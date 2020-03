La conclusión de My Hero One´s Justice 2 se puede resumir con la expresión Plus Ultra, la cual es lema de la academia de héroes y significa ir más allá. Esta ambición puede leerse entre líneas a lo largo de toda la experiencia, la cual intenta acostumbrar al jugador a un título que se quiere hacer su lugar en el segmento buscando imponer un sentido de pertenencia. Sin embargo, a diferencia de One Punch Man: A Hero Nobody Knows, que si propone una identidad dentro de su faceta gaming, este juego prefiere quedarse muy cerca del anime, conformándose con satisfacer, en primera instancia, a los seguidores de la franquicia.