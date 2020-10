“Genshin Impact”: recomendaciones y consejos del nuevo título gratuito

Genshin Impact.

La exitosa creación de MiHoYO lleva ya más de 20 millones de descargas a través de sus plataformas disponibles. Genshin Impact es una atractiva propuesta para todos los fanáticos de videojuegos con mundos abiertos y estética de animé. Además, el título es gratuito y se puede jugar tranquilamente sin utilizar microtransacciones . Sin embargo, puede ser una experiencia un tanto “abrumadora” al comienzo, por la cantidad de sistemas y opciones disponibles. Es por ello que a continuación te dejamos una lista de tips generales para tener en cuenta en tu aventura.

Los primeros pasos Los primeros pasos

En el medio de una cinemática introductoria, el título obliga a elegir entre dos personajes. El seleccionado pasará a ser el protagonista principal de la historia y el otro el objetivo a rescatar. Las opciones se llaman Aether y Lumine, un protagonista masculino y otro femenino, respectivamente. Vale aclarar que la elección es puramente cosmética, ya que ambos personajes tienen exactamente las mismas habilidades iniciales.

Una vez iniciada oficialmente la aventura, conoceremos a Paimon, una especie de hada simpática que nos acompañará toda la aventura. Es importante prestarle atención a este personaje porque es básicamente quien irá explicando todas las mecánicas e información a aprender . A medida que se vayan completando las primeras misiones, se irán desbloqueando todos los menús disponibles, como uno referido al mapa, otro a logros específicos con recompensas y muchos más.

Al principio contaremos solo con nuestro protagonista, pero iremos desbloqueando otros personajes a medida que juguemos (más sobre ésto en las siguientes secciones). Cada uno tendrá un “elemento” en particular, con el cual realizar ataques básicos y especiales . En nuestra “party” o equipo de hasta cuatro personajes, resultará útil tener miembros con diferentes elementos, ya que nos cruzaremos con enemigos que reaccionarán de distintas maneras según con qué los ataquemos. Por ejemplo, las criaturas de hielo sufrirán mucho daño adicional al recibir golpes con fuego. Este sistema es mucho más complejo que el ejemplo anterior, y requerirá un poco de tiempo aprender todos sus trucos.

Genshin Impact.

Sistemas de niveles y otros detalles Sistemas de niveles y otros detalles

Algo que puede generar confusión en las primeras horas tiene que ver con los diferentes sistemas de subida de nivel disponibles. Principalmente existen tres elementos que suben de nivel, de manera independiente entre sí: los personajes, las armas y el Rango de Aventura .

A los personajes se les puede incrementar las estadísticas utilizando Pergaminos de Aventura. Éstos se consiguen en cofres a lo largo del mundo o como premios al completar misiones. Incluso, también se pueden recibir algunos en ciertas ocasiones al iniciar sesión en el juego o revisar el menú de “correos” dentro del juego. Hay Pergaminos de tres tamaños distintos y entre ellos solo cambia la cantidad de experiencia que le dan al personaje. Una recomendación sería no gastar todos al principio en el protagonista, debido a que rápidamente desbloquearemos otros personajes para tambien subir sus niveles.

Por otro lado, las armas pueden producir más daño y otras características especiales si se las sube de nivel. Para ello, se podrán utilizar otras armas repetidas de menor nivel que tengamos, o también diversos tipos de minerales que se pueden encontar jugando o comprando a mercaderes.

Por último, otro elemento a tener muy en cuenta es el “Rango de Aventura”. Este rango se sube por casi cualquier actividad que realicemos, como simplemente abrir cofres, y resulta fundamental para poder seguir avanzando en la historia. Resulta que hay misiones y otros aspectos bloqueados según nuestro Rango de Aventura actual . Llegará un momento en el que se hará necesario farmear un poco de Puntos de Aventura para poder seguir escalando.

Debido a lo anterior, es fundamental tener en claro cuáles son las quests disponibles, dónde hay que realizarlas y también revisar de manera continua el mapa, ya que nos indicará diferentes puntos de interés a tener en cuenta. Este universo premia a la exploración, con la posibilidad de encontrar muchas recompensas y criaturas secretas que nos ayuden a subir de nivel.







Genshin Impact.





Economía (y precauciones) generales Economía (y precauciones) generales

Una de las cuestiones más importantes al sumergirse en Genshin Impact es entender que éste es un RPG free-to-play con mecánicas de gacha. En general, la palabra “gacha” hace referencia a las máquinas expendedoras de cápsulas y juguetes. En el caso de los videojuegos, se usa el mismo término para referirse a una práctica muy similar a la de las “loot boxes”: abrir un paquete, caja, cofre u otro objeto que arroja una o más recompensas generadas al azar.

En este título, existen varios tipos de moneda con diversas funciones . La mayoría se consigue de forma gratuita, simplemente completando misiones, abriendo cofres y reclamando recompensas de desafíos, mientras que algunas sólo se pueden adquirir con dinero real. Por ejemplo, la Mora es la moneda más común y más fácil de conseguir, se utiliza para comprar items a muchos de los comerciantes que encontremos en el camino.

Otra moneda de fácil adquisición es la Protogema, un ítem que recibiremos de manera constante al completar misiones y lograr otros objetivos. Con las Protogemas se pueden comprar items únicos a Paimon, pero más importante, también se pueden adquirir Destinos Entrelazados y Encuentros del Destino. Éstos dos últimos items son los que se utilizan para poder conseguir “Deseos”, los cuales funcionan a modo de loot boxes . Sólo se pueden conseguir con Protogemas o como recompensas al subir el Rango de Aventura en momentos específicos.

Hay diferentes tipos de Deseo , divididos básicamente por si corresponden a eventos limitados (los cuales requieren Destinos Entrelazados) y por el ítem de recompensas que pueden otorgar. Siempre otorgarán personajes o armas, pero es recomendable que primero revisemos el listado de las posibles, ya que puede tocarnos un elemento repetido. Por otro lado, si realizamos la “tirada grande”, la cual arroja diez ítems en vez de uno, tendremos más chances de recibir algo de mayor nivel.

Si esta sección tiene de subtítulo la palabra “precaución”, es porque hay que prestar atención a algunos aspectos de todo este sistema de monedas y Deseos. Aparte de conseguirlos mediante Protogemas, los Destinos y Encuentros se pueden conseguir mediante “Cristales Génesis”. O mejor dicho, se pueden comprar Cristales Génesis con dinero real para luego transformarlos en Protogemas y después convertir éstas en los ítems necesarios para pedir Deseos. Es importante que cada jugador sepa que este sistema gacha equivale básicamente a hacer apuestas y puede resultar muy adictivo en algunas personas, provocando problemas económicos y de salud.

En lo personal, he conseguido cuatro personajes nuevos, sin contar otros tres desbloqueados por misiones principales, y muchas armas que no tenía (aunque algunas me tocaron repetidas) utilizando solo las Protogemas, Destinos y Encuentros que me otorgó el título en forma de recompensas. Todo ello en pocas horas de juego. Honestamente, considero que es una aventura que se puede disfrutar tranquilamente, por lo menos con el contenido disponible hasta el momento, sin la necesidad de gastar un centavo adicional.

Genshin Impact está disponible de manera gratuita en PlayStation 4, PC, y en celulares iOS y Android.