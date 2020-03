Al llenar un medidor podemos convertirnos en un Yokai que elegimos ni bien empezamos el juego de entre tres disponibles, lo cual convierte incluso al arma que portamos en su versión demoníaca -no todas tienen esta versión alternativa, cabe aclarar. En este período corto de tiempo, nuestro daño en ataque se verá multiplicado por decenas, lo cual puede sacarnos de varios aprietos durante el juego, cosa que sucede con muchísima frecuencia. Y aunque esto puede parecer como una especie de botón de pánico para escapar de situaciones tirantes, no se trata de un modo “Rage” a la God of War en donde somos invencibles.