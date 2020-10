Sony se despide de PlayStation 4 con un emotivo video

PlayStation 4 se despedirá luego de una exitosa etapa de siete años

A tan solo unas semanas para el lanzamiento de PlayStation 5, Sony comienza a despedirse de PS4, su actual consola, la cual debutó en el mercado a fines del 2013. Para celebrar esto, la empresa presentó un emotivo videoclip mediante PS Access, donde recopila y enseña imágenes de los videojuegos más icónicos que pasaron por el exitoso catálogo de plataforma.

Este homenaje, en sí, resume lo que fueron estos siete años de PS4 en el mercado, donde logró el éxito esperado por parte de la compañía. Esto fue, en gran medida, gracias a su catálogo, el cual estuvo integrado por grandes producciones, de las cuales muchas llegaron como exclusivas para la consola, como es el caso de The Last Of Us, God of War, Marvel’s Spider-Man y la franquicia de Uncharted. El videoclip, que deja un gran sabor a despedida, culmina con la imagen los personajes de esta última saga mencionada, en la cual Nathan Drake se pregunta: “¿Esto es todo?”. Esto suma más nostalgia a este cierre, dando a entender que todo pasó como en un abrir y cerrar de ojos.

No obstante, pese a que estas sagas fueron la cara de la plataforma para sacarle ventaja a su rival, Xbox One, el videoclip no se olvida de nadie. Títulos como Killzone: Shadow Fall, The Witcher 3, Red Dead Redemption 2, Fortnite, Destiny y FIFA, entre otras, también hacen su aparición en la recopilación de momentos. Sin dudas, esto pone en perspectiva no solo el gran catálogo que tuvo PlayStation 4, sino las grandes producciones que se realizaron durante en los últimos años en la industria del gaming.

God of War es una de las franquicias exclusivas más exitosas de PlayStation 4

La llegada de PlayStation 5 significará un paso muy importante para la compañía japonesa ya que buscarán ampliar a gran escala la experiencia del usuario. Para esto, la plataforma saldrá al mercado con dos versiones de PlayStation 5, las cuales ambas contarán con un disco de estado sólido de 825 GB y una velocidad sorprendente de 5.5 GB por segundo de transmisión de datos, es decir, hasta 100 veces más rápida que la de PS4. Esto permitirá que los tiempos de carga sean inapreciables en muchos casos, eso que tanto fastidia a los jugadores. La CPU será de 8 núcleos Zen 2 a 3.5 GHz y una GPU de 10.28 TFLOPS. En lo que respecta a la memoria RAM, PlayStation 5 será de 16 GB.

Además, PlayStation 5 incluirá su nuevo control, el DualSense, sucesor del DualShock 4. Entre las novedades que presentará este mando se encuentra la retroalimentación háptica, la cual pone sobre la mesa muchas posibilidades a la hora de buscar transmitir distintas sensaciones, haciendo posible desarrollar experiencias mucho más inmersivas. También cuenta con un parlante incorporado, el cual buscará brindar nuevas sensaciones, como la de una tormenta de arena que impacta de lleno con el jugador.

La nueva consola de Sony, PlayStation 5, llegará en dos versiones

Más allá de esto, el catálogo de PS5 promete ser interesante desde sus primeros pasos gracias a sus exclusivos. Uno de los platos fuertes con los que saldrá al mercado será Marvel’s Miles Morales, secuela de Marvel’s Spider-Man, que fue exclusivo de Playstation 4. Este presentará a Miles, un muchacho bien conocido de los cómics que supo ser uno de los Spider-Man más interesantes de la historia. Los jugadores seguirán su camino para convertirse en el héroe que su ciudad necesita. Otras franquicias exclusivas e importantes que llegarán a la consola serán Demon’s Souls Remake, Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, Returnal, Destruction All Stars, Final Fantasy VII Remake Parte 2 y el nuevo God of War, entre otros.









