Videojuegos en oferta: los mejores precios disponibles en Epic Games para los primeros días de agosto

La popular tienda online de videojuegos para pc, Epic Games, tiene ofertas para no dejar pasar durante los primeros días de agosto . Decenas de excelentes juegos están con descuentos. En Infobae navegamos el catálogo de los títulos disponibles y realizamos una selección de las mejores opciones para aprovechar en los siguientes días. Además te contamos cuáles son los títulos gratis de la aplicación.

Ubisoft tiene una importante presencia con algunas de sus principales franquicias, algunas realmente baratas en el marco del Summer Sale 2020. Assassin’s Creed: Origins, el juego que relanzó la saga en 2017, se encuentra a $10,17 dólares. AC Odyssey, su secuela situada en la antigua Grecia con incluso más contenido está a un precio más bajo: $9,09 dólares.

Trailer del videojuego Far Cry

Probablemente para empezar a calentar motores para el próximo lanzamiento de Far Cry 6 , hay media docena de juegos de la franquicia FPS en mundo abierto, que van desde el Far Cry 3 ($2,57 dólares) hasta el último -Far Cry 5 cuesta $7,71 dólares- que se lanzó el año pasado. Manteniéndonos en el segmento de los sandbox, Watch Dogs y su secuela de hackers que luchan contra el sistema se consiguen a menos de $13 dólares . Este año también sale un nuevo videojuego de esa franquicia: Watch Dogs: Legión.

Por menos de ocho dólares cada uno, los shooters cooperativos con loot The Division y The Division 2 aseguran cientos de horas de entretenimiento. Son juegos de disparo en tercera persona situados en un mundo abierto postapocalíptico donde el jugador es miembro de The Division, una fuerza especial dedicada a empezar a traer el control a las ciudades devastadas. Con el pasar de los meses Ubisoft fue brindando mucho contenido extra, así que s u vida útil es aún más larga .

Dos de los juegos más importantes del 2019 también están en ofertas muy buenas. Control, un shooter en tercera persona con muchas reminiscencias al universo X-Files está a mitad de precio ($7,49 dólares) y Red Dead Redemption 2, el ambicioso sandbox western de Rockstar se consigue a menos de 30 dólares. The Outer Worlds también fue uno de los juegos más esperados del año pasado. Si bien no tuvo la recepción de público que se esperaba, este FPS con elementos de juego de rol muy similares a Fallout es de lo más destacado que tiene actualmente la tienda online . Su precio: $22,49 dólares.

Trailer The Outer Worlds





Dentro del abultado catálogo, siempre vale destacar el juego más vendido de la historia , GTA V (hace pocos meses su descarga era gratuita) tiene un precio de $5,49 dólares. Por otro lado, Las remasterizaciones de los FPS distópicos Metro: Last Light y Metro 2033 cuestan en total 3 dólares . Y el cierre de la trilogía, Metro Exodus, está a 9,89. Borderlands 3 es otro first person shooter, pero con elementos de looteo, que también está a buen precio: 22,49.

Una serie de juegos cooperativos también están disponibles a menor precio. Aunque pasó con menos gloria de la que se merecía, World War Z -la versión en videojuego de la película protagonizada por Brad Pitt- cuesta $5,99 dólares. Una razón más para tenerlo en cuenta: es la versión GOTY. También con zombies atacando, Killing Floor 2 está a menos de dos dólares. Este tipo de eventos de verano son una excelente opción para hacer crecer esa pila de juegos independientes , con su propio espíritu bien alejado de las experiencias AAA.

Disco Elysium fue una de las sorpresas del año pasado y ahora mismo está a 4,49. Por menos de dos dólares están el excelente Celeste, The Wolf Among Us, Inside, SOMA, Ape Out y Overcooked.

Disco Elysium





Aunque este summer sale termina el miércoles 6 de agosto, Epic Games brinda semanalmente una serie de juegos gratuitos . Esta semana tiene para descargar sin cargo 20XX -un enorme guiño a la franquicia Mega-Man-; Barony, que es un juego con pixel art, y uno de puzzles: Superbrothers: Sword & Sorcery EP. Estarán gratis hasta el fin de la venta de verano.