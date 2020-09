Otra vez problemas con el Cyberpunk 2077: recurren a prácticas no recomendadas para llegar al lanzamiento

Cada vez falta menos para el 19 de noviembre, fecha en la que el esperado Cyberpunk 2077 aterrizará en el mercado. Es por esto, que el estudio a cargo del título, CD Projekt Red está poniendo quinta a fondo en la recta final, tratando de cumplir los tiempos luego de lo que fueron las dos postergaciones del juego, el cual estaba estipulado en primera instancia para abril y después pasó a septiembre. En este contexto, el medio Bloomberg indicó que la desarrolladora hará trabajar horas extras a sus jugadores, con el fin de pulir el contenido. Esto reaviva el tema del Crunch en la industria del gaming, término que se utiliza para denominar las jornadas laborales intensivas y de baja calidad.

Según la información. obtenida por el periodista de Bloomberg, Jason Schreier, los empleados de la CD Projekt Red recibieron un correo electrónico donde se les informaba que deberían trabajar 6 días a la semana de forma obligatoria. Esto se les suma a las horas extras que ya venían trabajando, por lo que las jornadas serán muy extensas.

Esta investigación fue respondida por Adam Badowski, jefe de CD Projekt RED, quien indicó que el estudio se encuentra en estado “overdrive”. A su vez, el responsable de la desarrolladora señaló que se hacen responsables de la reacción que tendrá esta polémica decisión dentro de la industria. “Sé que es algo que va en contra de lo que dijimos sobre el Crunch”, expresó Badowski. Además, afirmó que el equipo obtendrá una compensación del 10% de las ganancias anuales de la compañía.

Esta misma polémica ocurrió en enero, cuando el juego se retrasó cinco meses para intentar llegar a septiembre, otra fecha que posteriormente se frustró en el calendario. En aquella ocasión, el ejecutivo Adam Kiciński indicó que “intentan ser razonables” con lo que al Crunch se refiere, pero que en la fase final de producción sería algo que se deba hacer.

Vale señalar que el Crunch es una metodología de producción donde los empleados son obligados a trabajar en un videojuego durante muchas horas seguidas sin ningún tipo de bonificación para poder llegar a la fecha límite establecida, lo que puede tener consecuencias graves en la salud mental y física de los trabajadores

Cabe recordar que hace no mucho tiempo atrás, la compañía anunciaba con bombos y platillos el hecho de haber aplicado una política de Crunch “no obligatoria”, mediante la cual pretendían establecer que, aunque un empleado solicitara trabajar horas extras durante las noches o los fines de semanas, esto sería algo no obligatorio.

Sin dudas, el estudio polaco es uno de los más apuntados en la industria del gaming por sus políticas de trabajo. De manera anónima, uno de los trabajadores de la desarrolladora informó que el personal lleva más de un año trabajando hasta altas horas de la noche e incluso los fines de semana. No obstante, no es el único lugar donde ocurre esta práctica laboral, como se puede leer en el informe realizado por Infobae Gaming.

Más allá de lo relacionado a la sobrecarga de horas de trabajo, Cyberpunk 2077 ya fue enviado a Sony y Microsoft con las certificaciones pertinentes que se exigen para PlayStation 4 y Xbox One, por lo que su fecha de lanzamiento debería no alterarse.

Cyberpunk 2077 será un videojuego RPG en primera persona creado por nada menos que CD Projekt Red, el estudio responsable de la saga The Witcher, que tuvo una reciente adaptación televisiva en Netflix protagonizada por Henry Cavill. Está situado en un futuro distópico donde las modificaciones corporales son moneda corriente y las corporaciones son las verdaderas dueñas de Night CIty, la ciudad donde sucederá la acción. La trama del título girará alrededor de la búsqueda que hará V -el protagonista- sobre un objeto que brinda inmortalidad a quien lo use. Un Macguffin clásico. Aunque tiene una base como FPS, eso no significa que la única solución es la de disparar a todo lo que se mueve. El sigilo será una opción igual de válida.

No obstante, Cyberpunk 2077 también llegará a la próxima generación de consolas, dando el presente en PlayStation 5 y Xbox Series X/S. Esta versión, que todavía no tiene fecha de lanzamiento, presentará mejoras técnicas, las cuales estarán enfocadas en el aspecto visual. Por su parte, el modo multijugador debutará recién en 2022, por lo que habrá que esperar más información acerca de este.