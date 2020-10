Videojuegos: Estos son los más de 20 lanzamientos de la semana

Estos son los lanzamientos del 13 al 16 de octubre - #Gaming

Después de grandes estrenos en los primeros días del mes, octubre continúa su curso y esta semana será el marco para el lanzamiento de más de 20 nuevos títulos. Estos son los videojuegos que llegarán entre el 13 y el 16 de octubre:

- Foregone propone acción frenética y plataformas en un entorno 2D diseñado con un exquisito pixelart . Después de retrasar su fecha de estreno, el juego desarrollado por Big Blue Bubble llegará finalmente este 13 de octubre a PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch.

- G.I. Joe: Operation Blackout es el primer juego de la popular franquicia desde 2009. La última entrega fue un título que acompañó a la última película de la saga, que contó con Bruce Willis, Dwayne Johnson y más en su elenco . En esta ocasión, Operation Blackout abraza el costado comiquero y los diseños originales de los personajes en una aventura que promete mucha acción. Estará disponible el 13 de octubre en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

- Red Wings: Aces of the Sky llevará a los jugadores a través de diferentes misiones de combate aéreo situadas en la Primera Guerra Mundial . Con elementos de clásicos juegos del género y varias novedades en los controles, el título desembarcará en consolas el 13 de octubre.

- Second Extinction comenzará su etapa de Acceso Anticipado en PC este 13 de octubre después de varios meses de promoción. El juego propone frenéticas partidas llenas de acción y dinosaurios, premisa que ya conquistó la mirada de muchos jugadores .

- Torchlight III, por su lado, terminará su etapa de Acceso Anticipado para llegar de manera oficial a PlayStation 4, Xbox One y PC también el 13 de octubre . La popular franquicia de rol continúa su camino e invita a continuar aventuras fantásticas en solitario o en equipo.

- Remothered: Broken Porcelain es uno de los tantos juegos de terror que llegan este mes para celebrar Halloween . El título es la secuela de Remothered: Tormented Fathers y llegará a consolas y PC el 13 de octubre.

- Craftlands Workshoppe comenzará su camino en Acceso Anticipado el 13 de octubre . Los desarrolladores del juego lo describen como una aventura independiente sobre el capitalismo, rol e intercambio.

- Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest es el último juego que llegará este martes. Se trata de una novela visual que desembarcará únicamente en PC, Mac y Linux y es otra aventura que forma parte del universo fantástico y de rol conocido como World of Darkness, que también incluye Vampire: The Masquerade.

- Cook, Serve, Delicious! 3!? abandona su etapa de Acceso Anticipado para lanzarse de manera official en Xbox One, Nintendo Switch y PC el 14 de octubre . La tercera parte continúa la historia planteada en la entrega anterior, mantiene algunas de sus mecánicas e incorpora novedades en varios frentes.

- Partisans 1941 llegará únicamente a PC y es un nuevo juego de estrategia situado en la Segunda Guerra Mundial. Para describirlo lisa y llanamente, parece ser una versión moderna de la clásica saga Commandos .

- Cake Bash es un título que propone diversas competencias entre tortas, cupcakes y otros postres que intentarán ver cuál es el más delicioso de todos . El juego con adorable estética desembarcará en PS4, Xbox One, Google Stadia y PC el 15 de octubre.

- Age of Empires III: Definitive Edition es la remake del clásico juego de estrategia lanzado originalmente en 2005. Aunque es la entrega menos querida de la saga, esta nueva versión llegará con gráficos actualizados, mecánicas adaptadas a la actual generación de juegos de estrategia y nuevas unidades . Estará disponible en PC el 15 de octubre.

- Cloudpunk es uno de los tantos juegos de este año que presenta estética cyberpunk. Sin embargo, lejos de estar lleno de acción, Cloudpunk se trata de hacer entregas manejando un vehículo volador por una ciudad similar a la estética presentada en la franquicia Blade Runner . El título llegará a PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch el 15 de octubre.

- Monster Truck Championship buscará capturar la esencia de las competencias de Monster Trucks y desembarcará en PlayStation 4, Xbox One y PC el 15 de octubre.

- Raji: An Ancient Epic se lanzó en agosto como exclusiva temporal de Nintendo Switch, pero este 15 de octubre llegará al resto de las plataformas . Se trata de una aventura con muchos elementos de la cultura hindú.

- Space Crew es un videojuego donde la tripulación de una nave espacial deberá explorar el universo mientras enfrenta amenazas tanto dentro como fuera del vehículo . Estará disponible en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC el 15 de octubre.

- Tears of Avia es un videojuego de rol y combate por turnos con estética de animé que propone algunas novedades en el apartado relacionado a la personalización de equipos. Llegará a Xbox One y PC el 15 de octubre.

- Crown Trick también es un juego de rol similar a Tears of Avia, pero con varios elementos propios del género roguelike . Llegará el 16 de octubre a Nintendo Switch y PC.

- Mario Kart Live: Home Circuit es un nuevo experimento de Nintendo que combina uno de sus títulos más populares, Mario Kart, con elementos físicos que convertirán el hogar de los jugadores en infinidad de nuevas pistas para disfrutar . Se lanzará en varias partes del mundo el 16 de octubre.

- NHL 21 es otra de las entregas deportivas anuales de Electronic Arts que llega este mes para actualizar las plantillas de los equipos e implementar algunos nuevos cambios a la jugabilidad ya conocida por los fans . El título llegará a PlayStation 4 y Xbox One el 16 de octubre.

- 9 Monkeys of Shaolin será el último videojuego de esta semana. Después de varios años de desarrollo, el beat 'em up llegará a PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC el 16 de octubre con el objetivo de capturar la esencia de películas de acción de los 70.

