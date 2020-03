Warlords of New York gana en frescura al darle a cada subjefe su estilo de combate. Los hay desde aquellos que usan drones para atacar, tanques con armaduras casi impenetrables y especialistas en guerrilla urbana. Y para ser un DLC no es particularmente corto. Su campaña principal toma unas 8 horas que se pueden alargar hasta 14 si queremos completar todo.