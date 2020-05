Así, pudo demostrar cómo algunas personas no usaban Xbox porque físicamente no podían manipular sus controles. Al mismo tiempo, señalan que usuarios de XBox “hackeaban” los controles para que coincidieran con sus discapacidades. “Con más de 2 mil millones de jugadores en todo el mundo, el ‘jugador común y corriente” simplemente no existe. Quienes juegan tienen diferentes orígenes, intereses y habilidades”, dice Bernardo Camacho, director de Xbox Latinoamérica.