A su vez, la organización confirmó que están explorando la idea de tener una plataforma online para anunciar los lanzamientos proyectos para esta cancelada edición. Quedará por ver cómo serán estos anuncios, si es que prefieren optar por hacerlo vía streaming, tomando el ejemplo realizado por el Mobile World Congress, o si es a través de comunicados y videos. No obstante, esta medida puede verse muy acertada, no solo el contexto obligatorio por el virus sino también por los tiempos que corren. Tanto Nintendo con sus Direct como Sony con sus State of Play vienen apostando al streaming para realizar sus anuncios, por lo que es algo a lo que el público ya se está acostumbrado.