PlayStation 5: la consola podría permitir el chat cruzado con usuarios de PS4

PlayStation 5

Pese a que faltan unas semanas para su lanzamiento, PlayStation 5 sigue brindando nueva información acerca de sus características al público. En esta ocasión, desde Reddit descifraron que el código fuente de la web oficial de la consola ofreció, por error, más detalles en torno a la plataforma. Entre lo filtrado destacan ítems como la función de los gatillos en el flamante DualSense, la funcionalidad de los juegos digitales, cómo será la performance del chat, el cual podrá ser entre usuarios de distintas generaciones de consolas y como funcionará la retrocompatibilidad.

Sin dudas, uno de los temas que más caló hondo en los fans de PlayStation es el bajo grado de retrocompatibilidad que tendrá la nueva consola, la cual, en primera instancia, contará solo con 100 títulos que tengan esta función. No obstante, posteriormente se comunicó que esperan llegar a 4 mil videojuegos de PS4 disponibles en la próxima generación a través de esta funcionalidad. En cuanto a esto, la información filtrada del sitio oficial indica que cada vez que haya un nuevo juego compatible, el usuario deberá actualizar el sistema para jugarlo.

En caso de insertar un título no compatible, lo filtrado del código fuente señala que se podrá leer: “Este juego de PS4 no es compatible con el software del sistema actual de tu PS5. Seguiremos haciendo que se puedan reproducir más juegos de PS4 en PS5. Actualiza tu PS5 y luego prueba a jugar”. Otra leyenda será la de “es posible que algunas funcionalidades disponibles en PlayStation 4 no estén disponibles”.

Por su parte, en esta filtración también aparece el modo Boost, el cual permitirá a la consola optimizar la velocidad de frames de lo que será una selección de juegos de PS4 en PS5. Por el momento, no se sabe cuales serán los títulos con esta compatibilidad, por lo que habrá esperar a novedades por parte de Sony.

Más allá de esto, también se filtraron novedades referidas al DualSense, uno de los elementos más interesantes de PlayStation 5, que viene a reemplazar al ya clásico DualShock 4. Según la información, los desarrolladores de videojuegos tendrán la posibilidad de forzar el control de activación del joystick y su respuesta háptica. Algo que podría indicar problemas de accesibilidad por parte del elemento.

A su vez, uno de los temas más relevantes que se encontró en el código fuente fue la función del chat. Según esto específica, los jugadores de PS5 podrán enviarse mensajes de texto y voz con usuarios de PS4. Esto cambia un poco el panorama acerca de como la nueva consola de Sony se plantea ante el cross-gen, ya que se creía que la postura al respecto era dura. Habrá que esperar a ver si sucederá solamente con algunos juegos o si es a nivel sistema en general.

El guardado de juegos, por su parte, permitirá a los jugadores transferir manualmente tanto desde la nube de PlayStation Plus a la de PS Now como viceversa. Este último servicio solo podrá ser utilizado por la cuenta principal de la consola, o de las secundarias que tengan usuarios mayores de 18 años. Si estos son menores, tendrán imposibilitado el acceso.

Cabe recordar, que la nueva PlayStation 5, llegará el 4 de diciembre al país. Hace tan solo unos días, Sony puso a disposición del público argentino la pre-venta de su flamante consola, la cual finalizó en tan solo 4 horas. La versión estándar, con un precio de $99.999 pesos argentinos, fue la que más se mantuvo en stock al igual que el joystick DualSense ($9.299), pero luego de 4 horas, Sony cerró la pre-venta. De este modo, la PlayStation 5 se convirtió en la consola que más rápido se vendió en Argentina.

Quienes aún no tengan en claro que edición elegir cuando se vuelva a habilitar la compra, deben saber que ambas versiones de PlayStation 5 contarán con un disco de estado sólido de 825 GB y una velocidad sorprendente de 5.5 GB por segundo de transmisión de datos, es decir, hasta 100 veces más rápida que la de PS4. Esto permitirá que los tiempos de carga sean inapreciables en muchos casos, eso que tanto fastidia a los jugadores. La CPU será de 8 núcleos Zen 2 a 3.5 GHz y una GPU de 10.28 TFLOPS. En lo que respecta a la memoria RAM, PlayStation 5 será de 16 GB.

