cual lo pondrá a él arriba del auto. A su vez, el usuario podrá conseguir marcos y letreros para personalizar su nombre.

Por su parte, este evento irá más allá de la obtención de elementos, dado que presentará dos modos que estarán disponibles por tiempo limitado: Haunted Heatseeker y Fiebre de Pinchos . El primero invitará a los jugadores a recorrer la pista Haunted Urban, la cual promete dar una temática divertida y terrorífica, acorde a los tiempos de Halloween. La segunda, por su lado, permitirá jugar en varios mapas nocturnos.







Pokémon GO (Android e iOS) Pokémon GO (Android e iOS)

Si hay un título que aprovecha los eventos, sin dudas es Pokémon GO, el mobile desarrollado por Niantic. Al igual que sucedió en años anteriores, el juego invitará a los usuarios a recorrer las calles para encontrarse con una temática especial, donde las criaturas de tipo fantasma y siniestro, como Gengar, Sableye y Spiritomb, tendrán el protagonismo . Spiritomb aparecerá para poder completar las misiones y podrá obtenerse en su versión shiny.

Más allá de esto, los jugadores podrán realizar distintos tipos de incursiones, en las que el Pokémon Darkrai será la criatura de clase siniestra que más podrá aparecer en las que sean de cinco estrellas. Este divertido evento tendrá lugar desde el 23 de octubre hasta el 3 de noviembre. No obstante, los usuarios deberán estar atentos y anotar la fecha del 25, día en el que habrá misiones exclusivas .

Fortnite (PS4, Xbox One y Android) Fortnite (PS4, Xbox One y Android)

El título de Epic Games dará el presente en Halloween con el evento Pesadilla antes de las tempestad, el cual inició el 21 de octubre. En Venganza de Midas, los jugadores que pierdan tendrán la chance de regresar a la partida en formato de sombra. Estos apuntarán como objetivo eliminar al resto de los participantes pero no de la forma tradicional, sino usando las “habilidades de ultra tumba” . Los que sobrevivan, por su parte, podrán utilizar divertidos elementos que se esparcirán por la isla, como el lanzacalabazas, la balllesta del caza demonios y la escoba de bruja.

A su vez, más allá de los típicos elementos que introduce el juego en eventos especiales, Epic Games decidió que en este marco J Balvin de un show en la Fiesta Campal. Uno de los mayores exponentes del género reggaeton, brindará un show el sábado 31 de octubre a las 22 horas de Argentina, donde desplegará todo su repertorio y su nueva canción, “La Luz”, la cual interpretará junto al cantante SECH . Además, Los jugadores podrán encontrar es la skin “Soldado Fiestero”, la cual será exclusiva para conseguir en estas fechas.

Call of Duty: Modern Warfare y Warzone (PS4, Xbox One y PC) Call of Duty: Modern Warfare y Warzone (PS4, Xbox One y PC)

Uno de los títulos más exitosos del año, Call of Duty, presentará tanto en su versión Modern Warfare como Warzone un evento de Halloween que desprenderá nuevos ítems, recompensas y bundles exclusivos. La temática terrorífica cruza a los jugadores con otras populares franquicias del cine de género: Saw, mejor conocido como El Juego del Miedo, y La Masacre de Texas.

En Modern Warfare, este evento tendrá un sistema de truco o trato, en el cual el usuario recibirá una caja de suministros con todo tipo de elementos acordes a la temática. Además, incorporará los modos Gunfright, Halloween Mosh Pit, Tom Snipers Only, Onslaught-er . Por el lado de Warzone, en cambio, harán el debut distintas modalidades de juego como Zombie Royale, Nighttime BR, Juggourdnaut Royale, Nighttime Plunder .

Los usuarios que quieran explotar al máximo esta experiencia de Halloween tendrán la opción de adquirir alguno de los bundles exclusivos para esta época. Estos brindarán skins y elementos relativos tanto al Juego del Miedo como a La Masacre de Texas. Estos, por ejemplo, permitirán utilizar tanto a Leatherface como a Jigsaw, clásicos personajes del cine de terror.

Seguí Leyendo:

Videojuegos en oferta por Halloween: grandes sagas del género terror con importantes descuentos

EA anunció Escapada en la Nieve, la próxima expansión de The Sims 4

Mortal Kombat 11: Rambo revela sus movimientos y su fatality en un nuevo tráiler