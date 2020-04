La cancelación de eventos también llegó al terreno de los esports. El coronavirus obligó a algunos de los torneos más importantes a suspenderse y reprogramar las fechas para la segunda mitad del año, aunque algunos especialistas ya anticipan que habrá que esperar a 2021 para volver a una situación que se asemeje a la normalidad. Las más grandes competencias de League of Legends, FIFA y Apex Legends, entre otros, no pueden hacerse de manera online sin comprometer la calidad y los resultados, por lo que no tienen otra opción más que esperar para tomar una nueva decisión.