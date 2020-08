Fortnite contra Google y Apple: Cómo continúa la guerra entre gigantes

La guerra de Google y Apple contra los creadores de Fortnite - #Gaming

La semana pasada, Apple, en primer lugar, y luego Google, eliminaron a Fortnite de sus tiendas de apps. Esta disputa se ha convertido en una guerra, no solo económica, sino de principios. La compañía fundada por Steve Jobs ha decidido revocar la licencia de desarrollador del creador del battle royale, según informó esta semana Epic Games en un tweet de su cuenta oficial.

Esto sería el 28 de agosto y significa que, si sucede, no habrá ningún juego de Epic Games en la App Store o la Mac App Store . Esta tensa situación ha sido tendencia en las redes sociales y se ha viralizado el hashtag #FreeFortnite a partir de un video compartido por Epic, en donde la desarrolladora señala que ha decidido desafiar el monopolio de la App Store, e invita a sumarse a la lucha para evitar que 2020 se convierta en “1984”, en referencia al libro de George Orwell y parodiando un icónico comercial de Macintosh .

“ Epic Games ha desafiado el Monopolio de la App Store. En respuesta, Apple bloqueó Fortnite de miles de millones de dispositivos. Únite a la lucha para evitar que 2020 se convierta en ’1984′ ”, señalaba el mensaje final del video de la desarrolladora.

Todo comenzó el 13 de agosto cuando el juego desarrollado por Epic Games recibió una actualización para acceder a una promoción mediante las microtransacciones del juego, es decir, pagando en la moneda virtual denominada paVos. Sin autorización previa de Google y Apple, habilitó un sistema de pago directo en Fortnite, esquivando la comisión de las dos empresas, que es del 30%.

La actualización permitía acceder a megarrebajas, un descuento permanente del 20% en la compra de V-Bucks. “También a partir de hoy podrás realizar tus pagos en iOS y Android con el pago directo a Epic. Si eliges este método de pago disfrutarás de un 20 % de descuento por medio de los descuentos en las tarifas de procesamiento de pagos que Epic te aplicará directamente”, escribieron en el sitio de Epic.

Para Android y iOS, la desarrolladora sumó la opción de pago directo para eliminar la intervención de las dueñas de las tiendas de apps. Esta polémica no es nueva. Google y Apple cobran por las microtransacciones que se realizan en las apps y en los juegos dentro de sus tiendas. Y cuando Fortnite se lanzó para Android, Epic Games no publicó el juego en Google Play Store por no estar de acuerdo con la comisión del 30%. Este año, finalmente el juego apareció en la Play Store, pero parece que sólo por unos meses .

Los jugadores de Fortnite y otros títulos de Epic Games podrán seguir jugando en sus dispositivos y también instalarlos a través de otros métodos. Por ejemplo, en Android, entrando al link fortnite.com/android, se debe acceder a “Consíguelo en la aplicación de Epic Games”. Así, se descargará un APK en el navegador, que luego se deberá ejecutar.

Quienes tengan dispositivos Galaxy de Samsung lo pueden descargar del Galaxy Store (esta opción existe desde 2018, cuando la compañía surcoreana invitó a Epic Games a un evento en donde presentaba el modelo de celular Note 8, que permitía, por primera vez, jugar Fortnite en Android).

Pero, en Apple, por ejemplo, quienes ya tengan la app en su sistema operativo iOS no podrán acceder a las actualizaciones, es decir a nuevos contenidos, como por ejemplo en la cuarta temporada del juego

