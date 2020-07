En cambio, cuando, hace tan solo unos días, la desarrolladora del videojuego de básquet más popular de los últimos años, anunció que una de las portadas de su nueva entrega, la vigésimosegunda, sería Damian Lillard causó asombro. No porque el jugador franquicia de los Portland Trail Blazers no tenga los suficientes pergaminos para ser la cara del NBA 2K21 sino porque no se encontraba dentro de los basquetbolistas que se rumoreaba que podían llegar a la portada. Sus triples, volcadas y espectaculares jugadas lo pusieron en ese lugar. It’s DAME TIME.