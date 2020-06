El pasado 11 de junio, No Man’s Sky se sumó a la lista de juegos con crossplay. Aunque el título de Hello Games tuvo un lanzamiento fallido y lleno de críticas, actualmente presenta una enorme cantidad de contenido y un modo multijugador pulido que se aprovecha mucho más gracias al juego cruzado. La última entrega de la saga Need for Speed también agregó la posibilidad de juego cruzado esa misma semana, al mismo tiempo que anticipaba una nueva entrega. Un caso similar es el de Destiny 2, que ya tiene planeadas expansiones para septiembre de este año, 2021 y 2022, así como también la implementación de crossplay que se extenderá a la próxima generación de consolas.