Vuelven los conciertos a Fortnite: Anderson .Paak encabezará la segunda edición de las Spotlight Series

Luego del gran debut que tuvo el estreno de los conciertos Spotlight dentro de las Fiestas Magistrales de Fortnite, Epic Games anunció que el rapero Anderson .Paak, será el encargado de encabezar la segunda edición. Este espectáculo, que se retransmitirá en directo desde los estudios de la compañía en la ciudad de Los Ángeles, podrá verse el próximo sábado 19 de septiembre a las 18 hs en Argentina.

No caben de que Epic Games sabe como introducir contenido de calidad y novedoso a su título estrella, Fortnite. Esto puede verse no solo con los eventos que inciden directamente en el juego, como es el caso del de Marvel Comics, sino también en la realización de recitales para los usuarios. Hace unos días, la desarrolladora presentó la serie de conciertos Spotlight, la cual fue inaugurada por el rapero Dominic Fike, consiguiendo una gran aprobación por parte de la comunidad.

Esto será continuado por Anderson .Paak, el talentoso artista, quien recientemente ganó varios premios Grammys, entre los que se encuentra el de mejor álbum de R&B, por su disco Ventura (2019). Esta performance, que se llevará a cabo en el estudio Party Royale, seguirá dándole forma a una serie de eventos que, por lo que se ve, tendrá artistas de gran renombre y para todos los posibles públicos.

Según anunció Epic Games en el comunicado, esta serie de eventos recién está comenzando y continuará incluso durante el mes de octubre. A su vez, la desarrolladora pide marcar en el calendario el día 26 de septiembre, dando a entender que un gran artista se presentará en exclusiva. Quien no logre poder verlo podrá hacerlo en una de sus repeticiones, de las cuales una se programó para el mismo día, a las 23 hs, y otra para el sábado 20 a las 14 hs.

A su vez, apuntan a que esta modalidad de shows llega en un momento difícil para el mundo, ya que no es posible concurrir a un evento en vivo, algo que no solo brinda la experiencia musical sino también la posibilidad de interacción con amigos. No obstante, la compañía remarca que Spotlight es el futuro para ellos, dado que es el medio necesario para compartir experiencias con la comunidad de usuarios.

Para poder acceder a estos conciertos y no sepan hacerlo, deben saber que es muy fácil. En primera instancia, dentro de la sala, hay que presionar el botón de “cambiar”, el cual está localizado en la esquina inferior derecha de la pantalla. Una vez hecho esto, aparecerán los distintos modos disponibles que ofrece el juego, entre los que figura “Fiesta Campal”. Una vez elegido este, el usuario podrá dirigirse al escenario principal y así esperar que comience el evento.

Cabe recordar que la gira Astronomical, que realizó Travis Scott entre el 23 y el 25 de abril, marcó un antes y un después tanto en producción como en audiencia. Los cinco recitales fueron vistos por más de 27,7 millones de usuarios únicos. Sin embargo, la apuesta de Epic Games (y sus empresas asociadas) no se apega únicamente a la música, ya que el 21 de mayo pasado presentaron un tráiler de Tenet, la nueva película del reconocido director Christopher Nolan, y el 26 de junio proyectaron tres de las más importantes producciones del mismo creador (El Origen, Batman Inicia y El Gran Truco). Además, para apoyar al movimiento Black Lives Matter, Fortnite decidió transmitir We The People: una serie de entrevistas que promueven el diálogo en torno al debate racial en Estados Unidos.

Sin lugar a dudas, este formato de presentación dentro del exitoso Fortnite aún tiene margen para evolucionar y seguir presentando e innovando en la industria de los videojuegos con sus distintas asociaciones.

Fiesta campal de Fortnite se encuentra disponible en Android, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.