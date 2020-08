Videojuegos: Estos son los lanzamientos del 10 al 16 de agosto

Luego de que las grandes empresas de videojuegos confirmaran periodos de grandes ganancias durante la cuarentena masiva en todo el mundo, la industria gamer no descansa y en la segunda semana de agosto trae más lanzamientos. En estos días debutarán videojuegos independientes y no tanto, así como algunos títulos muy esperados y franquicias icónicas que vuelven a la acción.

El primer lanzamiento de esta semana llega de la mano de Ubisoft. Luego de presentar su flamante battle royale en el evento Ubisoft Forward y de tener varias semanas de beta abierta para todo el mundo, Hyper Scape llegará de manera oficial a Playstation 4, Xbox One y PC. El juego será gratuito y, como ya es costumbre en los más grandes exponentes del género, contará con microtransacciones y diferentes cosméticos que se podrán adquirir con dinero real o la moneda del juego, según la preferencia de cada jugador.

Los usuarios que decidan comenzar su camino en Hyper Scape con el lanzamiento oficial podrán participar de la primera temporada de contenido, que incluye diferentes modos de juegos y recompensas específicas para esta primera etapa dentro del título. El estudio ya anticipó que los responsables de la experiencia ya tienen hecho mucho trabajo en Hyper Scape, por lo que se pueden esperar muchas novedades en los próximos meses.

Hyper Scape

Risk of Rain 2 no estuvo en etapa de beta, pero sí se lanzó parcialmente en consolas y PC con su Acceso Anticipado durante 2019. Este 11 de agosto llegará la versión oficial 1.0 del juego con grandes novedades y soporte para PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Con mecánicas similares a las de la primera parte, Risk of Rain 2 realiza el salto del 2D al 3D para continuar desafiando a sus usuarios con grandes oleadas de enemigos, secretos y escenarios sorpresa para hasta cuatro jugadores en cooperativo. A pesar de que hay mucho material del juego dando vueltas, se esperan más novedades una vez el título esté oficialmente en el mercado.

Uno de los juegos independientes de esta semana decidió hacer un pequeño homenaje al autor Franz Kafka y su libro La Metamorfosis. Con el título Metamorphosis, los jugadores controlarán a Gregor, un hombre que fue convertido en insecto y deberá recorrer un mundo surrealista utilizando sus nuevas habilidades. El objetivo será descubrir la verdad detrás de su transformación para poder revertirla y así salvar a su amigo, acusado por un crimen. Luego de recorrer diferentes eventos en los últimos años, Metamorphosis llegará a Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC el 12 de agosto.

Los fanáticos de la estrategia también tendrán su área cubierta esta semana gracias a la llegada de Total War Saga: Troy. La nueva campaña estará inspirada en La Ilíada de Homero y se meterá de lleno en la Guerra de Troya, con todos sus personajes icónicos y elementos característicos que ya fueron representados en varias ocasiones en el mundo del entretenimiento . La entrega número 14 de la popular saga de estrategia debutará en PC el 13 de agosto. Durante las primeras 24 horas se podrá adquirir de manera gratuita en la tienda de Epic Games, que tiene la exclusividad temporal del título por este año.

UFC 4 - Trailer oficial

La novela visual Collar x Malice también llega esta semana a Nintendo Switch. El juego es originalmente de Playstation Vita y, después de debutar en Japón en marzo, llegará al resto del mundo este 13 de agosto. El estudio responsable del juego anunció el año pasado que está trabajando en una adaptación al animé de la historia.

Otro título independiente que abandona el Acceso Anticipado para lanzarse de manera oficial es Double Kick Heroes. Se trata de un juego rítmico de acción donde una banda de rock debe repeler hordas de zombies y salvar a la humanidad sin dejar de rockear. El 13 de agosto estará disponible en Nintendo Switch y PC y se espera que a fin de mes desembarque también en Xbox One.

Teenage Blob es otro videojuego con esencia rockera, porque se trata de una colaboración entre el estudio desarrollador Team Lazerbeam y la banda The Superweaks. El juego retrata uno de los peores días en la vida de un adolescente a través de seis minijuegos distintos con la promesa de que se viene la mejor noche de su vida, llena de punk rock y amigos. El título estará disponible únicamente en PC este 13 de agosto.