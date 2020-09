La abuela gamer ahora es viral por jugar Fall Guys

La abuela gamer japonesa de 90 años, ahora es viral por jugar Fall Guys - #Gaming

Gamer GrandMa es el canal de youtube de Hamako Mori, una japonesa de 90 años, conocida por hacer transmisiones de los videojuegos más jugados a nivel global, con un récord Guinness por ser la youtuber de gaming con más edad en el mundo. En la última semana llamó la atención por sus streamings del videojuego Fall Guys, uno de los éxitos virales de las últimas semanas.

Comenzó a jugar a principios de la década del 80, con 51 años. Su primera consola fue la japonesa Cassette Vision y uno de los títulos más conocidos que comenzó a jugar fue Super Mario. En 2014 creó su canal de YouTube llamado Gamer Grandma, es decir, abuela gamer.

En la plataforma de Google comenzó a realizar sus primeras transmisiones de grandes títulos como Call of Duty y GTA V, entre otros. En las últimas semanas, ha demostrado estar actualizada con los títulos del momento, jugando por ejemplo, Ghost of Tsushima, el título para PS4, y Fall Guys. A pesar de que su furor de semanas atrás ha bajado, en parte por la aparición de otros títulos como Among Us, son muchas las personas en el mundo que lo siguen jugando.

La reacción de IBAI a la abuela gamer

En sus streamings, Gamer GrandMa se enoja con algunas situaciones del título, puesto que hay que lidiar con otros 59 jugadores en línea, que quieren llegar a la corona. Sin embargo, se divierte y hasta exhibe cómo tomar atajos o realizar trucos para llegar antes que los demás.

Sus transmisiones han llamado la atención de Ibai Llanos, unos de los streamers de videojuegos más conocidos, quien ha destacado el estilo de juego de la japonesa. En mayo de este año, la japonesa fue reconocida con un premio Guinness por convertirse en la youtuber gamer de mayor edad en el mundo, con 90 años.Existen muchos otros casos de abuelas gamer.

Abuelas Gamer

Existen otros casos de abuelas gamers, por ejemplo, Shirley Curry de 84 años, quien juega desde la década del 90. Es streamer desde su casa en Ohio, estados Unidos, tiene más de 900.000 suscriptores de YouTube, donde creó su canal en 2011, pero comenzó a estar activa en 2015. Se luce jugando el título de rol The Elder Scrolls V: Skyrim. Comenzó jugando, de día y de noche según ha confesado, en 1996 Civilization II.

Isabel Martinotti, la abuela gamer argentina

En la Argentina, hace unos años Isabel Martinotti se hizo conocida por ser fanática de los videojuegos, con 80 años, jugando títulos como The witcher 3, Injustice o Mortal Kombat. Confesó haber sentido atracción por el gaming a través de su nieto.

En una entrevista con Infobae en 2016, confesó que, al entrar en el mundo cibernético, pudo establecer una relación más íntima con su nieto Germán gracias a la tecnología. Todo comenzó con la comprá de una consola, hace 19 años atrás. “Se la regalé a mi nieto Germán porque estaba muy solito. Me aconsejaron que le comprara una consola porque le iba a gustar”. Primero fue Sega, y luego pasaron por la PlayStation 1, 2, 3 y hoy, PS4.

Como consejo para las personas que no saben como acercarse a sus hijos o nietos, ha señalado: “Les diría que entren a los lugares que ellos suelen visitar, jueguen sus juegos y compartan más. Yo entré a su mundo y ese momento fue decisivo porque empezó a decirme lo que pasaba. A veces se trata de eso, sacrificar un poco lo que nos gusta o nos deja de gustar a nosotros para conocerlos”.

