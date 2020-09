Doom Eternal y Forza Motorsport 7 arribarán a Xbox Game Pass durante el mes de octubre

A través de la web oficial de Xbox, Microsoft anunció cuáles serán los títulos que arribarán a su servicio de videojuegos por suscripción para consolas y PC, Game Pass, durante la primera quince de octubre. Entre estos destacan la aparición de DOOM: Eternal, Forza Motorsport 7 y Drake Hollow. A su vez, los de Redmond se encargaron de comunicar al público que podrá disfrutar del catálogo de EA Play a partir del próximo 10 de noviembre, fecha en la que también llegará al mercado Xbox Series X/S.

Octubre arrancará intenso para Game Pass, ya que el día 1 las consolas recibrián DOOM: Eternal, el exitoso título de la recientemente adquirida Bethesda Softworks. Esta secuela retoma conceptos y mecánicas de su predecesor para invitar a los jugadores a ir por todo e intentar exceder los niveles de violencia y así lograr obtener las mejores recompensas posibles durante los sanguinarios combates.

La música combinada con la acción, el diseño de niveles y las armas logran una experiencia ideal para los fans de la saga, que esperan la nueva entrega desde hace tiempo. El shooter publicado por Bethesda encabezaba las listas de lo más esperado de 2020 para gran parte de la comunidad gracias a lo que fue el título anterior.

Doom Eternal

El componente multijugador también está presente y fue uno de los factores fundamentales de su primer fin de semana de actividad, como no podía ser de otra manera. La gran novedad de DOOM Eternal en este aspecto es el modo Invasión, donde varios jugadores pueden unirse a la campaña de otro y enfrentarse a él controlando a diferentes demonios. Es una opción que se podrá activar o desactivar según los deseos de cada usuario, pero que propone una interesante experiencia con desafíos muy distintos a los de la campaña normal.

El mismo día, pero para PC, estará disponible Drake Hollow, un título de acción y supervivencia que invita al usuario, en primer plano, a construir aldeas. La trama pasa por un grupo de jóvenes que poseen habilidades, las cuales permitirán defender unas criaturas que tienen forma de planta de los enemigos. Para esto, se deberá ir construyendo distintos tipos de refugios, los cuales evitarán la entrada de los monstruos.

Uno de los puntos fuertes de este título desarrollado por los creadores de The Flame in the Flood, es su interesante estética, la cual se encuentra muy bien desarrollada. Cabe destacar que la experiencia es bastante inmersiva, dado que cada región dentro de The Hollow cuenta con 2 kilómetros para explorar, los cuales se generan de manera aleatoria. Esto permite que no sea monótono el momento de tener que ir a buscar recursos para poder fabricar los refugios.

Forza Motorsport 7 Preview Different Cars

El 8 de octubre será el segundo día de platos fuertes en Game Pass, ya que hará su arribo al servicio Forza Motorsport 7, título que estará disponible tanto para consola como PC. Este juego de autos exclusivo de Microsoft busca brindar una experiencia realista detrás del volante. Con sus más de 700 autos disponibles y un muy buen apartado gráfico, que permite una resolución de 4K nativos y 60fps, es una gran opción para los fanáticos de las carreras. A su vez, cuenta con 32 circuitos reales, entre las que se encuentran Sebring, Nürburgring y Maple Valley. Los modos de conducción posibles serán varios, algo que asegura varias horas de juego.

El 8 también harán su debut Brutal Legend y Ikenfell. El primero, que llegará solo para Xbox, es una aventura de acción protagonizada por el músico y actor Jack Black. La trama invita al usuario a ponerse en la piel de un fanático del género heavy metal, quien se debe enfrentar a las fuerzas oscuras que aparecen en este delirante universo.

Ikenfell, por su parte, llegará a ambas plataformas con el fin de brindar a los usuarios la oportunidad de disfrutar de título de rol táctico interesante, el cual fue desarrollado por Happy Ray Games. En este, el jugador conocerá un grupo de estudiantes de magia, con los cuales habrá que realizar conjuros para atacar y defenderse mientras se explora una escuela llena de tesoros y secretos.

Pero como sucede en cada anuncio de Xbox Game Pass, no todas las noticias son buenas, ya que son varios los títulos que se despedirán del servicio. Felix The Reaper, Metro 2033 Redux, Minit, Saints Row IV Re-Elected y State of Mind, dirán adios el próximo 15 de octubre.

Para cerrar, Microsoft anunció que su alianza con EA Play comenzará el próximo 10 de noviembre, por lo que se lanzará en conjunto con Xbox Series X/S. Este acuerdo incrementará el catálogo de títulos de los jugadores que posean Game Pass Ultimate. Estos podrán utilizar, sin costo adicional alguno, todo lo incluido en la plataforma de EA Play. Esto significa que sumarán más de 60 juegos entre los que destacan FIFA 20, Titanfall 2, Need for Speed Heat, Battleflied y The Sims.