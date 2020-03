El comunicado también remarca la importancia de la retrocompatibilidad en la experiencia de la consola. Los jugadores no solo podrán vivir títulos de generaciones pasadas, sino que los jugarán con mejores tiempos de carga, un framerate más estable y una mejor resolución, la cual dará una mejor calidad de imagen. Sin embargo, esto no es todo, ya que los usuarios podrán utilizar los accesorios de Xbox One, algo que favorecerá en grande a la transición de una generación a otra.