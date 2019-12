Este mismo año tomó mucha popularidad el caso de Rape Day, un videojuego en el que el usuario se pone en la piel de un psicópata que acosa, viola y mata mujeres en medio de un apocalipsis zombie. Luego de causar revuelo en redes sociales, la plataforma de juegos Steam decidió no publicar el título, aunque no citó cuestiones éticas, morales o legales para hacerlo. En un comunicado oficial, aseguró que en la plataforma habrá títulos que seguramente ofendan a distintos grupos de personas, pero lo que no van a dejar que se publiquen son títulos diseñados específicamente para molestar o llamar la atención. En 2018 se dio algo muy similar con Active Shooter, un título catalogado como un simulador de tiroteos en escuelas. Mientras los creadores de estos juegos aseguran que la violencia representada en los mismos no tiene influencia en el mundo real, Steam se escuda detrás de reglas ambiguas que le permiten decidir qué publicar y qué no sin atarse a un criterio específico.