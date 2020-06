Sergio Agüero también apostó por el stream durante la cuarentena y ganó miles de fans, al punto en que cuenta con más de un millón y medio de seguidores en su canal de Twitch, y es el ejemplo perfecto de que ambos mundos pueden fusionarse. Periódicamente juega FIFA, GTA V, The Last of Us 2 e incluso invierte muchas horas de Just Chatting. El Kun logró convertirse en una estrella para internet, y Carrascal tendrá la misma tarea. ¿Lo logrará?