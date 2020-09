Ubisoft Forward: cómo y a qué hora se puede ver la segunda edición del evento

Trailer Ubisoft Forward

Luego del éxito que significó la primera edición del Ubisoft Forward realizado el pasado mes de julio, la desarrolladora francesa buscará volver a poner el foco sobre sí misma y presentar novedades y estrenos de sus nuevos títulos, los cuales arribarán a la próxima generación de consolas. Según comunicó Frédérick Duguet, director financiero de la compañía, el último evento “generó una audiencia histórica” y fue un momento importante para ellos.

El evento, que se desarrollará hoy, 10 de septiembre, se podrá seguir a partir de las 16 hs (hora de Argentina) a través de los canales oficiales de streaming de la desarrolladora, como es el caso de YouTube. Cabe destacar que los que sigan la transmisión por esta plataforma podrán verla en 1080p y 60 cuadros por segundo. También se va a poder ver en vivo por Infobae.

La jornada comenzará con un pre-show que servirá para brindar noticias de títulos como Brawlhalla y Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Roller Champions, For Honor, The Division 2 y entre otros. Este durará por lo menos media hora si es que repite lo de la edición pasada, por lo que habrá que estar atentos.

Los platos fuertes de la jornada pasarán por Watch Dogs: Legion, título que se estrenará el 29 de octubre , y el renombrado Immortals: Fenyx Rising, que anteriormente se conocía como Gods & Monsters , que ya fue presentado en la E3 del 2019. Vale señalar que se trata de un juego basado en la mitología griega y que será desarrollado por el mismo equipo que realizó Assassin’s Creed Odyssey.

Los que también tendrán novedades serán Rainbow Six Quarentine y Hyper Scape, el flamante título gratuito de la compañía francesa que Infobae analizó días después de su lanzamiento. Las que sí parece que quedarán fuera del evento son las exitosas franquicias de Far Cry y Assasin´s Creed, dado que esta última ya se encargó de confirmar su fecha de lanzamiento. Mismo caso podría suceder con el desaparecido Skull & Bones, del cual casi nada se conoce hasta el momento. A su vez, se sabe que la jornada cerrará con la presentación de un avance extendido de dos títulos que aún no fueron presenciados.

Uno de los rumores que más circuló en la previa de este evento fue el de la presentación de la remake del Prince of Persia. Sin embargo, el analista Daniel Ahmad se encargó de tirar abajo esto, insinuando que las fechas que se mencionaron no son las correctas.

Vale remarcar que quienes sigan en directo el evento podrán disfrutar de las recompensas que regalará Ubisoft. En la edición anterior se regaló el Watch Dogs 2 y también distintos elementos para utilizar dentro de sus videojuegos. Por lo tanto, es una cita más que interesante que además, permitirá sumar algún título al catálogo de Uplay.

Esta segunda edición de Ubisoft Forward también supondrá la posibilidad de dar un gran vistazo a algunos de los títulos que intentarán pisar fuerte en lo que será la primera etapa de la nueva generación de consolas, la cual ya tiene fechas gracias a los recientes anuncios de Microsoft con Xbox Series X/S.

Horarios de transmisión de la segunda edición de Ubisoft Forward en América Latina:

Seguí leyendo

Guillermo “El Mago” Coria lanza su equipo de esports: “Cuando juego al FIFA me concentro tanto como cuando jugaba al tenis”

La increíble historia de Freya, la entrenadora argentina de League of legends que logró el ascenso del equipo Newstar a la LVP

Xbox Series X: precio y fecha oficial de lanzamiento y preventa